Noile reguli de trafic introduse în Polonia în 2026 aduc o schimbare semnificativă în modul în care sunt sancționate abaterile rutiere, punând accent pe prevenție și siguranță. Autoritățile poloneze au anunțat că scopul principal al acestor modificări este reducerea numărului de accidente grave și a victimelor de pe șosele, în contextul în care statisticile indică un nivel ridicat de risc pe anumite categorii de drumuri.

Modificările legislative îi obligă pe șoferi să fie mult mai atenți la respectarea regulilor de circulație, deoarece unele încălcări sunt sancționate acum mult mai dur decât în trecut. Conform informațiilor publicate de InPoland, responsabilitatea la volan a devenit un criteriu central în noile politici publice privind traficul rutier.

În paralel cu schimbările legislative, autoritățile reamintesc șoferilor care intenționează să călătorească în afara țării cu mașina personală că trebuie să verifice nu doar documentele vehiculului, ci și îndeplinirea tuturor condițiilor obligatorii.

Pentru deplasările internaționale este necesară o Carte Verde valabilă, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, care poate fi obținută online prin platforma Visit Ukraine, evitând astfel procedurile birocratice de ultim moment.

Înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli de trafic, legislația poloneză permitea poliției să retragă permisul de conducere pe loc în cazul unor încălcări considerate grave. Aceste sancțiuni se aplicau în situații clar definite, care puneau în pericol direct siguranța rutieră.

Printre abaterile sancționate anterior se număra conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, depășirea limitei legale de viteză cu mai mult de 50 km/h în localități, precum și transportul unui număr de pasageri mai mare decât cel prevăzut în certificatul tehnic al mașinii.

Aceste măsuri au fost considerate mult timp suficiente, însă datele statistice au arătat că accidentele grave continuau să se producă frecvent, în special pe drumurile din afara zonelor urbane. Acest context a dus la extinderea listei de sancțiuni începând cu 2026.

Din 2026, regulile de trafic din Polonia prevăd retragerea permisului și pentru depășirea vitezei cu peste 50 km/h în afara localităților, indiferent dacă este vorba despre drumuri cu sens unic sau cu dublu sens. Măsura vizează în special segmentele de drum considerate cele mai periculoase.

Ministerul polonez al Infrastructurii a explicat că aproximativ 80% dintre accidentele rutiere și 87% dintre cele soldate cu decese au loc pe astfel de drumuri. Aceste cifre au fost decisive în adoptarea unor sancțiuni mai dure, menite să descurajeze comportamentele riscante în trafic.

Datele oficiale arată că, doar în 2025, poliția poloneză a retras peste 72.000 de permise de conducere. Majoritatea covârșitoare a acestor cazuri au fost legate de depășiri semnificative ale vitezei legale în zonele locuite, ceea ce a confirmat necesitatea extinderii sancțiunilor și în afara acestora.

Noile reguli sunt deosebit de stricte în cazul șoferilor care ignoră interdicția temporară de a conduce. Dacă o persoană se urcă la volan în perioada în care permisul i-a fost suspendat, riscă pierderea definitivă a dreptului de a conduce și posibilitatea de a susține din nou examenul abia după cinci ani.

În 2026 a fost actualizat și sistemul de puncte de penalizare din traficul polonez. Pentru cele mai periculoase abateri, punctele nu mai pot fi șterse prin cursuri de instruire. Printre acestea se numără depășirea pe trecerea de pietoni, depășirea vitezei cu mai mult de 50 km/h și trecerea pe culoarea roșie a semaforului.

Cursurile organizate de WORD rămân disponibile doar pentru abateri minore, precum depășiri reduse de viteză sau parcarea neregulamentară. În cazul șoferilor aflați în perioada de probă, acumularea a peste 12 puncte de penalizare impune participarea la un curs practic de o oră, în valoare de 300 de zloți, care include exerciții de control al vehiculului cu sistemele ESP și ABS în diverse condiții.

Noile reguli arată că, în actualul cadru legislativ, o singură abatere gravă de trafic poate avea consecințe pe termen lung asupra dreptului de a conduce, fără a lăsa loc pentru soluții rapide de remediere.