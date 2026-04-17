Evoluția Hidroelectrica din ultimul deceniu este prezentată de vicepremier într-o analiză comparativă care scoate în evidență diferențele majore de performanță financiară și administrativă. Potrivit acesteia, compania a trecut printr-o perioadă critică în anii anteriori listării la bursă, marcată de pierderi și probleme de guvernanță.

„Hidroelectrica 2011: profit 6,4 milioane lei. Hidroelectrica 2012: băgată în insolvență, cu pierdere 508 milioane lei și datorii de 4,33 miliarde lei. Cea mai mare companie de energie din România, pusă pe butuci prin contracte cu intermediari privați care scoteau valoarea din companie cu complicitatea și ajutați de incompetența statului. Activele erau excepționale. Guvernanța? Inexistentă. Activele erau ale noastre, ale cetățenilor, dar banii se duceau altundeva”, a scris Oana Gheorghiu.

În același context, oficialul subliniază că schimbările structurale nu au vizat activele companiei, ci modul în care aceasta este administrată și monitorizată. După listarea din 2023, mecanismele de control și transparență au devenit mult mai stricte, iar rezultatele financiare au crescut semnificativ.

„Hidroelectrica 2011: profit 6.400.000 lei. Hidroelectrica 2023: profit 6.400.000.000 lei. Adică de la milioane, la miliarde și de 1.000 de ori mai mult pentru România. Vorbim de aceleași active, dar de o guvernanță cu totul diferită”, a precizat aceasta.

Transformarea Hidroelectrica este atribuită, în principal, listării la bursă, care a introdus reguli stricte de transparență și responsabilitate managerială. Vicepremierul explică faptul că statul român nu și-a diminuat participația majoritară, însă compania este supusă unor standarde publice mai ridicate.

„Ce s-a schimbat după listarea la Bursă din iulie 2023? Statul n-a vândut nimic din pachetul său. În schimb, Fondul Proprietatea – un acționar privat – și-a vândut cei 20% ai lui. Statul român deține în continuare 80% din Hidroelectrica. Exact ca înainte. Diferența e că acum compania nu mai poate ascunde nimic. Raportări financiare publice în fiecare trimestru. Contractele importante – aprobate de acționari. Managementul răspunde în fața a zeci de mii de oameni și a Autorității de Supraveghere Financiară. Contractele dezavantajoase cu intermediari? Imposibile”, a arătat Oana Gheorghiu.

Impactul financiar asupra bugetului public este, de asemenea, semnificativ, potrivit datelor prezentate. Creșterea dividendelor virate către stat reflectă performanța companiei după listare.

„Dividende încasate de statul român: → 2022 (pre-listare): 3,06 miliarde de lei; → 2024 (post-listare): 5,03 miliarde de lei. Într-un singur an, dintr-o singură companie, bugetul public a primit echivalentul a peste 1 miliard de euro”, a menționat vicepremierul.

În ceea ce privește beneficiile directe pentru populație, oficialul subliniază rolul fondurilor de pensii și al investitorilor individuali.

„Toți salariații cu pensie privată Pilon II sunt deja acționari de facto la Hidroelectrica. Fondurile de pensii dețin împreună 11% din companie. Aproximativ 8 milioane de români beneficiază direct, în fiecare an, din dividendele Hidroelectrica – prin pensia lor. Dacă ai cumpărat acțiuni la listare, ai +30% în mai puțin de 3 ani, plus dividende anuale de 6–8%”, a explicat aceasta.

Vicepremierul a detaliat și structura acționariatului companiei, subliniind rolul statului și al investitorilor privați.

„Deci cine sunt acționarii Hidroelectrica? 80% aparține statului român. 11% aparține fondurile de pensii ale românilor; diferența de 9%: 54.000 de investitori români individuali și fonduri internaționale care au adus capital străin în România”, a transmis Oana Gheorghiu.

Totodată, aceasta a respins criticile legate de privatizare și a argumentat că mecanismele de piață au contribuit la creșterea transparenței și performanței.

„Hidroelectrica este modelul de succes prin care putem transforma companiile românești din găuri negre în entități profitabile pentru români. Pentru că evoluția Hidroelectrica demonstrează ce se întâmplă atunci când reprezentanții statului nu mai pot ascunde mizeria sub preș. Privatizarea unor mici procente din acțiuni aduce incredibil de mari beneficii pentru România și pentru români pentru că scoate compania din faliment și generează profit, transparență și bună guvernanță. Când cineva spune că „ne vindem țara” vorbind despre Hidroelectrica, înseamnă că fie habar n-are ce vorbește, fie e pur și simplu ticălos. Nu, nu vinde nimeni țara, ci introducem mecanisme prin care ne asigurăm că bunurile statului nu mai sunt prăduite de băieții deștepți trimiși de partid. Pentru că aceste companii sunt companiile românilor și României, nu companiile partidului”, a concluzionat vicepremierul în postarea sa publică.

