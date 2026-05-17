Un român a încercat să vândă ilegal o pușcă cu lunetă. I s-a făcut dosar penal și a fost reținut
Un bărbat din județul Teleorman a fost reținut de polițiști și i s-a făcut dosar penal, după ce a fost prins în timp ce încerca să vândă ilegal o pușcă cu lunetă. Anchetatorii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au început cercetările după ce au primit informații potrivit cărora acesta deținea fără drept o armă neletală supusă autorizării și intenționa să o comercializeze.
În urma investigațiilor, polițiștii au organizat un flagrant și l-au depistat pe suspect în timp ce transporta arma în autoturismul personal. Oamenii legii au intervenit pentru a-l opri, însă bărbatul a încercat să scape. Potrivit anchetatorilor, în momentul în care și-a dat seama că este urmărit, acesta a virat pe un drum lateral de câmp, a aruncat pușca din mașină și a fugit.
După o scurtă urmărire, suspectul a fost prins și imobilizat de polițiști. În urma administrării probatoriului, oamenii legii au dispus măsura reținerii față de bărbatul cercetat în acest dosar. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care arma a fost deținută ilegal.
Ce prevede legea despre operațiunile cu arme și muniții?
Capitolul V din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor reglementează operațiunile care pot fi efectuate cu arme, piese și muniții pe teritoriul României. Potrivit dispozițiilor generale prevăzute la art. 99, aceste operațiuni pot fi realizate doar prin intermediul armurierilor sau al intermediarilor autorizați, în condițiile stabilite de lege. Excepție fac persoanele fizice care, în baza unei autorizații de procurare sau a dovezii notificării, pot introduce în țară arme achiziționate din afara României, cu respectarea prevederilor legale.
Legea prevede că unitățile aflate în subordinea sau coordonarea instituțiilor publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale pot desfășura operațiuni cu arme, componente și muniții în baza unor reguli stabilite prin ordin al conducătorilor instituțiilor respective.
Operațiuni de acest tip pot fi efectuate și de armurieri sau intermediari constituiți prin acte normative în subordinea unor instituții publice. Persoanele fizice și juridice de drept privat pot desfășura astfel de activități doar dacă sunt constituite și autorizate ca armurieri sau intermediari, conform legii. Procedura de autorizare a persoanelor desemnate să efectueze aceste operațiuni este stabilită prin normele metodologice de aplicare a legii.
Articolul 100 definește categoria armurierilor de drept. Din această categorie fac parte federațiile sportive naționale de specialitate, cluburile și asociațiile sportive afiliate, precum și gestionarii fondurilor de vânătoare. Totodată, sunt considerați armurieri de drept companiile naționale și societățile constituite potrivit Legii nr. 31/1990, create special pentru efectuarea operațiunilor cu arme, componente și muniții. Alte persoane fizice sau juridice pot dobândi calitatea de armurier la cerere, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.
Conform art. 101, persoanele juridice prevăzute ca armurieri de drept pot desfășura diverse operațiuni cu arme și muniții, precum procurarea, înstrăinarea în scop necomercial, repararea și depozitarea acestora. Instituțiile publice care utilizează arme în desfășurarea activităților specifice, precum și structurile sportive și gestionarii fondurilor de vânătoare, pot efectua astfel de operațiuni în limitele competențelor legale. Companiile și societățile constituite special pentru operațiuni cu arme pot desfășura activitățile pentru care au fost autorizate.
Persoanele fizice și juridice autorizate la cerere pot efectua operațiuni cu arme din categoriile B, C și D, precum și cu componentele esențiale și muniția aferentă. Acestea pot desfășura activități de distrugere, casare, comercializare, transfer și export pentru anumite arme din categoria A, în condițiile prevăzute de lege. Pentru a putea desfășura asemenea activități, armurierii trebuie să îndeplinească toate condițiile legale referitoare la autorizare, securitate și organizare, în funcție de tipul operațiunilor pentru care au fost constituiți.
„SECŢIUNEA 3: Regimul efectuării operaţiunilor cu arme şi muniţii
Artă. 104: Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi muniţii
(1) Armurierii constituiți în condițiile bune la art. 102 pot efectua opera cu arme, piese și muniții, cu aplicarea condițiilor prevăzute a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai după obținerea autorizației pentru operațiuni cu arme și muniții, acordată de autorități competente pentru fiecare categorie de opera dintre cele bune la alin. (3)-(6).
(2) Autoritățile competente care acordă autorizația prevăzută la alin. (1) sunt Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ori inspectoratele județene de poliție într-o rază teritorială care își are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfășoare operațiunile pentru care se solicită autorizarea.
(3) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de producere a armelor letale și a armelor neletale, precum și a componentelor esențiale ale acestora se acordă armurii dacă aceștia îndeplinesc condițiile cumulative:
a) dețin spații destinate efectuării operațiunilor de producere a armelor, piețelor și munițiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializată;
b) deţin spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă;
c) deţin, după caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi muniţiilor.
(4) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor, piețelor și munițiilor se acordă armurierului care îndeplinește condițiile:
a) deține, după caz, spații acțiuni destinate efectuării operelor de comercializare a armelor, piețelor și munițiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializată;
b) deţine, după caz, spaţii respective, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.
(5) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplinește următoarele condiții:
a) deține spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și pieselor, avizate de organele de poliție, și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă și asigurate în condițiile de stabilitate la alin. (3) litera și);
b) deţine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate în condiţiile prezente legi.
(6) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de transport al armelor, piețelor și munițiilor letale se acordă numai dacă armurierul îndeplinește condițiile:
a) deține în mod legal și mijloace de transport omologate în condițiile legii de Registrul Auto Român;
b) deține spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor și pieselor, avizate de organele de poliție, și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă și asigurate în condițiile de stabilitate la alin. (3) litera și).
(7) Este interzisă amenajarea depozitelor de muniţii în incinta imobilelor de locuinţe.
(8) În autorizația prevăzută la alin. (1) se mențin în mod expres categorii de operațiuni cu arme, piese și muniții care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcție de spațiul destinat acestora și de nivelul de securitate, cantitatea de muniție ce poate fi depozitată în acestea, conform avizului inspectoratului teritorial de muncă.
Artă. 105: Categorii de operațiuni care pot fi desfășurate de armurierii autorizate
Armurierii autorizate în condițiile art. 104 pot desfășura activități activități:
a) cei autorizați să desfășoare operațiuni de comercializare a armelor, piețelor și munițiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export și transfer de arme și muniții, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni;
b) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor: reparare şi verificare a armelor, efectuarea inspecţiilor tehnice în baza autorizaţiei eliberate de autorităţi la art. 68;
c) cei autorizați să desfășoare operațiuni de producere a armelor, piețelor și munițiilor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, efectuarea inspecțiilor tehnice, casarea și distrugerea de arme și, după caz, muniții;
d) cei autorizați să desfășoare operațiuni de transport: să efectueze transporturi de arme, piese și muniții în țară, în și din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în condițiile legii.
Artă. 106: Obligațiile armurierilor care desfășoară operațiuni de comerț cu arme, piese și muniții
(1) Armurierii care desfășoară operațiuni de comerț cu arme, piese și muniții au următoarele obligații:
a) să se introducă în circuitul comercial numai armele și munițiile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 89 alin. (1) și (2);
b) să comercializeze armele, componentele esenţiale, încărcă care pot conţine mai mult de 20 de cartuşe, în cazul armelor de foc scurte, sau mai mult de 10 cartuşe, în cazul armelor de foc cu ţeavă lungă, precum şi muniţiile numai către persoane fizice şi juridice autorizate să le procure. Încărcătoarele a capacitate maximă este mai mică sau egală cu 20 de cartușe, în cazul armelor de foc, ori mai mică sau egală cu 10 cartușe, în cazul armelor cu țeavă lungă, pot fi comercializate numai persoanele fizice sau juridice autorizate să dețină sau, după caz, să folosească arme pe care pot fi montate;
c) să procure arme, piese și muniții numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfășoare asemenea operațiuni, precum și ale persoanelor fizice care le dețin și le înstrăinează în condiții de legalitate;
d) să se constituie înregistrează în care să țină evidența operațiunilor cu arme, componente esențiale, încărcătoare și muniții, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne, care să aibă un regim special și să înregistreze autoritățile potrivite la art. 104 alin. (2), și să le prezinte pentru controlul organelor competente;
e) să prezinte la control organelor de poliție abilitate documentele de efectuare a operațiunilor cu arme, piese și muniții, precum și documente în baza căreia au vândut armele;
f) să comunice autorităților necesare la art. 104 alin. (2)
*) La împlinirea unui termen de 2 ani de la data operaționalizării aplicației informatice Registrul Naţional al Armelor, prevederile art. 106 alin. (1) lit. f) se abrogă.
g) să asigure condițiile de securitate deplină a armelor, piețelor și munițiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă dreptul de a lua o armă din rastel sau raft;
h) să se înscrie în autorizația de procurare, eliberarea de organele de poliție și prezentarea de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii și poziția din registrul de evidență a armelor depuse spre vânzare;
h 1 ) să primească, la cererea persoanelor fizice sau juridice autorizate, în regim de consignație, spre depozitare în condiții de securitate deplină, armele, componentele esențiale și munițiile, pentru care acestea nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru deținere;
i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor, piețelor și munițiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură;
j) să anunțe imediat organul de poliție când constată că armele primite în consignația persoanelor fizice și juridice sunt modificări vizibile sau acestea prezintă alte caracteristici decât cel original;
k) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme, piese şi muniţii.
l) să refuze finalizarea tranzacțiilor pentru achiziția de muniție completă sau de componente de muniție pe care să le cunoască în mod rezonabil suspecte din cauza naturii sau amplorii lor și să informeze autoritățile competente la art. 104 alin. (2) cu privire la aceste tranzacții;
m) să obţină avizul structurilor de poliţie competentă teritorială, în vederea achiziţionării sau, după caz, vânzării armelor, componentelor esenţiale sau a muniţiei, efectuate prin intermediul contractelor la distanţă, înainte sau cel târziu în momentul livrării acestora.
(2) Registrele asigură la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani și trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conținutul marcajului, precum și datele de identitate ale furnizorului și ale destinatarului fiecărei operațiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de încetare a activității, se înregistrează se depun, pentru arhivare, la autoritatea asigurării art. 104 alin. (2).
(3) .
(4) Avizul pentru import-export se acordă individual, pentru fiecare transport și numai pentru tipul, marca și cantitățile de arme, piese și muniții care fac obiectul fiecărei operațiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordării, cu excepția avizelor acordate pe licențe de import-export eliberate de autorități cu atribuții în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licenței. Neefectuarea în termen a operațiunii pentru care se acordă avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia.
(5) În termen de 30 de zile ale efectuării importului sau exportului, armurierul trebuie să depună autoritatea prevăzută la art. 104 alin. (2) documentele în baza cărora sa efectuat operațiunea.
(6) Schimbarea destinației armelor sau a muniției procurate de armurieri, în condițiile prezente legi, se face cu avizul autorităților tehnice la art. 68.
(7) Procedure și condiții acordării avizului prevăzut la alin. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Artă. 107: Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de reparare a armelor
(1) Armurierii care desfășoară operațiuni de reparare a armelor au următoarele obligații:
a) să comunice inspectoratelor judeţene de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, la solicitarea acestora, listele de arme primite la repararea ori care au schimbat o sau mai multe piese şi a posesorilor acestor arme;
b) să țină evidența reparărilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) și să le prezinte organelor de poliție competentă pentru control;
c) să nu primească să repare decât arme pentru care se face dovadă că sunt deținute legal;
d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada că o deține legal, să înștiințeze de îndată organul de poliție cel mai apropiat.
(2) Registrele asigură la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani și trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conținutul marcajului, precum și datele de identitate ale furnizorului și ale destinatarului fiecărei operațiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de încetare a activității, se înregistrează se depun, pentru arhivare, la autoritatea asigurării art. 104 alin. (2).
Artă. 108: Obligațiile armurierilor care desfășoară operațiuni de producere a armelor, piețelor și munițiilor
Armurierii care desfășoară operațiuni de producere a armelor, piețelor și munițiilor au următoarele obligații:
a) să dețină un sistem de control al procesului de producere, asamblare, modificare, prelucrare, experimentare, dezactivare, casare și distrugere a armelor letale și neletale, în care să fie evidențiate atât armele, componentele esențiale ale acestora, cât și refuturile;
b) să se constituie înregistrează în care să țină evidența operațiunilor cu arme și muniții, în condițiile prevăzute la art. 92, și să le prezinte, pentru control, organelor competente;
c) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme, piese şi muniţii;
d) să dețină spații destinate efectuării operațiunilor de producere a armelor, piețelor și munițiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializată;
e) să dețină spații în cauză, destinate depozitării armelor și pieselor, avizate de organele de poliție, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.
Artă. 109: Obligațiile armurierilor care desfășoară operațiuni de transport al armelor, piețelor și munițiilor
(1) Armurierii care desfășoară operațiuni de transport al armelor, piețelor și munițiilor au următoarele obligații:
a) să asigure paza transporturilor cu arme, piețe și muniții pe care le efectuează, precum și condițiile de siguranță ale acestora;
b) să țină evidența operațiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantităților de arme, piese și muniții transportate, precum și a beneficiarilor operațiunilor efectuate în registre constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) și să le prezinte, pentru control, organelor competente;
c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operațiunilor de transport, precum și de proveniență legală a armelor transportate.
(2) Registrele asigură la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani și trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conținutul marcajului, precum și datele de identitate ale furnizorului și ale destinatarului fiecărei operațiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de încetare a activității, se înregistrează se depun, pentru arhivare, la autoritatea asigurării art. 104 alin. (2).
(3) Condițiile minime de securitate a transportului de arme, piese și muniții se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Artă. 110: Procedure acordării avizelor și autorizațiilor pentru armurieri
Procedure acordării avizelor și autorizațiilor în prezenta secțiunea se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 111: Intermediari
(1) Sunt intermediari de drept companiile naționale și societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării operațiunilor de achiziție, comercializarea sau realizarea de transferuri cu arme.
(2) Se pot constitui în intermediari, la cerere, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile de cadou lege.
(3) Prevederile art. 102, 103, art. 104 alin. (4) și art. 106 se aplică în mod real activității intermediarilor”, prevede legea.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.