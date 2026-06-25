Funcție de conducere pentru Călin Georgescu. Anunțul lui George Simion: Să revenim la normalitate

George Simion, liderul AUR, a declarat că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar trebui să ocupe o funcție de conducere în statul român, susținând că acesta a fost supus unei „vânători de vrăjitoare” după anularea scrutinului prezidențial. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ediții a emisiunii „Marius Tucă Show”, difuzată de Gândul.

În cadrul emisiunii, George Simion a vorbit despre relația pe care o are cu Călin Georgescu și despre sprijinul pe care spune că i l-a oferit în ultimele luni, după anularea alegerilor prezidențiale.

Liderul AUR a afirmat că a fost alături de acesta în toate momentele dificile și consideră că Georgescu ar trebui să dețină o funcție importantă în conducerea statului.

„Am fost alături de domnul Călin Georgescu în toate încercările sale. Trebuie să ocupe un rol de conducere în statul român. Și sper că această vânătoare de vrăjitoare împotriva sa să se oprească și să revenim la normalitate.”

George Simion a susținut că atacurile îndreptate împotriva lui Călin Georgescu ar trebui să înceteze și că România ar trebui să revină la o stare de normalitate din punct de vedere politic.

Întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale ar reprezenta o variantă pentru funcția de prim-ministru, liderul AUR a răspuns că, în opinia sa, funcția pe care Călin Georgescu ar trebui să o ocupe este cea de președinte al României.

Totuși, George Simion a afirmat că, inclusiv în ipoteza în care ar fi desemnat premier, Georgescu ar reprezenta o soluție mai bună decât variantele discutate până acum pe scena politică.

„Domnia sa trebuie să fie președinte. Clar, cine zice altceva greșește. Dar, cu siguranță, și ca premier ar fi mult, mult mai bun, nu 10 clase, 100 de clase peste ce propuneri am văzut până acum, dacă tot s-a venit cu minciuna asta a premierului tehnocrat, specialist, de fapt, a premierului rejectat de către populație.”

Liderul AUR a criticat totodată ideea unui premier tehnocrat, apreciind că propunerile vehiculate până în prezent nu beneficiază de susținerea populației.

Afirmațiile lui George Simion sunt făcute într-o perioadă în care partidele politice poartă negocieri pentru formarea unui nou Executiv, după respingerea în Parlament a Cabinetului propus de premierul desemnat Adrian Veștea.

În acest context, în spațiul public au fost vehiculate mai multe nume pentru funcția de prim-ministru, inclusiv variante de premier tehnocrat.

George Simion a reiterat însă că, în opinia sa, Călin Georgescu este persoana care ar trebui să ocupe cea mai înaltă funcție în stat, susținând că acesta ar fi o opțiune superioară inclusiv pentru șefia Guvernului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ediții transmise live a emisiunii „Marius Tucă Show”, difuzată de Gândul.