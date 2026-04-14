Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că trei companii internaționale de proiectare și inginerie au depus oferte pentru realizarea studiului de fezabilitate privind dezvoltarea pe termen mediu și lung a Aeroportului Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”. Reprezentanții companiei au precizat că aceste oferte au fost depuse în cadrul licitației organizate pentru elaborarea documentației aferente strategiei de dezvoltare a aeroportului.

Planul de modernizare propus include construirea unui nou terminal de pasageri, amplasat în apropierea clădirii existente, care va fi proiectat pentru a gestiona cel puțin 1.600 de pasageri pe oră. Autoritățile subliniază că acest nou terminal va beneficia de acces rapid la întreaga infrastructură aeroportuară, inclusiv la platformă, pistă și sistemul de căi de rulare. În cadrul studiului sunt analizate două scenarii principale: fie transformarea Hangarului nr. 2 Romaero într-un terminal modern, fie construirea unui terminal complet nou pe terenul deținut de CNAB, situat în nordul pistei.

În paralel, proiectul prevede separarea fluxurilor de trafic prin crearea unui terminal dedicat aviației generale și de business. Acesta va dispune de toate facilitățile și infrastructura necesare și ar putea fi realizat fie prin modernizarea unui hangar existent, fie prin construirea unei clădiri noi. De asemenea, strategia include optimizarea actualului terminal destinat aviației generale.

Obiectivul principal al acestor investiții este creșterea capacității aeroportului până la 2,5 milioane de pasageri anual, precum și echilibrarea fluxurilor de plecări și sosiri. Reconfigurarea terminalului va permite o distribuție mai eficientă a capacităților de procesare, contribuind astfel la menținerea unui nivel ridicat al serviciilor și la utilizarea optimă a infrastructurii existente.

Valoarea estimată pentru realizarea studiului de fezabilitate este de 7,43 milioane de lei, iar documentația trebuie finalizată în termen de opt luni de la emiterea ordinului de începere. Finanțarea proiectului ar urma să provină din surse proprii, credite, fonduri europene și alte surse legal constituite.

În competiția pentru realizarea studiului au intrat trei ofertanți: compania Urban Scope, alături de mai mulți parteneri din domeniul consultanței și ingineriei; EGIS România, în colaborare cu parteneri internaționali precum Arcadis Consulting din Marea Britanie și Egis Avia; precum și asocierea Quadratum Architecture, împreună cu NACO – Netherlands Airport Consultants și alți subcontractanți.

CNAB coordonează proiectele de dezvoltare și modernizare ale celor două aeroporturi din administrare, cu scopul de a răspunde cât mai precis necesităților de trafic aerian ale Capitalei și ale zonelor limitrofe, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung.

În acest sens, CNAB elaborează și implementează o strategie unitară de dezvoltare și modernizare a infrastructurii aeroportuare aflate în administrarea Bucureștiului, în conformitate cu politicile stabilite de Ministerul Transporturilor. Această abordare urmărește asigurarea unei evoluții coerente și eficiente a întregului sistem aeroportuar.

Prin activitatea sa, CNAB reprezintă principalul pol aviatic al României, procesând aproximativ 75% din traficul aerian de pasageri, mărfuri și corespondență la nivel național. Prin cele două platforme aeroportuare de la Otopeni și Băneasa, compania asigură desfășurarea întregului spectru de operațiuni aeriene, atât civile, cât și militare.

CNAB dispune de un potențial semnificativ de dezvoltare, capabil să susțină creșterea estimată a traficului aerian cel puțin până în jurul anului 2030, consolidând astfel rolul strategic al infrastructurii aeroportuare din zona Capitalei.

Prima atestare documentară în presa vremii a Aeroportului Internațional București Băneasa – „Aurel Vlaicu” datează din 7 iunie 1910, când pe „câmpul de la Băneasa”, pe locul fostului hipodrom amenajat ulterior după 1920, pionierul aviației românești Aurel Vlaicu a realizat mai multe evoluții cu avionul construit chiar de el, în cadrul unui miting aviatic organizat în acea perioadă.

Zona Băneasa este asociată cu începuturile aviației încă din 1909, când Louis Blériot a efectuat primele zboruri în această zonă, utilizând un hipodrom particular. Ulterior, în 1912, George Valentin Bibescu a înființat pe moșia surorii sale primul nucleu aeronautic din zonă, cunoscut inițial sub denumirea de Aeroportul Băneasa Vest, iar apoi Aeroportul Băneasa, situat în apropierea actualului amplasament. Pista de decolare-aterizare era una înierbată, care a fost utilizată mult timp și a servit ulterior drept pistă de rezervă și siguranță.

Tot în 1912, Liga Aeriană Națională Română a organizat prima școală de zbor de la Băneasa. Începând cu acel moment, aerodromul s-a transformat treptat într-un aeroport, iar activitățile aeronautice s-au diversificat, incluzând o școală civilă de pilotaj, ulterior și una militară, precum și Clubul Regal Aerian din România.

În anul 1920 a fost înființată Compania de Navigație Aeriană Franco-Română, cu capital românesc și echipament tehnic francez, aceasta fiind considerată prima companie de transport aerian din lume care opera zboruri pentru pasageri, mărfuri și poștă. La 12 noiembrie 1922 a fost inaugurată prima linie aeriană intercontinentală între Europa și Asia, pe ruta Paris – Strasbourg – Praga – Viena – București (Băneasa) – Constantinopol.

În 1923 au fost create pe aeroport Atelierele Companiei de Navigație Aeriană Franco-Română, unde se efectuau reparații și se produceau piese de schimb și componente esențiale. Aceste ateliere au stat la baza dezvoltării ulterioare a întreprinderii de avioane București, cunoscută astăzi sub numele de ROMAERO.

Dezvoltarea infrastructurii a continuat în 1930, când au fost semnate convenții cu Polonia și Cehoslovacia, contribuind la consolidarea statutului internațional al Aeroportului Băneasa. Un moment important a avut loc în 1942, când a fost construită prima pistă betonată din România chiar pe acest aeroport.

Între 1947 și 1952 a fost ridicată noua clădire a aerogării, proiectată de un colectiv de arhitecți sub forma unei elice cu trei pale, devenind una dintre cele mai remarcabile realizări arhitecturale aeroportuare din România.

Până în jurul anului 1970, Aeroportul București Băneasa a fost singurul aeroport din București și principalul aeroport internațional al României. Ulterior, activitatea sa a fost orientată în principal către operarea curselor interne.