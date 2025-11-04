În marile centre urbane din România, parcarea autoturismelor pe peluze, aliniamente de copaci sau alte spații verzi a devenit o problemă persistentă, care afectează atât aspectul orașelor, cât și calitatea mediului. În acest context, autoritățile locale și Poliția Rutieră au decis să întărească reglementările și să aplice sancțiuni mai dure pentru șoferii care aleg să ignore regulile.

Conform noilor dispoziții din Codul Rutier 2025, parcarea vehiculelor pe spațiile verzi este considerată contravenție și atrage amenzi semnificative.

În București și județul Ilfov, șoferii care lasă autoturismele pe astfel de suprafețe riscă sancțiuni între 1.000 și 1.500 de lei. Pentru vehiculele de mare tonaj, amenda poate urca până la 2.500 de lei.

Aceleași reguli se aplică și în alte orașe mari ale țării. În Suceava, de exemplu, autoritățile au stabilit sancțiuni între 800 și 1.500 de lei pentru persoanele fizice, iar firmele care își parchează autovehiculele pe spațiile verzi pot fi amendate cu sume de până la 2.500 de lei.

Scopul acestor măsuri este de a proteja mediul urban și de a încuraja comportamentele civice în rândul șoferilor. Autoritățile locale atrag atenția că spațiile verzi urbane sunt esențiale pentru calitatea aerului și pentru confortul locuitorilor.

Distrugerea lor prin parcare repetată duce la degradarea solului, compactarea terenului și moartea vegetației. De aceea, noile sancțiuni au fost concepute pentru a descuraja practicile care afectează mediul și pentru a impune o disciplină mai strictă în trafic.

Pe lângă amenda principală, șoferii care încalcă aceste reguli se pot confrunta cu măsuri suplimentare. În funcție de gravitatea situației, autoritățile pot decide ridicarea vehiculului sau blocarea roților, costurile aferente acestor intervenții revenind proprietarului.

În 2025, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că, în cazurile mai severe, suma totală de plată poate depăși 1.200 de lei.

În multe orașe, Poliția Locală a intensificat controalele, iar campaniile de monitorizare au dus la mii de sancțiuni aplicate anual pentru parcarea pe spațiile verzi sau în alte locuri interzise.

Reprezentanții autorităților locale precizează că nu este vorba doar despre aplicarea de amenzi, ci și despre o strategie de educare civică. Prin acțiuni de informare și campanii publice, șoferii sunt îndemnați să respecte regulile de parcare și să evite zonele destinate vegetației sau circulației pietonale.

Reglementările din Codul Rutier 2025 nu se limitează doar la spațiile verzi. Șoferii care aleg să parcheze pe trotuare, pe piste de biciclete sau în apropierea trecerilor de pietoni riscă amenzi consistente și măsuri similare.

Blocarea trotuarelor și a pistelor pentru biciclete este sancționată cu până la 1.215 lei, întrucât afectează circulația pietonilor și siguranța rutieră.

De asemenea, oprirea sau staționarea în curbe, la mai puțin de 25 de metri de o intersecție sau în zone cu semne de interdicție poate atrage sancțiuni aplicate direct de Poliția Rutieră.

Locurile rezervate pentru persoane cu dizabilități, pentru vehicule de intervenție sau pentru stațiile de încărcare electrică sunt de asemenea protejate prin lege. În aceste cazuri, pe lângă amendă, autoritățile pot dispune imediat ridicarea vehiculului, fără notificare prealabilă.

Măsurile prevăzute în Codul Rutier 2025 au ca scop principal fluidizarea traficului și menținerea unui mediu urban ordonat. În paralel, autoritățile continuă să investească în extinderea locurilor de parcare autorizate, pentru a oferi șoferilor alternative legale și sigure.

Poliția Locală și administrațiile municipale anunță controale periodice și colaborări între instituții pentru aplicarea consecventă a sancțiunilor. În multe localități, camerele de supraveghere din zonele rezidențiale sunt folosite pentru identificarea rapidă a contravențiilor.