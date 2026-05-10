Planul economic prezentat de AUR are ca principal obiectiv modificarea sistemului de colectare a TVA, prin extinderea treptată a taxării inverse la nivelul întregii economii. Reprezentanții partidului susțin că actualul mecanism permite pierderi importante la bugetul de stat și favorizează evaziunea fiscală pe lanțurile comerciale.

În prezent, taxarea inversă este aplicată doar în anumite domenii economice. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat că partidul urmărește generalizarea treptată a acestui sistem.

„Primul pilon este, dacă vreți, introducerea treptată a taxării inverse generalizate. Asta înseamnă că, de la cele patru domenii în care avem astăzi taxarea inversă deja introdusă, să ne mutăm, încet, încet spre tot restul economiei”, a explicat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Potrivit explicațiilor oferite de senatorul AUR, mecanismul presupune ca TVA-ul să fie achitat către stat de către beneficiarul tranzacției, și nu de către furnizor. În opinia acestuia, sistemul ar limita fraudele și ar reduce pierderile fiscale.

„Taxarea inversă înseamnă să încasăm TVA-ul doar la consum, la final. Și evidențierea TVA-ului să se facă doar contabil până la etapa consumului. Mai ales în contextul în care, urmarea politicilor guvernelor ultime, cel puțin 70% din consum se face utilizând marile rețele comerciale care sunt, spune și guvernul și toată lumea, foarte bine fiscalizate. Generalizarea treptată a taxării inverse este calea sigură spre reducerea evaziunii fiscale”, a spus Petrișor Peiu.

AUR susține că măsura ar contribui la creșterea gradului de colectare a taxelor și ar reduce presiunea fiscală asupra companiilor care respectă regulile fiscale.

O altă măsură inclusă în programul economic prezentat de AUR vizează limitarea deductibilităților fiscale utilizate de marile companii multinaționale. Formațiunea afirmă că actualele practici creează dezechilibre între firmele românești și grupurile internaționale.

Reprezentanții partidului susțin că anumite cheltuieli transferate către companiile-mamă din afara României sunt folosite pentru diminuarea bazei de impozitare și reducerea taxelor plătite în România.

„Trebuie să vorbim despre o chestiune de dreptate și de rebalansare între antreprenorii români și cei străini. Și vorbim despre interzicerea deductibilității fiscale a procedurilor de optimizare fiscală, adică a cheltuielilor cu managementul, cu consultanța, cu drepturile de proprietate intelectuală pe care filialele din România ale companiilor multinaționale le fac în favoarea companiilor-mamă, deductibilității dobânzilor percepute la creditele intra-grup”, a explicat Petrișor Peiu.

În același timp, AUR propune revenirea treptată la nivelurile anterioare de taxare. Formațiunea vorbește despre TVA standard de 19%, TVA redus de 9% și impozit pe dividende de 8%.

Partidul afirmă că reducerea fiscalității ar trebui combinată cu măsuri pentru stimularea consumului și pentru creșterea competitivității economiei românești.

Programul economic anunțat de AUR include și măsuri pentru reducerea taxării muncii, în special în cazul veniturilor mici și al contractelor part-time.

Reprezentanții partidului susțin că nivelul ridicat al taxelor pe salarii afectează consumul și limitează dezvoltarea economică.

„Trebuie să avem în vedere reducerea taxării muncii în zona salariilor foarte mici. Nu ne ajută cu nimic să avem în continuare oameni cu venituri extrem de mici, care sunt oameni care nu apar pe piața de consum”, a explicat Peiu.

Pe lista măsurilor propuse de AUR se află și facilități pentru elevi, studenți și persoanele de peste 65 de ani, precum și reducerea impozitării salariului minim.

Formațiunea susține că aceste măsuri ar trebui implementate gradual, pentru a evita presiuni suplimentare asupra bugetului de stat și pentru a susține consumul intern.

În paralel cu prezentarea măsurilor economice, liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj politic în care a exclus posibilitatea unei guvernări alături de PSD sau PNL.

Într-o postare video publicată pe rețelele sociale și în cadrul unei întâlniri cu membrii partidului, George Simion a afirmat că obiectivul politic al formațiunii este preluarea guvernării.

„Eu nu-mi doresc să guvernez nici cu PSD, nici cu PNL, dacă mă întrebați pe mine. Am venit să vă întreb pe voi ce vă zice lumea. Singura speranță sunt oamenii aceștia pe care îi vedeți, în număr din ce în ce mai mare în toate județele și în toate localitățile unde se duc la vot. Speranța este o națiune trezită. Trebuie să ieșim din acest cerc vicios în care ne-au dus inclusiv prin anularea alegerilor. Și va trebui să ne facem fiecare dintre noi datoria”, a spus George Simion.

Liderul AUR a vorbit și despre resursele energetice ale României și despre necesitatea exploatării acestora pentru creșterea independenței economice.

„Bătălia pentru România, pentru resursele României, pentru a nu avea o țară puternică, va fi permanent. Ei întotdeauna vor atenta să ne facă să ne trădăm unii pe alții, să ne dezbinăm, să ne lichideze conducătorii, să ne fure resursele. Mai ales în ce se prefigurează pentru viitor, energia este cheia și România este o țară care poate produce pentru jumătate din Europa energie și are resurse naturale. Noi putem să ne asigurăm în maximum un an necesarul intern de țiței din ceea ce putem produce intern. În momentul ăsta, producția internă este 50%. Doar că pentru intrarea în OCDE, ultimul punct care se negociază în momentul acesta și e cerut de americani, să scriem clar că nu vom mai da licențe de exploatare pe țiței. E un război de dominație globală. Deci lupta noastră pentru independență și pentru suveranitate va fi mult timp de acum înainte. În acești 35 de ani a fost cu plus doar în dreptul lor. Noi tot am pierdut bătălii. Și, acum, frământarea de fapt este cum oprim declinul. Noi dacă nu luăm o măsură rapid și dacă nu se trezește populația într-un număr mare și dacă nu găsim breșe în sistemul lor, noi o să ajungem în situația Greciei. Noi nu trebuie să ne lăsăm până nu luăm țara noastră să facem o țară a românilor, nu țara din care vin să facă alții nave de parcă noi nu putem folosi Dunărea. (…) Nu am fost întotdeauna niște mămăligari. Nu am fost întotdeauna ultimii în toate clasamentele. Noi am fost o națiune mândră care am dat vârfuri lumii, care am fost competitivi în multe domenii economice. (…) Decizia noastră politică este de a merge pe alegeri anticipate. (…) Busola noastră este să guvernăm. Dacă ne dă premierul mâine, guvernăm mâine”, a spus George Simion.

Tot în mesajul publicat online, liderul AUR a transmis și mesajul: „Vrem guvernarea, nu oscioare aruncate”.

Tabel rezumativ – principalele măsuri economice propuse de AUR: