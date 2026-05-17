Un bărbat din județul Teleorman a fost reținut de polițiști și i s-a făcut dosar penal, după ce a fost prins în timp ce încerca să vândă ilegal o pușcă cu lunetă. Anchetatorii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au început cercetările după ce au primit informații potrivit cărora acesta deținea fără drept o armă neletală supusă autorizării și intenționa să o comercializeze.

În urma investigațiilor, polițiștii au organizat un flagrant și l-au depistat pe suspect în timp ce transporta arma în autoturismul personal. Oamenii legii au intervenit pentru a-l opri, însă bărbatul a încercat să scape. Potrivit anchetatorilor, în momentul în care și-a dat seama că este urmărit, acesta a virat pe un drum lateral de câmp, a aruncat pușca din mașină și a fugit.

După o scurtă urmărire, suspectul a fost prins și imobilizat de polițiști. În urma administrării probatoriului, oamenii legii au dispus măsura reținerii față de bărbatul cercetat în acest dosar. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care arma a fost deținută ilegal.

Capitolul V din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale și al munițiilor reglementează operațiunile care pot fi efectuate cu arme, piese și muniții pe teritoriul României. Potrivit dispozițiilor generale prevăzute la art. 99, aceste operațiuni pot fi realizate doar prin intermediul armurierilor sau al intermediarilor autorizați, în condițiile stabilite de lege. Excepție fac persoanele fizice care, în baza unei autorizații de procurare sau a dovezii notificării, pot introduce în țară arme achiziționate din afara României, cu respectarea prevederilor legale.

Legea prevede că unitățile aflate în subordinea sau coordonarea instituțiilor publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale pot desfășura operațiuni cu arme, componente și muniții în baza unor reguli stabilite prin ordin al conducătorilor instituțiilor respective.

Operațiuni de acest tip pot fi efectuate și de armurieri sau intermediari constituiți prin acte normative în subordinea unor instituții publice. Persoanele fizice și juridice de drept privat pot desfășura astfel de activități doar dacă sunt constituite și autorizate ca armurieri sau intermediari, conform legii. Procedura de autorizare a persoanelor desemnate să efectueze aceste operațiuni este stabilită prin normele metodologice de aplicare a legii.

Articolul 100 definește categoria armurierilor de drept. Din această categorie fac parte federațiile sportive naționale de specialitate, cluburile și asociațiile sportive afiliate, precum și gestionarii fondurilor de vânătoare. Totodată, sunt considerați armurieri de drept companiile naționale și societățile constituite potrivit Legii nr. 31/1990, create special pentru efectuarea operațiunilor cu arme, componente și muniții. Alte persoane fizice sau juridice pot dobândi calitatea de armurier la cerere, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Conform art. 101, persoanele juridice prevăzute ca armurieri de drept pot desfășura diverse operațiuni cu arme și muniții, precum procurarea, înstrăinarea în scop necomercial, repararea și depozitarea acestora. Instituțiile publice care utilizează arme în desfășurarea activităților specifice, precum și structurile sportive și gestionarii fondurilor de vânătoare, pot efectua astfel de operațiuni în limitele competențelor legale. Companiile și societățile constituite special pentru operațiuni cu arme pot desfășura activitățile pentru care au fost autorizate.

Persoanele fizice și juridice autorizate la cerere pot efectua operațiuni cu arme din categoriile B, C și D, precum și cu componentele esențiale și muniția aferentă. Acestea pot desfășura activități de distrugere, casare, comercializare, transfer și export pentru anumite arme din categoria A, în condițiile prevăzute de lege. Pentru a putea desfășura asemenea activități, armurierii trebuie să îndeplinească toate condițiile legale referitoare la autorizare, securitate și organizare, în funcție de tipul operațiunilor pentru care au fost constituiți.