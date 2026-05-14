Reguli la bloc 2026. Viața la parterul sau demisolul unui bloc de locuințe reprezintă un mix complex de provocări și avantaje, fiind o experiență reglementată strict de prevederile Legii nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari și de cadrul general al Codului Civil. Proprietarii acestor apartamente sunt adesea priviți drept veritabilii „paznici” ai imobilului, fiind primii care monitorizează pulsul clădirii, însă această poziție de santinelă vine la pachet cu o expunere constantă la zgomotul și traficul intens din holul principal al blocului.

Din perspectiva libertăților de care se bucură, cel mai mare avantaj rămâne accesul facil în locuință, acești locatari nefiind dependenți de funcționarea liftului. În multe cazuri, această independență se traduce și prin beneficii financiare, deoarece regulamentul asociației poate prevedea scutirea lor de la plata energiei electrice necesare pentru funcționarea ascensorului.

De asemenea, cei de la parter pot aspira la un confort sporit prin utilizarea spațiului comun limitat, având posibilitatea de a obține dreptul de folosință asupra grădinii din fața geamului, însă acest privilegiu este condiționat strict de obținerea unui acord scris din partea asociației și a tuturor vecinilor direct afectați.

Totuși, proximitatea față de spațiul verde nu trebuie confundată cu proprietatea absolută, legea impunând interdicții clare împotriva grădinăritului arbitrar. Este strict interzisă îngrădirea spațiului verde din jurul blocului sau tăierea arborilor fără un aviz oficial de la primărie, chiar dacă aceștia se află exact sub fereastra proprietarului. În aceeași notă a restricțiilor, locatarii trebuie să știe că extinderile ilegale sunt sancționate dur; construirea balcoanelor sau închiderea unor spații fără autorizație de construire și fără acordul vecinilor este complet interzisă.

Siguranța colectivă primează, motiv pentru care blocarea accesului prin depozitarea obiectelor personale, precum biciclete, dulapuri sau cărucioare pe holul blocului, este interzisă dacă acestea îngustează calea de evacuare în caz de incendiu.

Obligațiile legale ale celor de la parter rămân la fel de stricte ca ale oricărui alt locatar în ceea ce privește întreținerea părților comune. Chiar dacă locuiesc la cel mai jos nivel, aceștia trebuie să achite în continuare cotele de contribuție pentru acoperiș, subsol și fațadă, cheltuielile pe cotă-parte indiviză fiind obligatorii.

Mai mult, proprietarii au îndatorirea de a permite accesul în locuință pentru intervenții de urgență sau reparații la coloanele comune de apă sau căldură care tranzitează apartamentul. Nu în ultimul rând, având în vedere că spațiul de lângă ușa lor este cel mai tranzitat din întregul imobil, menținerea unui standard ridicat de curățenie în dreptul intrării devine o responsabilitate esențială pentru buna conviețuire în comunitate.

Opțiunea de a locui la demisolul/subsolul unui bloc vine la pachet cu un set de reguli mult mai stricte decât în cazul apartamentelor de la etajele superioare, în special din cauza statutului juridic special pe care aceste spații îl au adesea. Este esențial ca locatarii să înțeleagă distincția clară dintre un spațiu tehnic și unul locuibil, deoarece reglementările în vigoare impun o rigoare sporită în administrarea acestor unități aflate la cota cea mai joasă a clădirii.

Din perspectiva avantajelor și a libertăților oferite, aceste locuințe atrag adesea prin costurile de întreținere mult mai mici. Această reducere a cheltuielilor survine frecvent atunci când spațiul este înregistrat oficial ca „spațiu cu altă destinație decât cea de locuință”. Un alt beneficiu major este libertatea de a te bucura de o temperatură constantă și mult mai stabilă pe parcursul verii, ceea ce elimină necesitatea unor investiții masive în sisteme de aer condiționat pentru a menține confortul termic.

Cu toate acestea, obligațiile legale sunt pe măsură, proprietarii având datoria strictă de a asigura o ventilație corespunzătoare și un nivel optim de igienă. Menținerea spațiului aerisit este vitală pentru a preveni apariția igrasiei și a mucegaiului, fenomene care pot degrada structura de rezistență a întregului bloc.

Totodată, trebuie respectată cu strictețe destinația spațiului prevăzută în actul de proprietate; dacă în documente acesta apare ca spațiu de „depozitare”, el nu poate fi considerat oficial „locuință” fără a parcurge procedura legală de schimbare a destinației la Primărie. Fiind situat la baza imobilului, locatarul are și responsabilitatea de a monitoriza permanent instalațiile, fiind obligat să raporteze imediat orice urmă de scurgere sau refulare care apare la coloana de canalizare.

În ceea ce privește interdicțiile legale, proprietarii nu au voie să efectueze nicio modificare asupra instalațiilor tehnice care deservesc restul clădirii. Este strict interzis să se intervină asupra nodurilor hidraulice, tablourilor electrice sau pompelor de subsol, chiar dacă acestea sunt poziționate în interiorul spațiului privat.

Este interzisă transformarea subsolurilor tehnice în spații de locuit dacă nu sunt respectate normele privind lumina naturală și înălțimea minimă stabilite prin Legea Locuinței, pentru a preveni locuirea în condiții insalubre. O altă restricție importantă vizează accesul la utilități, fiind interzisă mascarea sau blocarea gurilor de vizitare ale canalizării ori a robinetelor generale.

Pentru cei care plănuiesc să cumpere sau să închirieze o astfel de locuință în anul 2026, specialiștii recomandă o verificare riguroasă a Cărții Funciare. Multe spații promovate pe piață ca „apartamente la demisol” figurează în actele oficiale drept „boxe” sau „spații de depozitare”. Utilizarea acestora ca reședință permanentă fără formele legale necesare poate atrage sancțiuni severe și amenzi din partea departamentului de Disciplină în Construcții, transformând o investiție aparent atractivă într-o problemă juridică costisitoare.