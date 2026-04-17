Sindicatul Aeroporturi București și-a exprimat ferm dezacordul față de intenția Guvernului de a lista la bursă un procent din acțiunile Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), pe care o consideră un activ strategic al statului român.

Reprezentanții sindicatului au subliniat că CNAB este o companie profitabilă, cu un rol esențial în infrastructura națională și în economie, raportând un profit de peste un miliard de lei anul trecut.

Aceștia au avertizat că orice demers de reducere a participației statului ar trebui supus unei dezbateri publice reale, cu transparență și responsabilitate, și nu tratat ca o simplă măsură tehnică. În opinia lor, continuarea unor astfel de măsuri ar reflecta o tendință de deschidere a unor companii profitabile către piață fără garanții clare privind menținerea controlului statului pe termen lung.

„Ne exprimăm ferm dezacordul faţă de anunţul actualului Guvern de a lista la bursă un procent din acţiunile Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), un activ strategic deosebit de important al statului român. CNAB nu este o companie aflată în dificultate, ci una profitabilă, cu rol esenţial în infrastructura naţională şi în funcţionarea economiei. Rezultatele înregistrate anul trecut conturează un profit cert de peste un miliard de lei. În acest context, orice demers de fragmentare a participaţiei statului trebuie tratat cu maximă responsabilitate, transparenţă şi dezbatere publică reală – nu ca o simplă măsură tehnică. Ce se urmăreşte cu această listare? Observăm cu îngrijorare o continuitate a abordării la nivel guvernamental, a vânzării companiilor profitabile. Se menţine aceeaşi logică: deschiderea treptată a unui activ strategic către piaţa externă fără garanţii clare privind menţinerea controlului statului pe termen lung”, se arată într-un comunicat al SCAB.

Sindicatul Aeroporturi București consideră că infrastructura strategică nu ar trebui tratată ca un activ tranzacționabil și susține că astfel de decizii nu pot fi adoptate fără o fundamentare solidă și fără asumarea clară a impactului asupra interesului național, inclusiv de către persoanele implicate în procesul decizional.

„România nu poate trata infrastructura strategică drept un simplu activ tranzacţionabil. Solicităm Guvernului să oprească orice demers lipsit de o dezbatere publică reală şi să prezinte transparent strategia pe termen lung privind CNAB. CNAB nu este de vânzare. Este un element de securitate economică naţională”, a transmis SCAB.

Oana Gheorghiu a explicat că documentul prezentat reprezintă doar o propunere cu caracter exploratoriu, fără a exista o decizie sau o asumare politică în acest sens.

Aceasta a precizat că lista a fost realizată la nivel de specialiști din cadrul AMEPIP și al Cabinetului, în urma unor discuții cu experți din zona pieței de capital, pentru a identifica posibile companii care ar putea fi listate.

Totodată, a subliniat că o eventuală listare ar necesita un studiu de fezabilitate pentru a stabili eligibilitatea companiilor, menționând că procesul este unul complex, care trebuie gestionat de specialiști în domeniu.

„E o propunere, este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie, nu avem o decizie, o asumare politică. Listă exploratorie înseamnă că la un nivel de specialişti de AMEPIP şi din cadrul Cabinetului ne-am uitat la ce companii pot fi listate în urma unor discuţii cu specialişti din zona de piaţă de capital, dar, pentru a face pasul următor, e nevoie de un studiu de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex pe care trebuie să-l ducă la bun sfârşit specialişti care cu asta se ocupă”, a declarat Oana Gheorghiu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

În cadrul notei de informare prezentate în ședința de Guvern, vicepremierul pentru reforma companiilor de stat a propus o listă de companii de stat care ar putea fi avute în vedere pentru listarea la bursă, proces care ar necesita o perioadă de pregătire estimată la 6–12 luni.

Printre acestea se numără CEC Bank, pentru care este luată în calcul o ofertă publică inițială de tip mixt (acțiuni noi și pachet al statului), precum și Administrația Porturilor Maritime Constanța și Compania Națională Aeroporturi București, vizate pentru oferte mixte sau vânzarea unor pachete de circa 20% de către Fondul Proprietatea.

De asemenea, pe listă apar Societatea Națională a Sării (Salrom), Loteria Română și Compania Națională Imprimeria Națională, pentru care sunt avute în vedere modele de ofertă publică sau mixte. În cazul Cuprumin – zăcământul Roșia Poieni, este menționat un posibil parteneriat strategic, iar pentru Romarm/Uzina Mecanică Cugir, listarea ar depinde de modificări legislative.

Totodată, Compania Națională Poșta Română ar putea fi inclusă într-un proces de IPO sau ofertă mixtă, în funcție de rezultatele unui studiu de fezabilitate, cu posibilitatea vânzării unui pachet de 6,48% de către Fondul Proprietatea.