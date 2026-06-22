Călin Georgescu face apel către parlamentari și cere blocarea Guvernului Veștea: Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare

Cu doar câteva ore înainte ca Parlamentul să înceapă procedura de învestire a Guvernului condus de Adrian Veștea, fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a lansat un apel public către parlamentari, cerându-le să nu susțină noul Executiv.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, Călin Georgescu s-a adresat parlamentarilor din toate partidele, precum și celor independenți, cerându-le să voteze împotriva Cabinetului propus de premierul desemnat Adrian Veștea.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că viitorul Executiv nu reprezintă o soluție pentru România și a criticat dur formula guvernamentală propusă.

„Mesajul se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenți. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus, ‘Bolojan 3’, nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare”, a declarat Călin Georgescu în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.

Declarațiile au fost făcute cu o zi înainte ca Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului să stabilească calendarul audierii miniștrilor și al votului de învestitură pentru Cabinetul Veștea.

Mesajul transmis de Călin Georgescu este susținut și de lideri din zona suveranistă.

Șeful senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat că o eventuală susținere a Guvernului Veștea de către parlamentarii formațiunii ar avea consecințe grave pentru partid.

„Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un guvern care nu poate sa treacă de votul parlamentului. Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR sa voteze învestirea guvernului. Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar auto-distruge AUR pentru a salva PSD?”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Mesajul politic al lui Călin Georgescu vine la doar câteva zile după o nouă evoluție în dosarul penal în care este cercetat alături de gruparea condusă de Horațiu Potra.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, vineri, repunerea pe rol a cauzei aflate în faza de cameră preliminară, după ce unul dintre judecătorii completului a formulat o cerere de abținere, care a fost admisă.

Anterior, pe 2 aprilie, Curtea de Apel București dispusese începerea judecății pe fond în dosar, însă Călin Georgescu și ceilalți inculpați au contestat decizia.

Ajuns la ÎCCJ, dosarul a fost repartizat inițial unui complet format din judecătorii Paul Mihail Frățilescu și Adina Adriana Radu. După trei amânări succesive ale pronunțării, instanța a decis reluarea procedurii, urmând ca în complet să intre un alt magistrat.

Noul termen de judecată a fost stabilit pentru 29 iunie, când dezbaterile vor fi reluate.

Călin Georgescu este acuzat în acest dosar de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, acuzații pe care acesta le-a respins în repetate rânduri.