Victor Ponta a declarat că votul din Parlament prin care Guvernul Bolojan a fost înlăturat reprezintă, în opinia sa, o respingere a influenței USR în Executiv. Fostul premier susține că Ilie Bolojan ar fi fost controlat politic de USR și afirmă că mulți parlamentari nu mai acceptau actuala formulă de guvernare.

„Va decide domnul președinte Nicușor Dan. De data asta am un sentiment pozitiv. Am văzut că a fost eliminat, a căzut un guvern USR-ist, de fapt. Problema nu era Ilie Bolojan, ci faptul că USR-iștii l-au luat ostatic. Vânzarea companiilor nu se făcea pentru români, ajutoarele pentru Ucraina nu se fac pentru români. Nu știu câte voturi au fost împotriva lui Ilie Bolojan ca persoană, dar știu că mulți au spus că nu se mai poate cu USR”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a comentat pentru România TV și reacția președintelui Nicușor Dan după căderea Guvernului, afirmând că șeful statului a gestionat calm actuala criză politică și nu a cedat presiunilor venite din zona USR.

În același context, Victor Ponta a afirmat că următorul premier trebuie să fie preocupat exclusiv de interesele României și ale cetățenilor români, nu de priorități externe.

„Miercuri cred că este la București președintele Bolognei, cel mai înjurat președinte. Împreună cu Nicușor Dan conduc un summit, după care cred că va desemna un premier al României, nu al Uniunii, al Ucrainei, al Franței”, a declarat fostul premier.

Victor Ponta consideră că PSD ar trebui să primească șansa de a construi noua majoritate parlamentară, argumentând că social-democrații reprezintă cel mai mare grup politic din Parlament. Fostul lider PSD spune că votul împotriva Guvernului Bolojan a reprezentat un moment de ruptură față de actuala formulă politică.

„Eu cred că va fi sprijinit în Parlament noul guvern. A fost un moment în care să scăpăm de USR-iști, de rezisti, de hashtagiști, de această gașcă. Această grupare susținută din afara țării, care a pus mâna pe România, trebuie să o îndepărtăm”, a spus Victor Ponta.

Fostul premier afirmă că PSD are legitimitatea politică necesară pentru a încerca formarea unei noi majorități parlamentare și susține că decizia finală îi aparține președintelui Nicușor Dan.

„Eu cred că foarte bine poate să spună asta: care e cel mai mare grup parlamentar? PSD. Ok, ia și fă o majoritate. Speculăm toți, nu știm ce e în carnețelul lui acolo”.

Victor Ponta a criticat și ideea vânzării unor companii de stat, afirmând că viitorul Executiv trebuie să fie preocupat de problemele economice și sociale ale românilor.

„Eu sunt convins că vine un prim-ministru care să fie interesat de problemele românilor. Nu se poate să vină cineva care să ne anunțe cu trei zile înainte de moțiune că vindem companii”, a afirmat fostul premier.

Fostul lider PSD a lansat critici dure la adresa miniștrilor susținuți de USR, despre care spune că nu au competențele necesare pentru a conduce domenii importante ale statului. Victor Ponta afirmă că România are nevoie de un Executiv format din profesioniști și acuză actuala clasă politică de promovarea unui climat conflictual.

„Important e să fie un guvern cu oameni profesioniști. Cei pe care i-au impus USR-iștii nu se pricep. Nu vorbesc de politică externă, unde sunt numai catastrofe: apărare, mediu, finanțe. Are nevoie țara asta să respire puțin, nu putem să trăim numai din ură. Se sufocă toată lumea. Trebuie să ieșim din nebunia asta propagandistică”, a mai spus Victor Ponta.

În continuarea declarațiilor sale, Victor Ponta a comentat și relația dintre PNL și USR, afirmând că o mare parte dintre liberali nu mai susțin parteneriatul politic dintre cele două formațiuni. Fostul premier a vorbit și despre taxe, pensii, salarii și TVA.

„90% dintre PNL-iști știu foarte bine și îi detestă pe USR-iști. Dacă va fi în opoziție, are timp să se lămurească și să participe, dar nu cred că PNL va vota împotriva unui guvern care mărește pensii sau salarii. Liberal nu e să tot crești taxe și impozite. Sper să vină noul guvern și să dea un pic înapoi TVA-ul ăla. USR-iștii, da, sunt ăia care lucrează la multinaționale și nu-și declară veniturile și ne înjură pe noi. De câte ori vin ăștia să ne salveze, ne mai iau ceva”, a declarat Victor Ponta.

Într-o postare publicată pe Facebook, Victor Ponta a afirmat că scena politică din România a fost „resetată total” și a descris discursul președintelui Nicușor Dan de Ziua Europei drept o „declarație de independență”.

„Declarația de independență a lui Nicușor Dan! Sau cum am devenit, în această săptămână, suporter „nicușorist” — tocmai când tot MECANISMUL și „haita” lor de propagandă (de la USR la CTP și Kovesi) au sărit la gâtul Președintelui! În câteva zile, scena politică din România a fost resetată total! Și este pentru prima dată după mult timp când am speranțe serioase că această resetare este una pozitivă și că avem șanse să avem din nou o țară în care cei mai importanți lideri politici să „joace” pentru România, păstrând, bineînțeles, toate reperele „prooccidentale” (adică UE, dar și SUA)!”, a notat Victor Ponta pe Facebook.

Fostul premier a prezentat apoi șapte puncte prin care și-a explicat poziția față de actuala situație politică. Victor Ponta a susținut că Guvernul „de orientare USR-istă” a fost înlăturat cu „un număr-record de voturi”, că președintele Nicușor Dan încearcă să promoveze o direcție „prooccidentală” care include și relația cu SUA și că anumite grupări ar fi încercat să influențeze deciziile politice de la București.

Totodată, Victor Ponta a vorbit despre ceea ce numește „MECANISMUL”, pe care îl descrie drept o rețea formată din ONG-uri, jurnaliști, politicieni și grupuri de influență externe care ar fi urmărit menținerea României într-o poziție de dependență economică și politică.

„Din acest motiv a fost construit ceea ce numesc eu MECANISMUL — o rețea formată și sprijinită de grupuri de putere economică și politică din afara României, având ca scop păstrarea țării noastre în postura de „servant” sau „colonie”: piață de desfacere, furnizor de forță de muncă și de materii prime ieftine”, a mai notat Victor Ponta.

Fostul premier a făcut referiri și la relațiile dintre USR, Klaus Iohannis, Nicușor Dan și Elena Lasconi, susținând că liderii politici au fost sprijiniți „doar atât timp cât au acceptat să fie niște instrumente ale MECANISMULUI”.