Un incident grav a avut loc în vestul țării, unde un copil de doar 12 ani a pus pe jar polițiștii din două județe, după ce a fost surprins conducând un autoturism furat. Totul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, pe Drumul Național 7.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au încercat să oprească un autoturism care circula prin localitatea Câmpuri-Surduc. Șoferul a ignorat semnalele regulamentare și a continuat deplasarea, forțând intervenția oamenilor legii.

Urmărirea s-a desfășurat pe o distanță considerabilă, fiind folosite semnale acustice și luminoase. Odată ce vehiculul a intrat pe teritoriul județului Arad, a fost cerut sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Săvârșin. Cooperarea dintre echipajele din cele două județe a dus la oprirea mașinii în localitatea Milova, fără ca urmărirea să se soldeze cu accidente, deși autoturismul rula cu o viteză peste limita legală.

Verificările ulterioare au arătat că acesta nu deține permis de conducere, iar mașina fusese sustrasă din județul Sibiu.

Copilul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și furt în scop de folosință. Cercetările continuă pentru a stabili exact circumstanțele în care minorul a intrat în posesia autoturismului și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

„Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul […] de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.”, arată art. 335, alineatul 1.

Codul Rutier din România prevede ca orice persoană depistată conducând un vehicul fără permis de conducere să fie cercetată penal fapta fiind încadrată ca infracțiune.

Articolul 335 din Codul Penal arată că o persoană prinsă conducând fără permis să fie pedepsită cu închisoarea de la un an la cinci ani. De asemenea, conducerea cu permisul suspendat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la trei ani sau cu amendă penală.

Legea mai spune că încredințarea vehiculului unei persoane care nu are permis de conducere sau al cărui permis este suspendat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.