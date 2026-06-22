Guvernul Vestea va cădea! Ion Cristoiu: Acest guvern cade. Contribuția fundamentală la căderea lui e din partea AUR

Jurnalistul Ion Cristoiu a anunțat, luni, că Guvernul Vestea va cădea din cauza strategiei adoptate de AUR. El susține că liderii formațiunii suveraniste acționează din vanitate și facilitează, indirect, formarea unei noi majorități politice.

Jurnalistul Ion Cristoiu a susținut, la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, că Guvernul Vestea nu va rezista, iar prăbușirea sa va fi consecința directă a strategiei adoptate de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Cristoiu a afirmat că s-a distanțat atât de liderul AUR, George Simion, cât și de Călin Georgescu, pe care l-a criticat inclusiv după apelul lansat duminică împotriva votării Guvernului Vestea. Jurnalistul a susținut că liderii formațiunii suveraniste sunt afectați de vanitate și că, deși cunosc consecințele politice ale acțiunilor lor, contribuie decisiv la căderea actualului Executiv. Potrivit acestuia, după o eventuală demitere a Guvernului Vestea, președintele Nicușor Dan ar putea desemna rapid un nou premier, fără a fi nevoie de consultări îndelungate.

Cristoiu a avansat scenariul formării unui nou guvern susținut de PNL, USR și UDMR, cu sprijinul PSD pentru o soluție de compromis privind funcția de prim-ministru. În opinia sa, numele luat în calcul pentru această poziție ar putea fi Mircea Abrudean, în locul lui Ilie Bolojan.

Gazetarul a mai afirmat că o parte dintre susținătorii și liderii curentului suveranist sunt influențați și manipulați politic, apreciind că promisiunile privind suspendarea președintelui și „recuperarea țării” nu au șanse reale de a se concretiza. În același context, el a susținut că atât AUR, cât și Călin Georgescu riscă să fie folosiți în jocuri politice mai ample.

Cristoiu și-a exprimat convingerea că obiectivul final al acestor evoluții politice este consolidarea poziției lui Ilie Bolojan și crearea condițiilor pentru ca acesta să ajungă, în viitor, la cea mai înaltă funcție în stat.