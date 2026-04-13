Primăria Municipiului București a anunțat luni, 13 aprilie 2026, că a început amenajarea unor treceri de pietoni supraînălțate în zonele unde șoferii circulă frecvent cu viteză, măsura fiind gândită pentru creșterea siguranței rutiere.

Reprezentanții instituției au precizat, într-o postare pe contul oficial de Facebook al municipalității, că patru astfel de treceri au fost deja realizate recent pe bulevardul Laminorului, iar alte patru urmează să fie amenajate pe strada Dezrobirii, Calea Văcărești, din nou pe bulevardul Laminorului și pe strada Lucrețiu Pătrășcanu, în apropierea Liceului Nichita Stănescu.

În plus, autoritățile pregătesc încă 13 locații unde vor fi implementate lucrări similare.

Totodată, municipalitatea a menționat că există un studiu de fezabilitate pentru suprailuminarea a 140 de treceri de pietoni din București, astfel încât acestea să fie mult mai vizibile pe timpul nopții.

Oficialii au explicat că iluminarea accentuată permite șoferilor să observe din timp pietonii care traversează, reducând riscul de accidente.

Lucrările vizează în special arterele pe care circulă mijloacele de transport public, iar primăriile de sector contribuie, la rândul lor, cu proiecte similare în cartiere. Autoritățile din București au subliniat că aceste măsuri contribuie direct la salvarea de vieți și la reducerea numărului de accidente.

Tip intervenție Locații vizate / implementare Stadiu / număr Scop principal Impact estimat Treceri de pietoni supraînălțate Bd. Laminorului (4 deja realizate) 4 finalizate, +4 în execuție, +13 planificate Reducerea vitezei șoferilor în zone urbane Scăderea riscului de accidente în zone aglomerate Treceri suplimentare supraînălțate Str. Dezrobirii, Calea Văcărești, Bd. Laminorului, Str. Lucrețiu Pătrășcanu În fază de implementare Creșterea siguranței pietonilor Traversări mai sigure în zone școlare și intens circulate Suprailuminare treceri pietoni Rețea stradală administrată de PMB și STB Studiu de fezabilitate pentru 140 de treceri Vizibilitate sporită pe timp de noapte Reducerea accidentelor nocturne Proiecte la nivel de sectoare Exemple: Sectorul 6 307 treceri suprailuminate, 94 supraînălțate Complementarea investițiilor PMB Creșterea siguranței la nivel local Obiectiv general București Program în desfășurare Siguranță rutieră crescută Reducerea accidentelor și salvarea de vieți

„Treceri de pietoni supraînălțate pentru siguranță în trafic! Am început să le amenajăm în zonele unde șoferii circulă cu viteză. 📌 Patru astfel de treceri au fost supraînălțate recent de Administrația Străzilor pe Bd. Laminorului. ⏭️ Urmează încă patru pe Str. Dezrobirii, Calea Văcărești, Bd. Laminorului și Lucrețiu Pătrășcanu, la Liceul Nichita Stănescu. Apoi, mai pregătim alte 13 locații, pentru supraînălțare. 👉SUPRAILUMINĂM 140 DE TRECERI De asemenea, avem studiul de fezabilitate pentru suprailuminarea a 140 de treceri de pietoni. Sunt vizibile noaptea ca ziua, chiar accentuate vizual, ceea ce permite șoferilor să observe din timp pietonii care traversează. Lucrările sunt implementate în special pe străzile și bulevardele unde circulă STB, pe care le avem în administrare. Primăriile de sector amenajează și ele „zebre” supraînălțate și suprailuminate pe străzile din cartiere. Spre exemplu, #Sectorul6 are 307 #TreceridePietoni suprailuminate și 94 supraînălțate. Trecerile de pietoni suprailuminate și supraînălțate reduc numărul accidentelor, salvează vieți. Vom avea grijă să avem cât mai multe”, se arată în postarea Primăriei Municipiului București de luni, 13 aprilie 2026.

Nu sunt singurele decizii recente ale Primăriei conduse de Ciprian Ciucu care îi vizează pe șoferi.

Într-un mesaj transmis pe 2 aprilie 2026, primarul general explica de ce a propus eliminarea gratuităților acordate la parcare.