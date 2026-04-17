România marchează o premieră absolută în relația cu structurile de apărare euro-atlantice prin organizarea evenimentului de anvergură „Ziua industriei românești” la sediul NATO din Bruxelles. Această inițiativă, anunțată vineri, 17 aprilie 2026, de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, are ca scop principal transformarea companiilor naționale în furnizori direcți pentru nevoile complexe de securitate ale Alianței.

Într-un context geopolitic dominat de nevoia de reziliență, oficialul român a subliniat că prezența delegației de la București la sediul central al NATO nu reprezintă o simplă vizită de curtoazie, ci o mișcare strategică menită să valorifice potențialul tehnologic românesc în domenii de vârf precum inteligența artificială, dronele, securitatea cibernetică și aeronautica.

„Nu mergem acolo în vizită, ci alături de specialiştii noştri şi de peste 20 de companii româneşti care fac performanţă în inteligenţă artificială, drone, securitate cibernetică şi aeronautică”, a afirmat Oana Țoiu.

Potrivit mesajului transmis de ministrul Oana Țoiu pe Facebook, acest eveniment a fost conceput ca o platformă solidă de sprijin pentru operatorii economici autohtoni, care trebuie să beneficieze de acces direct la procesele de achiziție ale structurilor aliate.

Ministrul a explicat că succesul acestui demers se bazează pe expertiza a peste 20 de companii românești performante, ai căror specialiști pun România pe harta tehnologiei mondiale.

În viziunea oficialului, acești oameni de elită merită să fie cunoscuți de cei mai importanți decidenți de la nivelul NATO, având în vedere că cerințele globale de apărare au atras investiții masive.

Oana Țoiu a evidențiat faptul că bugetele totale anuale alocate de statele membre pentru apărare au depășit pragul istoric de 1,4 trilioane de euro, o sumă care indică o piață globală vastă. Din acest motiv, ministrul de Externe consideră că industria românească trebuie să fie conectată strategic la acest lanț global de achiziții pentru a nu pierde oportunități financiare și tehnologice majore.

La deschiderea evenimentului „Romania Industry Day”, programată pentru ziua de luni, 20 aprilie 2026, Oana Țoiu va fi însoțită de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Referindu-se la miza economică a acestui eveniment, ministrul a punctat faptul că securitatea modernă, în special în anul 2026, nu se mai rezumă doar la prezența trupelor militare pe teren, ci depinde într-o măsură egală de capacitatea industrială de producție și inovare.

Oana Țoiu a explicat că fiecare contract semnat între o companie românească — fie că provine din Brașov, Craiova, București sau Cluj — și structurile NATO are un impact social direct. Aceasta a arătat că astfel de colaborări se traduc prin crearea de locuri de muncă sigure și bine plătite acasă, precum și prin dezvoltarea de tehnologie de ultimă oră în cadrul universităților din România.

Mai mult, oficialul a ținut să precizeze că apartenența la cea mai puternică alianță defensivă din lume oferă României nu doar protecție militară, ci și un prestigiu care trebuie convertit în creștere economică.

Prin promovarea industriei naționale, țara noastră își întărește profilul de partener solid și furnizor de securitate, o etapă considerată esențială în pregătirea marilor evenimente diplomatice viitoare, precum Summitul B9 de la București și Summitul NATO de la Ankara. Ministrul a reiterat necesitatea unei diplomații economice revitalizate, care să pună pe primul loc beneficiile directe pentru economia românească.

Conform precizărilor Ministerului Afacerilor Externe, „Romania Industry Day” include și o componentă tehnică esențială: consultări la nivel înalt cu agențiile specializate ale Alianței, respectiv Agenția NATO pentru Comunicații și Informatică (NCIA) și Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).

Obiectivul acestor întrevederi este identificarea unor căi concrete prin care firmele românești să fie integrate în programele de înzestrare și suport logistic. Din delegație fac parte atât companii de stat, cât și operatori privați cu portofolii solide în software, comunicații securizate, sisteme satelitare și armament de ultimă generație.

„Contextul economic este unul important având în vedere că cheltuielile totale ale Aliaţilor pentru cerinţele de apărare de bază au depăşit, conform Raportului Anual al Secretarului General al NATO, Mark Rutte, pragul de 1,4 trilioane de dolari anual. Evenimentul este organizat la iniţiativa ministrului Afacerilor Externe, prin Delegaţia Permanentă a României la NATO, beneficiind de sprijin tehnic şi logistic din partea Ministerului Economiei, care a gestionat şi procesul de selecţie a companiilor participante”, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.