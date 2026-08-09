Reacție după atacul asupra ambulanței din Cluj. DSU: „Violența împotriva celor care vin să salveze vieți este inacceptabilă”

Autoritățile au reacționat după incidentul șocant petrecut în comuna Recea-Cristur, județul Cluj, unde un echipaj de ambulanță a fost atacat cu bâte, topoare și pietre de mai multe persoane care ar fi crezut zvonurile apărute pe rețelele sociale despre presupuse „ambulanțe negre” care ar „fura copii”. Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență condamnă ferm agresiunea și atrag atenția că răspândirea informațiilor false poate avea consecințe dramatice în lumea reală.

Incidentul a avut loc în seara de 8 august, în localitatea Recea-Cristur, în timp ce un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Cluj intervenea pentru preluarea și transportul unui pacient către spital. Potrivit informațiilor transmise de autorități, autosanitara a fost blocată intenționat, iar membrii echipajului au fost agresați de mai multe persoane.

În urma atacului, șoferul ambulanței a suferit un traumatism grav la ochi, provocat de cioburile parbrizului spart, fiind supus unei intervenții chirurgicale în cursul nopții. Acesta va avea nevoie de aproximativ trei luni de îngrijiri medicale.

Ministerul Sănătății a condamnat ferm agresiunea și a transmis că astfel de acte, alimentate de dezinformare, pun în pericol atât cadrele medicale, cât și pacienții.

„Ministerul Sănătății condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media. În timp ce interveneau pentru a ajuta un pacient din comuna Recea-Cristur, medicii și șoferul autosanitarei au fost atacați cu bâte, topoare și pietre. Șoferul a fost rănit grav. Suntem alături de el și de reprezentanții SAJ și monitorizăm situația.”

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a cerut autorităților competente să trateze cazul cu maximă fermitate.

„Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă”, a declarat ministrul.

Ministerul face apel la populație să verifice informațiile înainte de a le distribui și avertizează că dezinformarea poate genera panică și poate pune în pericol vieți omenești.

Departamentul pentru Situații de Urgență a prezentat detalii despre intervenție și despre consecințele atacului asupra echipajului medical.

„Departamentul pentru Situații de Urgență condamnă ferm incidentul grav produs în seara zilei de 8 august 2026, în jurul orei 22:24, pe raza localității Recea-Cristur, județul Cluj, în care un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, aflat în misiune operativă, a fost agresat.”

Instituția precizează că autosanitara transporta deja un pacient către spital în momentul în care deplasarea i-a fost blocată de două autoturisme, iar ulterior echipajul a fost atacat.

„În urma agresiunii, conducătorul autosanitarei a suferit un traumatism ocular, pentru care a fost necesară evaluarea medicală de specialitate și efectuarea unei intervenții chirurgicale în cursul nopții.”

Cu toate acestea, echipajul a reușit să își continue misiunea și să transporte pacientul în siguranță la Unitatea de Primiri Urgențe.

DSU anunță că ancheta penală este în desfășurare și că urmează să fie stabilit dacă agresiunea a fost determinată de informațiile false răspândite în mediul online despre presupuse ambulanțe care ar răpi copii.

„Potrivit informațiilor preliminare disponibile, urmează să fie stabilit de organele competente dacă incidentul produs la Recea-Cristur a fost influențat de informațiile false și zvonurile care circulă în mediul online cu privire la presupuse „ambulanțe negre” sau ambulanțe care ar „fura copii”.”

Instituția subliniază că astfel de informații sunt complet false și avertizează că efectele lor pot fi devastatoare.

DSU amintește că ambulanțele SAJ și SMURD sunt mijloace operative ale sistemului național de urgență, iar toate misiunile sunt coordonate prin dispeceratele integrate.

În comunicatul transmis, Departamentul pentru Situații de Urgență avertizează că dezinformarea nu mai reprezintă doar o problemă a mediului online atunci când se transformă în acte de violență împotriva salvatorilor.

Instituția atrage atenția că autosanitara atacată este un vehicul nou, achiziționat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar avariile produse o vor scoate temporar din serviciu, afectând capacitatea sistemului de urgență de a răspunde altor solicitări.

Totodată, DSU solicită utilizatorilor rețelelor sociale să verifice informațiile înainte de a le redistribui și cere platformelor digitale să trateze cu responsabilitate conținutul fals care poate genera violență.

„Violența împotriva celor care vin să salveze vieți este inacceptabilă. Iar transformarea unor informații false din mediul online în acte de violență reprezintă un pericol pe care întreaga societate trebuie să îl trateze cu maximă seriozitate și responsabilitate”, a transmis DSU.

Autoritățile au deschis un dosar penal, iar ancheta urmează să stabilească exact circumstanțele producerii incidentului și responsabilitatea persoanelor implicate. Serviciile de urgență au transmis că vor continua să intervină la solicitările populației, însă, în situațiile în care există riscuri pentru siguranța echipajelor, intervențiile vor fi coordonate împreună cu structurile de ordine publică.