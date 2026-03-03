Un număr de 10.000 de detectoare de fum și monoxid de carbon vor fi instalate, începând cu luna martie, în casele unor familii din 20 de județe, în cadrul campaniei naționale „Detector pentru Viață”.

Se va ridica astfel la circa 30.000 cifra totală a dispozitivelor de acest fel donate în ultimii ani de E.ON și Delgaz Grid.

Detectoarele pot salva vieți prin emiterea unor alarme sonore care avertizează timpuriu în caz de incendiu sau în situația acumulării unor concentrații periculoase de monoxid de carbon.

Detectoarele vor fi instalate cu sprijinul reprezentanților teritoriali I.S.U. și al specialiștilor E.ON și Delgaz Grid la familii din următoarele județe: Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Buzău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Iași, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Vâlcea și Vrancea.

În România, se produc în medie 19 incendii pe zi, majoritatea devastatoare, cauzând pierderi materiale și victime, potrivit statisticilor I.G.S.U. În același timp, intoxicațiile cu monoxid de carbon au crescut alarmant: numai în primele șase săptămâni ale acestui an, în zona de responsabilitate Delgaz Grid, numărul victimelor a fost comparabil cu cel înregistrat pe tot parcursul anului trecut.

Aceste incidente ar fi putut fi prevenite prin respectarea regulilor de siguranță privind instalațiile electrice și coșurile de fum, precum și prin dotarea locuințelor cu detectoare de fum și monoxid de carbon, care pot alerta în caz de pericol.

„Acest exercițiu s-a dovedit a fi un succes. Pentru că e un succes pentru cetățeni, mi se pare logic să îl susțin mai departe. De altfel, sunt cazuri concrete când aceste detectoare au prevenit incendii, au făcut non-necesară intervenția ulterioară a pompierilor, pentru că din start a fost depistat un pericol de incendiu sau, fiind alertați salvatorii din timp, au putut să intervină în timp real și să salveze vieți. Deci, nu e vorba de un exercițiu teoretic sau de un exercițiu de comunicare publică, este unul cu rezultate cât se poate de concrete traduse în salvarea de vieți și în protejarea proprietăților și a colegilor noștri, care fie au intervenit mai devreme, fie nu a fost nevoie să mai intervină. Exprim mulțumiri pentru colegii noștri din I.G.S.U., din D.S.U., dar aș dori să mulțumesc partenerilor din această campanie, E.ON, să îi asigur de suportul meu și să le doresc mult succes, pentru că munca lor are legătură directă cu siguranța cetățenilor, lucru demonstrat de rezultate”, a declarat Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, cunoscut ca Mr. Schengen.

„Prevenția rămâne cea mai eficientă formă de protejare a vieții. În România, în medie, izbucnesc 19 incendii în fiecare zi, iar o parte semnificativă dintre acestea ar putea fi evitate prin măsuri simple, dar esențiale. Instalarea unui detector de fum sau de monoxid de carbon înseamnă timp câștigat pentru evacuare și pentru intervenția echipajelor – iar în situații critice, fiecare minut poate face diferența dintre viață și moarte. Ajunsă la a treia ediție, campania își confirmă impactul real și necesitatea continuării eforturilor de conștientizare. Cele 30.000 de detectoare donate până în prezent prin proiectul «Detector pentru Viață», de E.ON România și Delgaz Grid și distribuite la nivel național prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile sale teritoriale, reprezintă 30.000 de șanse în plus pentru familiile din România de a preveni tragedii și de a-și proteja locuințele. Parteneriatul «Împreună pentru siguranță» demonstrează că investiția în prevenție și colaborarea solidă între instituțiile statului și mediul privat pot reduce semnificativ riscurile și pot salva vieți.

Mulțumim E.ON România și Delgaz Grid, pentru sprijinul constant și pentru implicarea directă în creșterea siguranței comunităților din România”, a declarat Dr. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șef al D.S.U.

Până în prezent, au fost instalate 14.743 de detectoare de fum și 4.869 de detectoare de monoxid de carbon în peste 550 de localități din 30 de județe.

„Fără detectoare, pericolul vine neanunțat; cu ele, aveți timp să reacționați. Un simplu semnal sonor poate face diferența între tragedie și siguranța oamenilor și a bunurilor. Dispozitivele donate în cadrul campaniei «Detector pentru Viață» și-au dovedit deja rolul salvator, protejând multe familii care erau la un pas de un incendiu cu posibile urmări devastatoare. De aceea, considerăm că este foarte important să continuăm această inițiativă destinată binelui comunității”, a declarat Volker Raffel, CEO E.ON România.

Acțiunea este realizată în cadrul parteneriatului „Împreună pentru siguranță”, derulat de 14 ani de Departamentul pentru Situații de Urgență (D.S.U.) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.), împreună cu E.ON România și Delgaz Grid.

Rezultatele campaniilor naționale de informare privind riscurile folosirii necorespunzătoare a surselor de energie sunt vizibile: între 2013 și 2025, în zona de activitate a Delgaz Grid, numărul exploziilor în locuințe s-a redus la jumătate față de perioada 2007-2012, decesele au scăzut cu peste 45%, iar cel al persoanelor afectate, cu aproape 33%.

Intoxicațiile cu monoxid de carbon au scăzut cu peste 60%, iar numărul persoanelor afectate, cu 67%.

Cauzele principale rămân manevrarea greșită a aparatelor alimentate cu gaz, improvizațiile la instalațiile interioare și acumularea monoxidului de carbon în încăperi din cauza coșurilor de fum neetanșe sau a folosirii aragazului pentru încălzire.