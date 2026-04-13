Primăria Municipiului București anunță amenajarea de treceri de pietoni supraînălțate și suprailuminate pentru reducerea accidentelor
Primăria Municipiului București a anunțat luni, 13 aprilie 2026, că a început amenajarea unor treceri de pietoni supraînălțate în zonele unde șoferii circulă frecvent cu viteză, măsura fiind gândită pentru creșterea siguranței rutiere.
Reprezentanții instituției au precizat, într-o postare pe contul oficial de Facebook al municipalității, că patru astfel de treceri au fost deja realizate recent pe bulevardul Laminorului, iar alte patru urmează să fie amenajate pe strada Dezrobirii, Calea Văcărești, din nou pe bulevardul Laminorului și pe strada Lucrețiu Pătrășcanu, în apropierea Liceului Nichita Stănescu.
În plus, autoritățile pregătesc încă 13 locații unde vor fi implementate lucrări similare.
Totodată, municipalitatea a menționat că există un studiu de fezabilitate pentru suprailuminarea a 140 de treceri de pietoni din București, astfel încât acestea să fie mult mai vizibile pe timpul nopții.
Oficialii au explicat că iluminarea accentuată permite șoferilor să observe din timp pietonii care traversează, reducând riscul de accidente.
Lucrările vizează în special arterele pe care circulă mijloacele de transport public, iar primăriile de sector contribuie, la rândul lor, cu proiecte similare în cartiere. Autoritățile din București au subliniat că aceste măsuri contribuie direct la salvarea de vieți și la reducerea numărului de accidente.
|Tip intervenție
|Locații vizate / implementare
|Stadiu / număr
|Scop principal
|Impact estimat
|Treceri de pietoni supraînălțate
|Bd. Laminorului (4 deja realizate)
|4 finalizate, +4 în execuție, +13 planificate
|Reducerea vitezei șoferilor în zone urbane
|Scăderea riscului de accidente în zone aglomerate
|Treceri suplimentare supraînălțate
|Str. Dezrobirii, Calea Văcărești, Bd. Laminorului, Str. Lucrețiu Pătrășcanu
|În fază de implementare
|Creșterea siguranței pietonilor
|Traversări mai sigure în zone școlare și intens circulate
|Suprailuminare treceri pietoni
|Rețea stradală administrată de PMB și STB
|Studiu de fezabilitate pentru 140 de treceri
|Vizibilitate sporită pe timp de noapte
|Reducerea accidentelor nocturne
|Proiecte la nivel de sectoare
|Exemple: Sectorul 6
|307 treceri suprailuminate, 94 supraînălțate
|Complementarea investițiilor PMB
|Creșterea siguranței la nivel local
|Obiectiv general
|București
|Program în desfășurare
|Siguranță rutieră crescută
|Reducerea accidentelor și salvarea de vieți
Postarea integrală a PMB
„Treceri de pietoni supraînălțate pentru siguranță în trafic!
Am început să le amenajăm în zonele unde șoferii circulă cu viteză.
📌 Patru astfel de treceri au fost supraînălțate recent de Administrația Străzilor pe Bd. Laminorului.
⏭️ Urmează încă patru pe Str. Dezrobirii, Calea Văcărești, Bd. Laminorului și Lucrețiu Pătrășcanu, la Liceul Nichita Stănescu. Apoi, mai pregătim alte 13 locații, pentru supraînălțare.
👉SUPRAILUMINĂM 140 DE TRECERI
De asemenea, avem studiul de fezabilitate pentru suprailuminarea a 140 de treceri de pietoni.
Sunt vizibile noaptea ca ziua, chiar accentuate vizual, ceea ce permite șoferilor să observe din timp pietonii care traversează.
Lucrările sunt implementate în special pe străzile și bulevardele unde circulă STB, pe care le avem în administrare.
Primăriile de sector amenajează și ele „zebre” supraînălțate și suprailuminate pe străzile din cartiere.
Spre exemplu, #Sectorul6 are 307 #TreceridePietoni suprailuminate și 94 supraînălțate.
Trecerile de pietoni suprailuminate și supraînălțate reduc numărul accidentelor, salvează vieți.
Vom avea grijă să avem cât mai multe”, se arată în postarea Primăriei Municipiului București de luni, 13 aprilie 2026.
Explicații de la Ciprian Ciucu privind parcările din Capitală
Nu sunt singurele decizii recente ale Primăriei conduse de Ciprian Ciucu care îi vizează pe șoferi.
Într-un mesaj transmis pe 2 aprilie 2026, primarul general explica de ce a propus eliminarea gratuităților acordate la parcare.
„De ce am decis să propun eliminarea gratuității, inclusiv la electrice:
– Mașinile electrice ocupă același spațiu ca cele termice;
– Parcarea gratuită stimulează supraaglomerarea domeniului public;
– Reduce spațiul pentru pietoni, biciclete, transport public;
– Aduce inechitate socială: proprietarii de mașini electrice sunt, în medie, mai înstăriți;
– Cetățenii fără mașină subvenționează indirect parcarea lor gratis, a celor cu electrice;
Unii dintre posesorii de electrice folosesc parcarea nelimtat (nu le mai mută) ceea ce blocheaza rotația locurilor de parcare și afecteaza viața economică din zonă.
Pierdere de venituri pentru oraș:
– Parcarea este una dintre puținele surse directe de venit local;
– Costurile de întreținere (marcaje, control) rămân.
PARCAREA GRATUITĂ transmite că „mașina este soluția”! În orașele civilizate sunt și alte soluții cum ar fi transportul în comun, astăzi Centrul fiind bine afluit.
Aerul curat se obține cu Zone cu Emisii Reduse (va urma, am dat în lucru câteva zone pe care să pilotăm astfel de politici!) și prin infrastructura de încărcare! Dați-mi timp și veți vedea!”, a afirmat Ciprian Ciucu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.