Guvernul Vestea va cădea! Ion Cristoiu: Acest guvern cade. Contribuția fundamentală la căderea lui e din partea AUR
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Ion Cristoiu
Jurnalistul Ion Cristoiu a anunțat, luni, că Guvernul Vestea va cădea din cauza strategiei adoptate de AUR. El susține că liderii formațiunii suveraniste acționează din vanitate și facilitează, indirect, formarea unei noi majorități politice.
Ion Cristoiu, ferm convins că Guvernul Vestea va cădea din cauza AUR
Jurnalistul Ion Cristoiu a susținut, la „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, că Guvernul Vestea nu va rezista, iar prăbușirea sa va fi consecința directă a strategiei adoptate de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).
Cristoiu a afirmat că s-a distanțat atât de liderul AUR, George Simion, cât și de Călin Georgescu, pe care l-a criticat inclusiv după apelul lansat duminică împotriva votării Guvernului Vestea. Jurnalistul a susținut că liderii formațiunii suveraniste sunt afectați de vanitate și că, deși cunosc consecințele politice ale acțiunilor lor, contribuie decisiv la căderea actualului Executiv. Potrivit acestuia, după o eventuală demitere a Guvernului Vestea, președintele Nicușor Dan ar putea desemna rapid un nou premier, fără a fi nevoie de consultări îndelungate.
Cristoiu a avansat scenariul formării unui nou guvern susținut de PNL, USR și UDMR, cu sprijinul PSD pentru o soluție de compromis privind funcția de prim-ministru. În opinia sa, numele luat în calcul pentru această poziție ar putea fi Mircea Abrudean, în locul lui Ilie Bolojan.
Gazetarul a mai afirmat că o parte dintre susținătorii și liderii curentului suveranist sunt influențați și manipulați politic, apreciind că promisiunile privind suspendarea președintelui și „recuperarea țării” nu au șanse reale de a se concretiza. În același context, el a susținut că atât AUR, cât și Călin Georgescu riscă să fie folosiți în jocuri politice mai ample.
Cristoiu și-a exprimat convingerea că obiectivul final al acestor evoluții politice este consolidarea poziției lui Ilie Bolojan și crearea condițiilor pentru ca acesta să ajungă, în viitor, la cea mai înaltă funcție în stat.
Declarațiile integrale
Ion Cristoiu: – Pică Guvernul Vestea. Și mâine ce guvern avem? Tot Bolojan. Păi ăsta-i scenariul. Că ei sunt umflați cu pompă.
Ionuț Cristache: – Acum, puneți-vă și în locul lor. Nu sunt într-o dilemă față cu electoratul lor? Cum să le explice ăstora că votează guvernul transfugilor peneliști?
Ion Cristoiu: – Domnule Cristache, deja mă enervez. Deci, ascultați… Acest guvern cade. Contribuția fundamentală la căderea lui e din partea AUR, care cunosc deja scenariul. El l-a scos pe Klaus Iohannis și l-a pus președinte interimar pe unul Bolojan. Tot așa, umflându-se în pene. Simion l-a scos, plecând în străinătate și fiind ales răul cel mai mare, Nicușor Dan. Vă spun încă o dată cu toată seriozitatea. Deci acest guvern cade. Mâine dimineață vom avea Nicușor Dan, nici nu va avea nevoie de consultări, cred că ăsta e și scenariul. Vine un guvern PNL-USR-UDMR și se va face o concesie cu care va fi de acord PSD-ul. Și anume să nu fie Bolojan premier, ci să fie Mircea Abrudean. Probabil că Bolojan vrea să ajungă neapărat președintele Senatului. Ce mă face să rămân uluit este cum îi manipulează. Uitați-vă la omul ăla de aseară! Nu înțelegeți că li s-a spus, sunt influențabili, că n-au minte. Li s-a spus așa. Acum îl suspendăm pe Nicușor Dan și luăm țara înapoi. Nu o vor lua. Vor fi folosiți în continuare, inclusiv Călin Georgescu, pentru ca să se realizeze scopul de veacuri al acestei mașinării. Și anume domnul Ilie Bolojan președinte.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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