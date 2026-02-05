Iarna aduce, pe lângă ger și ninsori afară, o serie de riscuri majore în interiorul locuințelor, generate în special de modul în care sunt folosite sistemele de încălzire. În fiecare sezon rece, pompierii și medicii atrag atenția asupra unui tipar care se repetă: incendii izbucnite din neglijență și cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon provocate de instalații improvizate sau prost întreținute.

De cele mai multe ori, aceste incidente nu sunt rezultatul unor situații extreme, ci consecința unor greșeli aparent minore, făcute din grabă, lipsă de informare sau dorința de a reduce costurile.

Statisticile arată că numărul intervențiilor pentru incendii la locuințe crește semnificativ în lunile de iarnă, iar o parte importantă dintre acestea sunt corelate cu folosirea sobelor, a caloriferelor electrice și a instalațiilor electrice suprasolicitate.

În paralel, intoxicațiile cu monoxid de carbon rămân un pericol tăcut, adesea ignorat. Specialiștii avertizează că multe dintre aceste tragedii pot fi prevenite prin măsuri simple și prin evitarea unor greșeli frecvente.

Pentru mulți români, soba rămâne principala sursă de încălzire pe timp de iarnă, mai ales în mediul rural sau în locuințele mai vechi. Deși oferă un confort termic ridicat, folosirea necorespunzătoare a sobelor reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale incendiilor domestice.

Specialiștii subliniază că sobele improvizate, necurățate sau amplasate prea aproape de materiale combustibile pot deveni extrem de periculoase.

Una dintre greșelile întâlnite frecvent este folosirea sobei pe post de uscător de haine. Hainele, păturile sau covoarele așezate prea aproape de sursa de căldură se pot aprinde cu ușurință, mai ales atunci când soba este supraîncălzită.

De asemenea, acumularea de funingine pe coșurile de fum favorizează aprinderea acesteia, fenomen care poate duce la incendii violente, greu de controlat.

Neglijarea verificărilor periodice este un alt factor de risc. Coșurile de fum fisurate, obturate sau necurățate permit acumularea gazelor de ardere în interiorul locuinței, crescând nu doar riscul de incendiu, ci și pe cel de intoxicație cu monoxid de carbon.

Specialiștii recomandă ca sobele și coșurile de fum să fie verificate înainte de începerea sezonului rece și curățate ori de câte ori este necesar.

Pe fondul creșterii costurilor la energie, tot mai multe persoane apelează la calorifere electrice sau alte surse alternative de încălzire. Deși par soluții simple și rapide, aceste dispozitive pot deveni extrem de periculoase dacă sunt utilizate incorect.

Pompierii atrag atenția că un număr semnificativ de incendii izbucnesc din cauza caloriferelor electrice lăsate nesupravegheate sau amplasate în apropierea mobilierului, perdelelor ori altor materiale inflamabile.

Un risc major îl reprezintă folosirea prelungitoarelor necorespunzătoare. Conectarea caloriferelor electrice la prize improvizate sau la prelungitoare de slabă calitate poate duce la supraîncălzirea instalației electrice și, implicit, la izbucnirea unui incendiu. Specialiștii recomandă ca aceste aparate să fie conectate direct la priză și utilizate doar conform instrucțiunilor producătorului.

O altă greșeală frecventă este lăsarea caloriferelor electrice pornite pe timpul nopții sau în absența unei persoane în casă. Chiar și modelele moderne pot prezenta defecțiuni, iar o scurtă perioadă de neatenție poate avea consecințe grave.

Iarna, consumul de energie electrică crește considerabil, iar instalațiile vechi nu sunt întotdeauna pregătite să facă față solicitării suplimentare.

Supraîncărcarea prizelor, folosirea mai multor prelungitoare sau conectarea mai multor aparate de mare putere la aceeași sursă reprezintă o altă cauză frecventă a incendiilor domestice.

Cablurile vechi, izolația deteriorată și contactele slăbite pot genera scântei sau supraîncălziri periculoase. În multe situații, incendiile pornesc din spatele mobilierului, acolo unde prizele sunt ascunse și problemele nu sunt observate la timp.

Specialiștii recomandă evitarea improvizațiilor și verificarea instalației electrice de către personal autorizat, mai ales în locuințele construite cu zeci de ani în urmă.

Pe lângă riscul incendiilor, sezonul rece aduce în prim-plan un alt pericol major: intoxicația cu monoxid de carbon.

Acest gaz incolor, inodor și extrem de toxic este produs de arderea incompletă a combustibililor și poate deveni fatal în lipsa unor măsuri de prevenție. Cazurile de intoxicație sunt frecvent asociate cu sobele defecte, centralele termice neîntreținute sau cu folosirea aragazului pentru încălzirea locuinței.

Monoxidul de carbon se acumulează rapid în spațiile insuficient aerisite și poate provoca simptome severe într-un timp foarte scurt. Specialiștii avertizează că multe persoane nu își dau seama de pericol decât atunci când apar primele semne, moment în care situația poate deveni deja critică.

Intoxicația cu monoxid de carbon se manifestă inițial prin simptome aparent banale, precum dureri de cap, amețeli, greață sau stare de oboseală accentuată.

În lipsa intervenției rapide, aceste semne pot evolua către confuzie, pierderea cunoștinței și, în cazuri grave, deces. Medicii subliniază că apariția simultană a acestor simptome la mai multe persoane din aceeași locuință este un semnal de alarmă major.

Animalele de companie pot oferi, uneori, primele indicii ale unei intoxicații, manifestând letargie sau comportament neobișnuit. În astfel de situații, evacuarea imediată a locuinței și solicitarea ajutorului de specialitate sunt esențiale.

Prevenirea incendiilor și a intoxicațiilor cu monoxid de carbon nu presupune, de cele mai multe ori, investiții costisitoare, ci respectarea unor reguli de bază.

Specialiștii recomandă aerisirea regulată a locuinței, chiar și în zilele foarte reci, pentru a permite eliminarea gazelor periculoase. De asemenea, verificarea periodică a sobelor, centralelor termice și a coșurilor de fum este esențială pentru siguranța familiei.

Montarea detectoarelor de monoxid de carbon reprezintă o altă măsură eficientă, capabilă să ofere un avertisment timpuriu în cazul acumulării gazului.

Aceste dispozitive pot face diferența dintre un incident minor și o tragedie. În paralel, utilizarea corectă a surselor de încălzire și evitarea improvizațiilor reduc semnificativ riscurile asociate sezonului rece.

Specialiștii atrag atenția că, în majoritatea cazurilor, tragediile din timpul iernii pot fi evitate prin responsabilitate și informare corectă. Fiecare locuință are particularitățile sale, însă regulile de bază rămân aceleași: întreținerea instalațiilor, folosirea echipamentelor conform instrucțiunilor și atenția sporită la semnele de pericol.