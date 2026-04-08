Interzis pentru proprietarii de mașini. Un caz grav de încălcare a legislației rutiere a fost înregistrat în județul Gorj, unde un adolescent în vârstă de 14 ani a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe DN 66, deși nu deține permis de conducere.

Situația a atras intervenția polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, care au deschis un dosar penal și au dispus reținerea tatălui minorului.

Evenimentul s-a produs în noaptea de 6 aprilie, în jurul orei 02:10, pe raza comunei Bâlteni. Echipajele Poliției Orașului Rovinari au observat autoturismul condus de minor și au încercat oprirea acestuia prin semnal regulamentar.

Șoferul a ignorat indicațiile polițiștilor, a accelerat și a continuat deplasarea pe o distanță de aproximativ doi kilometri. Ulterior, vehiculul a părăsit DN 66 și a ajuns pe un drum agricol, unde a rămas imobilizat din cauza unei defecțiuni tehnice.

În momentul opririi, polițiștii au constatat că la volan se afla un minor de 14 ani, iar pe scaunul din dreapta față se afla tatăl acestuia, un bărbat de 39 de ani din localitatea Peșteana Jiu.

Cazul a ridicat suspiciuni privind încredințarea intenționată a autovehiculului unei persoane fără permis, faptă prevăzută și sancționată de legislația rutieră în vigoare.

În urma cercetărilor desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, tatăl minorului a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Gorj.

De asemenea, a fost întocmit un dosar penal atât pe numele minorului, cât și al adultului, pentru:

conducerea unui vehicul fără permis de conducere

încredințarea unui autovehicul unei persoane care nu deține permis

Conducerea fără permis este infracțiune penală în România, pedepsită cu închisoare între 1 și 5 ani. Află ce prevede legea, cine răspunde penal și ce excepții există pentru vehiculele ușoare.

În România, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere constituie infracțiune penală, conform art. 335 din Codul Penal.

Această faptă este încadrată în categoria infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice și este sancționată sever, întrucât pune în pericol direct viața participanților la trafic.

Pedepsele prevăzute de lege sunt între 1 și 5 ani de închisoare, în funcție de circumstanțele concrete ale faptei.

Infracțiunea nu se limitează doar la lipsa unui permis auto. Legea include mai multe forme de abatere:

conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere

conducerea unui vehicul cu permis anulat sau retras

conducerea unei categorii de vehicul pentru care șoferul nu este autorizat

Din punct de vedere juridic, este suficientă una dintre aceste situații pentru existența infracțiunii.

Un aspect esențial al legislației rutiere este răspunderea proprietarului sau a persoanei care permite folosirea mașinii.

Încredințarea unui autovehicul unei persoane despre care se știe că nu deține permis constituie, la rândul său, infracțiune.

Această prevedere are rol preventiv, urmărind reducerea situațiilor în care vehiculele ajung pe drumurile publice în mâinile unor persoane neautorizate.

Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană minoră care nu deține permis de conducere constituie infracțiune și se sancționează potrivit Codului Penal.

Pentru minor, fapta atrage răspunderea penală sub forma unui dosar penal pentru conducere fără permis.

Pentru adult, încredințarea unui vehicul unei persoane despre care se cunoaște că nu are permis reprezintă, de asemenea, infracțiune și poate conduce la tragerea la răspundere penală a acestuia.

Conducerea fără permis este o infracțiune care generează consecințe semnificative:

pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani

deschiderea unui dosar penal

înscrierea în cazierul judiciar

dificultăți în angajare și obținerea unor autorizații profesionale

În plus, încredințarea vehiculului unei persoane neautorizate poate atrage răspunderea penală a proprietarului.