Victor Ponta acuză o „escrocherie electorală” și indică persoane din USR drept responsabile
Fostul premier Victor Ponta a anunțat că a intrat în posesia întregului dosar instrumentat de DIICOT, în care are calitatea de persoană vătămată, susținând că ancheta ar fi scos la iveală autorii morali ai unei presupuse fraude electorale. Acesta a afirmat că doi membri importanți ai USR ar fi fost implicați direct în organizarea și promovarea unor imagini false folosite în campania dinaintea alegerilor prezidențiale.
Victor Ponta a transmis azi, 7 aprilie 2026, pe pagina sa de Facebook, că procurorii și polițiștii și-ar fi îndeplinit atribuțiile, iar concluziile dosarului ar indica faptul că Ioana Răducă și Liviu Popescu ar fi stat în spatele întregului demers.
Potrivit acestuia, cei doi ar fi adus în spațiul public fotografii false realizate de patru actori, descriși drept simpli executanți care ar fi avut contracte cu USR și cu Primăria București. În același context, fostul premier a susținut că Elena Lasconi ar fi fost convinsă să publice respectivele imagini, fără să cunoască adevărata lor origine, întrucât îi considera pe cei doi consultanți de încredere.
Relatarea unui martor și suspiciunile privind manipularea internă
În sprijinul acuzațiilor, Ponta a invocat mărturia unui fotograf, Dragoș Ciolac, care ar fi relatat modul în care a decurs o întâlnire în sediul de campanie. Acesta ar fi explicat că, după o apariție media, s-a ajuns la o discuție în care erau prezenți Elena Lasconi și cei doi consultanți.
Ciolac ar fi dorit să verifice autenticitatea fotografiilor, invocând experiența sa profesională, însă ar fi fost împiedicat să le vadă. Potrivit relatării, i s-ar fi spus că situația este sub control și i s-ar fi cerut să părăsească încăperea, imaginile devenind publice ulterior pe rețelele sociale.
Ponta a calificat întreaga situație drept o înșelăciune electorală fără precedent și a susținut că persoanele implicate nu doar că nu au fost sancționate, ci ar fi fost ulterior recompensate de către USR.
El a indicat că Ioana Răducă ar fi primit funcții în cadrul Ministerului Economiei și într-un consiliu de administrație al unei companii de telecomunicații, în timp ce Liviu Popescu ar fi ajuns în conducerea Radio România și consilier al purtătorului de cuvânt al Guvernului.
Dacă cei doi ar fi vrut să-i facă rău lui Nicușor Dan, nu ar mai fi fost recompensați ulterior
Fostul premier a afirmat că aceste numiri ar reprezenta o dovadă a faptului că cei implicați ar fi făcut parte dintr-un plan mai amplu și ar fi fost ulterior protejați și promovați. În opinia sa, dacă acțiunile lor ar fi fost îndreptate împotriva lui Nicușor Dan, nu ar fi beneficiat de astfel de avantaje.
Victor Ponta a extins criticile și asupra proceselor electorale recente, susținând că alegerile din 2024 ar fi fost anulate fără ca cineva să fie tras la răspundere, iar cele din 2025 ar fi fost influențate prin metode ilegale. În acest context, el a ridicat semne de întrebare cu privire la credibilitatea sistemului democratic și la încrederea cetățenilor în corectitudinea votului.
În final, fostul premier a declarat că își propune să facă publice toate informațiile pe care le deține, considerând că aceasta este o obligație față de cetățeni. El a sugerat totodată că alte investigații jurnalistice pe acest subiect, precum un documentar realizat de cei de la Recorder, nu va apărea niciodată, lăsând să se înțeleagă că demersul său este unul necesar pentru aflarea adevărului.
Sinteza acuzațiilor: Dosarul pozelor falsificate
|Aspect
|Detalii Cheie
|Sursă și Dată
|Victor Ponta, postare Facebook (7 aprilie 2026)
|Context Juridic
|Dosar instrumentat de DIICOT; Victor Ponta are calitatea de persoană vătămată
|Persoane Vizate
|Ioana Răducă și Liviu Popescu (foști consultanți ai Elenei Lasconi)
|Acuzația Principală
|Crearea și utilizarea unor imagini fake cu actori pentru a influența alegerile
|Martor Invocat
|Dragoș Ciolac (fotograf), care ar fi fost împiedicat să verifice pozele
|Rolul Elenei Lasconi
|Ar fi fost indusă în eroare de către consultanți pentru a publica pozele
|Funcții Publice Obținute
|Director cabinet Min. Economiei, CA Orange, CA Radio România, consilier Guvern
|Miza Declarațiilor
|Dezvăluirea „autorilor morali” și a modului de finanțare a acțiunii
Mesajul integral al lui Victor Ponta
„Am primit, ca persoană vătămată, tot dosarul de la DIICOT! Procurorii și polițiștii și-au făcut datoria! Acum știm autorii morali ai întregii escrocherii: doi oameni de bază ai USR, Ioana Răducă și Liviu Popescu! Ei au venit cu pozele fake facute de cei 4 actori (niște simpli executanți care aveau multe contracte cu USR și cu Primaria Bucuresti) și tot ei au prostit-o pe Elena Lasconi sa le publice (EL credea, în ridicola sa naivitate, că cei doi o „consiliază”, neștiind că erau „plantați” langa ea) .
„Dragoș Ciolac: După ce ne-am întors de la Europa FM, de la Dna Ioana Dogioiu, am intrat în sediul de campanie. Era deja 9.00 seara, 8.30-9.00 seara. Patru oameni – Elena Lasconi, Liviu Popescu, Ioana Răduca, eu. (n.r. Ioana Răduca și Liviu Popescu erau consultanții Elenei Lasconi.) Eu eram destul de efervescent că există așa ceva. Și când am intrat în birou la Elena Lasconi am zis, eu sunt fotograf, am 20 de ani de experiență, arătați-mi pozele, să știu pe ce vorbim.
În secunda aia, Liviu Popescu și cu Ioana Răduca m-au dat afară din birou. Au zis, stai liniștit, totul e sub control, ieși afară că nu-ți arătăm nimic. Le-am văzut când le-a văzut toată lumea pe Facebook.”
Cei doi care au gândit și au participat direct la această înșelăciune electorală fără precedent în istoria României au fost recompensați și ocupă acum poziții importante în Guvernul României!
Ioana Răducă a primit de la Ministrul Radu Miruță postul de director de cabinet la Ministerul Economiei și o sinecură ca membru în Consiliul de Administrație al „Orange” România, deși este jurnalistă și nu are absolut nicio competență nici în domeniul economic, nici în telecomunicații!
Liviu Popescu a fost propunerea USR pentru Consiliul de Administrație al Radio România și a devenit consilier al purtătorului de cuvânt Ioana Ene Dogioiu!
Amândoi sunt acum bugetari de lux, cu funcții și indemnizații consistente, numiți de USR în Guvernul „Bolojan”!
O să aflăm și cine a dat banii pentru actorii care au realizat pozele fake! Și cercul se închide!
Întrebare simplă pentru oamenii care gândesc („focile” se exclud): dacă cei doi chiar au vrut să îi facă ceva atât de rău lui Nicușor Dan și i-au înscenat niște poze false înainte de ziua votului, mai erau ei acum recompensați cu asemenea funcții și avantaje??? Bineînțeles că nu! BINGO! Simplu! Ei au jucat într-un plan, și-au făcut treaba murdară și acum sunt promovați și protejați!
Important este că alegerile au fost anulate în 2024 și nu a răspuns nimeni; pe urmă au fost influențate în 2025 în mod ilegal prin asemenea metode murdare, iar autorii sunt recompensați!
Atunci cum să le mai spunem românilor că votul lor contează? Cum să le vorbim de alegeri corecte și de stat de drept? Cât timp vinovații dovediți se bucură liniștiți de foloasele necinstite?
Eu vreau să aflu și să vă spun adevărul! Măcar atât să pot să fac!
Daca asteptati un documentar de la “Recorder” pe acest caz o sa îmbătrâniți si tot nu o sa il vedeti”, este mesajul postat de Victor Ponta marți, 7 aprilie 2026.
