Fostul premier Victor Ponta a anunțat că a intrat în posesia întregului dosar instrumentat de DIICOT, în care are calitatea de persoană vătămată, susținând că ancheta ar fi scos la iveală autorii morali ai unei presupuse fraude electorale. Acesta a afirmat că doi membri importanți ai USR ar fi fost implicați direct în organizarea și promovarea unor imagini false folosite în campania dinaintea alegerilor prezidențiale.

Victor Ponta a transmis azi, 7 aprilie 2026, pe pagina sa de Facebook, că procurorii și polițiștii și-ar fi îndeplinit atribuțiile, iar concluziile dosarului ar indica faptul că Ioana Răducă și Liviu Popescu ar fi stat în spatele întregului demers.

Potrivit acestuia, cei doi ar fi adus în spațiul public fotografii false realizate de patru actori, descriși drept simpli executanți care ar fi avut contracte cu USR și cu Primăria București. În același context, fostul premier a susținut că Elena Lasconi ar fi fost convinsă să publice respectivele imagini, fără să cunoască adevărata lor origine, întrucât îi considera pe cei doi consultanți de încredere.

În sprijinul acuzațiilor, Ponta a invocat mărturia unui fotograf, Dragoș Ciolac, care ar fi relatat modul în care a decurs o întâlnire în sediul de campanie. Acesta ar fi explicat că, după o apariție media, s-a ajuns la o discuție în care erau prezenți Elena Lasconi și cei doi consultanți.

Ciolac ar fi dorit să verifice autenticitatea fotografiilor, invocând experiența sa profesională, însă ar fi fost împiedicat să le vadă. Potrivit relatării, i s-ar fi spus că situația este sub control și i s-ar fi cerut să părăsească încăperea, imaginile devenind publice ulterior pe rețelele sociale.

Victor Ponta Ponta a calificat întreaga situație drept o înșelăciune electorală fără precedent și a susținut că persoanele implicate nu doar că nu au fost sancționate, ci ar fi fost ulterior recompensate de către USR.

El a indicat că Ioana Răducă ar fi primit funcții în cadrul Ministerului Economiei și într-un consiliu de administrație al unei companii de telecomunicații, în timp ce Liviu Popescu ar fi ajuns în conducerea Radio România și consilier al purtătorului de cuvânt al Guvernului.

Fostul premier a afirmat că aceste numiri ar reprezenta o dovadă a faptului că cei implicați ar fi făcut parte dintr-un plan mai amplu și ar fi fost ulterior protejați și promovați. În opinia sa, dacă acțiunile lor ar fi fost îndreptate împotriva lui Nicușor Dan, nu ar fi beneficiat de astfel de avantaje.

Victor Ponta a extins criticile și asupra proceselor electorale recente, susținând că alegerile din 2024 ar fi fost anulate fără ca cineva să fie tras la răspundere, iar cele din 2025 ar fi fost influențate prin metode ilegale. În acest context, el a ridicat semne de întrebare cu privire la credibilitatea sistemului democratic și la încrederea cetățenilor în corectitudinea votului.

În final, fostul premier a declarat că își propune să facă publice toate informațiile pe care le deține, considerând că aceasta este o obligație față de cetățeni. El a sugerat totodată că alte investigații jurnalistice pe acest subiect, precum un documentar realizat de cei de la Recorder, nu va apărea niciodată, lăsând să se înțeleagă că demersul său este unul necesar pentru aflarea adevărului.

Sinteza acuzațiilor: Dosarul pozelor falsificate

Aspect Detalii Cheie Sursă și Dată Victor Ponta, postare Facebook (7 aprilie 2026) Context Juridic Dosar instrumentat de DIICOT; Victor Ponta are calitatea de persoană vătămată Persoane Vizate Ioana Răducă și Liviu Popescu (foști consultanți ai Elenei Lasconi) Acuzația Principală Crearea și utilizarea unor imagini fake cu actori pentru a influența alegerile Martor Invocat Dragoș Ciolac (fotograf), care ar fi fost împiedicat să verifice pozele Rolul Elenei Lasconi Ar fi fost indusă în eroare de către consultanți pentru a publica pozele Funcții Publice Obținute Director cabinet Min. Economiei, CA Orange, CA Radio România, consilier Guvern Miza Declarațiilor Dezvăluirea „autorilor morali” și a modului de finanțare a acțiunii