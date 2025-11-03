Iată principalele tendințe din piață:

În această lună, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu + 11.5% față de octombrie 2024, ajungând la un volum de 12.769 unități.

Autoturismele pur electrice înregistrează o creștere de + 86% față de octombrie 2024 , realizând o cota de piață de 8%;

Pe primele 10 luni din 2025 , înmatriculările de autoturisme noi au atins 120.836 unități, cu o scădere de – 3.6% față de perioada similară a anului 2024:

Top 10 înmatriculări autoturisme – Mărci

Top 10 înmatriculări autoturisme – Modele

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit, o entitate reprezentativă în industria auto din România, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.

Misiunea APIA este de a reprezenta și susține interesele principalilor jucători din piața auto din România, implicându-se activ în dialogul cu autoritățile, prin promovarea practicilor sustenabile din industrie, prin educarea consumatorilor și prin oferirea de analize esențiale și relevante pentru acest sector.

APIA este organizatorul unor evenimente publice definitorii pentru piața autohtonă și anume: Salonul Internațional Auto București – SIAB și Forumul Mobilității Sustenabile – FMS.