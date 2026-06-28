Viitorul premier al României. Călin Georgescu sau George Simion? Anunțul liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu: Să ajungă la vârf

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) susține că are șanse foarte mari să ajungă la guvernare după alegerile parlamentare din 2028 și să desemneze viitorul prim-ministru al României. Declarațiile au fost făcute de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, în cadrul emisiunii „În fața ta”, de la Digi24, unde a vorbit despre perspectivele partidului, despre posibilele variante pentru funcția de premier, dar și despre măsurile economice și europene pe care formațiunea le-ar promova dacă ar ajunge la conducerea Executivului.

Potrivit acestuia, în următorii ani este puțin probabil ca România să beneficieze de o majoritate parlamentară stabilă, iar AUR mizează pe rezultatul viitoarelor alegeri parlamentare pentru a conduce Guvernul.

Liderul senatorilor AUR s-a declarat convins că formațiunea va deveni principalul partid de guvernare după scrutinul parlamentar din 2028.

„Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă. Într-o proporție de peste 90%, da, (n.red. cred că vom intra la guvernare) și vom fi principalul partid de la guvernare cu premier”, a declarat Petrișor Peiu.

Întrebat cine ar putea ocupa funcția de prim-ministru din partea AUR, Petrișor Peiu a spus că, în mod firesc, prima opțiune este liderul partidului, George Simion.

„Orice om își dorește, când intră în politică, să ajungă la vârf, nu știu, să fie președinte sau premier, dar eu cred că numai atunci se va stabili cine va fi premierul AUR. În mod normal, președintele partidului este cel care trebuie să reprezinte partidul în funcțiile de top dintr-o țară. Dacă, probabil, domnul Simion își va desena o traiectorie spre președinție, care poate să treacă sau nu prin etapa aceasta de premier… Deci cred că primul chemat este dânsul. Dacă dânsul nu va dori sau își va trasa o traiectorie pur prezidențială e altă discuție”, a spus liderul senatorilor AUR.

În cadrul emisiunii, Petrișor Peiu a fost întrebat și dacă AUR l-ar putea propune pe Călin Georgescu pentru funcția de premier.

Acesta a afirmat că fostul candidat la alegerile prezidențiale este o persoană cu o influență importantă în societate și că reprezintă o variantă care nu poate fi exclusă.

„Domnul Georgescu nu este membru AUR. Dacă dânsul se exprimă în favoarea partidului AUR cu ocazia vreunei alegeri ajută, pentru că este o persoană populară. Poate să facă însă și invers. Sigur. Cu referire la orice partid s-ar exprima, exprimarea domniei sale are o greutate în societate, trebuie să fim sinceri”, a spus acesta.

Întrebat ce risc ar vedea în eventualitatea în care Călin Georgescu ar conduce România, liderul senatorilor AUR a răspuns:

„Să nu iasă prea mult din haina de președinte, din haina aceasta de notar pe care o stabilește constituția noastră”.

Petrișor Peiu a prezentat și direcțiile pe care partidul le consideră prioritare în domeniul economic și în relația cu instituțiile europene.

Potrivit acestuia, AUR susține politici bazate pe simplificare administrativă, dereglementare și reducerea fiscalității, dar și o schimbare de abordare față de anumite politici promovate la nivelul Uniunii Europene.

Referindu-se la relația cu Bruxelles-ul, liderul senatorilor AUR a declarat:

„Noi nu avem nicio problemă cu Uniunea Europeană. Avem o mare problemă cu anumite priorități ale Comisiei Europene von der Leyen. Prima dintre ele, care credem că trebuie rediscutată, dar nu știu dacă e neapărat vina Comisiei, este legată de așa-numitele politici Green Deal. Și spun că nu știu dacă e neapărat vina Comisiei, pentru că văd că alte state au avut abordări diferite, în Polonia, Germania, Italia. Mai mult, deciziile de închidere a capacităților pe cărbune pe care le-a luat România au fost recompensate totuși cu niște bani în fondul de modernizare. Faptul că guvernele noastre de 5 ani, sunt incapabile să cheltuie două miliarde de euro în sensul proiectelor convenite atunci, nu știu dacă neapărat e vina Comisiei. Poate și Comisia, cu formalismul e exagerat, are o vină. Dar cred că vina principală a guvernului nostru”.

Peiu a afirmat că partidul consideră necesară și o schimbare a modului în care sunt distribuite fondurile europene destinate agriculturii.

„…în sensul în care noi credem că sume mult mai mari trebuie alocate către politicile naționale în zona de agricultură, în defavoarea subvenției unice pe hectar”.

Liderul senatorilor AUR a apreciat că aderarea României la Uniunea Europeană a adus beneficii importante, însă a susținut că numeroase probleme sunt cauzate de modul în care autoritățile române au gestionat relația cu instituțiile europene.