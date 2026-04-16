Proiectul anunțat de CNAB se află în prezent în faza de studiu de fezabilitate, etapă în care sunt analizate soluțiile tehnice optime pentru construirea unui pasaj subteran în zona de sud a aeroportului. Scopul principal este identificarea variantei care poate asigura cel mai eficient flux de trafic și integrarea acesteia în infrastructura existentă.

Zona Aeroportului Otopeni este cunoscută pentru valorile ridicate de trafic, în special la intersecția cu DN1, unde fluxul auto care părăsește aeroportul către Capitală este frecvent afectat de ambuteiaje. În orele de vârf, se formează cozi semnificative, ceea ce generează întârzieri și blocaje.

Noul proiect propune crearea unei rute alternative prin subtraversarea DN1 în partea de sud a aeroportului, ceea ce ar permite separarea fluxurilor de trafic și o ieșire mai rapidă spre București.

Conform documentației de licitație, proiectul urmărește mai multe direcții esențiale. În primul rând, este vizată optimizarea fluxurilor de trafic, prin separarea traficului de tranzit de pe DN1 de cel care iese din terminalul de sosiri. În al doilea rând, se urmărește reducerea timpului de așteptare, prin eliminarea necesității de oprire la semafoare sau de acordare a priorității în intersecțiile actuale. În plus, proiectul are ca obiectiv creșterea siguranței rutiere, prin diminuarea riscului de coliziuni generate de punctele de intersectare la nivel ale fluxurilor auto.

Potrivit Newsbucurești.ro, aceste măsuri sunt gândite pentru a răspunde direct problemelor actuale de congestie din zona aeroportului.

Investiția nu este una izolată, ci se înscrie într-un context mai larg de modernizare a infrastructurii din zonă. Proiectul vine în completarea lucrărilor derulate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care vizează lărgirea DN1 la profil de 3+3 benzi între aeroport și viitorul nod rutier cu Autostrada de Centură A0.

În același timp, proiectul este corelat și cu lucrările la Magistrala M6 de metrou, o investiție importantă în infrastructura de transport a Capitalei și a zonei metropolitane. Pasajul subteran este gândit astfel încât să preia volumele mari de pasageri estimate odată cu finalizarea noului terminal al Aeroportului Otopeni.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a subliniat importanța dezvoltării infrastructurii de acces la aeroport, în contextul creșterii continue a traficului aerian și urban. El a evidențiat necesitatea adaptării capacității de transport la noile cerințe generate de extinderea aeroportului.

În cadrul studiului de fezabilitate vor fi analizate cel puțin două scenarii tehnico-economice, urmând ca specialiștii să propună varianta optimă pentru implementare. Contractul aferent acestui studiu are o valoare de 648.000 de lei și a fost atribuit companiei GEBES MPROJECT.

Documentația va include o analiză complexă a soluțiilor propuse, din punct de vedere tehnic, constructiv și economic. De asemenea, toate variantele vor fi elaborate în conformitate cu legislația în vigoare privind proiectele de investiții publice, pentru a asigura respectarea standardelor și procedurilor legale.

Proiectul se înscrie într-o serie mai amplă de investiții prin care CNAB urmărește modernizarea infrastructurii aeroportuare și consolidarea rolului Aeroportului Internațional „Henri Coandă” ca principal hub aerian al României. Accentul este pus pe creșterea capacității de procesare a pasagerilor și pe îmbunătățirea conexiunilor rutiere și de transport public.

Prin acest demers, autoritățile urmăresc nu doar reducerea aglomerației actuale, ci și pregătirea infrastructurii pentru creșterea semnificativă a traficului în anii următori, odată cu dezvoltarea proiectelor de transport și extinderea aeroportului.