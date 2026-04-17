Oportunități strategice: Industria de apărare a României își prezintă inovațiile tehnologice chiar în inima NATO
România marchează o premieră absolută în relația cu structurile de apărare euro-atlantice prin organizarea evenimentului de anvergură „Ziua industriei românești” la sediul NATO din Bruxelles. Această inițiativă, anunțată vineri, 17 aprilie 2026, de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, are ca scop principal transformarea companiilor naționale în furnizori direcți pentru nevoile complexe de securitate ale Alianței.
Într-un context geopolitic dominat de nevoia de reziliență, oficialul român a subliniat că prezența delegației de la București la sediul central al NATO nu reprezintă o simplă vizită de curtoazie, ci o mișcare strategică menită să valorifice potențialul tehnologic românesc în domenii de vârf precum inteligența artificială, dronele, securitatea cibernetică și aeronautica.
„Nu mergem acolo în vizită, ci alături de specialiştii noştri şi de peste 20 de companii româneşti care fac performanţă în inteligenţă artificială, drone, securitate cibernetică şi aeronautică”, a afirmat Oana Țoiu.
O punte directă între tehnologia românească și nevoile logistice ale NATO
Potrivit mesajului transmis de ministrul Oana Țoiu pe Facebook, acest eveniment a fost conceput ca o platformă solidă de sprijin pentru operatorii economici autohtoni, care trebuie să beneficieze de acces direct la procesele de achiziție ale structurilor aliate.
Ministrul a explicat că succesul acestui demers se bazează pe expertiza a peste 20 de companii românești performante, ai căror specialiști pun România pe harta tehnologiei mondiale.
În viziunea oficialului, acești oameni de elită merită să fie cunoscuți de cei mai importanți decidenți de la nivelul NATO, având în vedere că cerințele globale de apărare au atras investiții masive.
Oana Țoiu a evidențiat faptul că bugetele totale anuale alocate de statele membre pentru apărare au depășit pragul istoric de 1,4 trilioane de euro, o sumă care indică o piață globală vastă. Din acest motiv, ministrul de Externe consideră că industria românească trebuie să fie conectată strategic la acest lanț global de achiziții pentru a nu pierde oportunități financiare și tehnologice majore.
La deschiderea evenimentului „Romania Industry Day”, programată pentru ziua de luni, 20 aprilie 2026, Oana Țoiu va fi însoțită de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Impactul economic al contractelor de apărare asupra comunităților locale
Referindu-se la miza economică a acestui eveniment, ministrul a punctat faptul că securitatea modernă, în special în anul 2026, nu se mai rezumă doar la prezența trupelor militare pe teren, ci depinde într-o măsură egală de capacitatea industrială de producție și inovare.
Oana Țoiu a explicat că fiecare contract semnat între o companie românească — fie că provine din Brașov, Craiova, București sau Cluj — și structurile NATO are un impact social direct. Aceasta a arătat că astfel de colaborări se traduc prin crearea de locuri de muncă sigure și bine plătite acasă, precum și prin dezvoltarea de tehnologie de ultimă oră în cadrul universităților din România.
Mai mult, oficialul a ținut să precizeze că apartenența la cea mai puternică alianță defensivă din lume oferă României nu doar protecție militară, ci și un prestigiu care trebuie convertit în creștere economică.
Prin promovarea industriei naționale, țara noastră își întărește profilul de partener solid și furnizor de securitate, o etapă considerată esențială în pregătirea marilor evenimente diplomatice viitoare, precum Summitul B9 de la București și Summitul NATO de la Ankara. Ministrul a reiterat necesitatea unei diplomații economice revitalizate, care să pună pe primul loc beneficiile directe pentru economia românească.
Precizări din partea MAE
Conform precizărilor Ministerului Afacerilor Externe, „Romania Industry Day” include și o componentă tehnică esențială: consultări la nivel înalt cu agențiile specializate ale Alianței, respectiv Agenția NATO pentru Comunicații și Informatică (NCIA) și Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).
Obiectivul acestor întrevederi este identificarea unor căi concrete prin care firmele românești să fie integrate în programele de înzestrare și suport logistic. Din delegație fac parte atât companii de stat, cât și operatori privați cu portofolii solide în software, comunicații securizate, sisteme satelitare și armament de ultimă generație.
„Contextul economic este unul important având în vedere că cheltuielile totale ale Aliaţilor pentru cerinţele de apărare de bază au depăşit, conform Raportului Anual al Secretarului General al NATO, Mark Rutte, pragul de 1,4 trilioane de dolari anual.
Evenimentul este organizat la iniţiativa ministrului Afacerilor Externe, prin Delegaţia Permanentă a României la NATO, beneficiind de sprijin tehnic şi logistic din partea Ministerului Economiei, care a gestionat şi procesul de selecţie a companiilor participante”, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.
Postarea integrală a ministrului de Externe despre „Ziua industriei românești” de la sediul NATO
„Premieră pentru România la sediul NATO.
Deschid luni, chiar la sediul Alianței din Bruxelles, „Romania Industry Day”, împreună cu Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
Este o zi specială pentru industria noastră și pentru prestigiul României. Am construit „Ziua industriei românești” la sediul NATO pentru a sprijini companiile naționale să devină furnizori direcți ai structurilor Alianței.
Nu mergem acolo în vizită, ci alături de specialiștii noștri și de peste 20 de companii românești care fac performanță în inteligență artificială, drone, securitate cibernetică și aeronautică. Sunt oameni care pun România pe harta tehnologiei mondiale și care merită să fie văzuți și auziți de cei mai importanți decidenți ai NATO.
Cheltuielile totale anuale ale Aliaților pentru cerințele de apărare au depășit 1,4 trilioane de euro, iar industria noastră trebuie să fie conectată strategic la acest lanț global de achiziții.
Securitatea, în anul 2026, nu înseamnă doar prezență militară, ci și capacitate industrială. Atunci când o companie din Brașov, Craiova, București sau Cluj devine furnizor pentru NATO, acest lucru se traduce în locuri de muncă sigure acasă, tehnologie de vârf dezvoltată în universitățile noastre și o țară mult mai respectată, dar și mai bine apărată.
Suntem parte a celei mai puternice alianțe defensive din lume, iar acest statut ne aduce, pe lângă siguranță, și oportunități majore de creștere economică pe care trebuie să le accesăm. Prin acest eveniment, întărim profilul României de partener solid și furnizor de securitate, în pregătirea Summitului B9 de la București și a Summitului NATO de la Ankara.
Interesele României cer o diplomație economică revitalizată. În această guvernare, construim acest tip de diplomație prin măsuri coerente, cu beneficii directe în economie. Investițiile în tehnologii avansate, crearea locurilor de muncă înalt calificate și consolidarea rezilienței cibernetice – unde avem deja expertiză recunoscută – sunt mizele centrale ale acestui eveniment. Este un prim pas, căruia îi vor urma și alții.
Evenimentul este organizat la inițiativa Ministerului Afacerilor Externe, prin Delegația Permanentă a României la NATO, beneficiind de sprijinul tehnic și logistic al Ministerului Economiei, care a gestionat procesul de selecție a companiilor participante”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa de socializare.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.