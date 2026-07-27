Euro 7 vine cu schimbări majore pentru șoferi. Detaliul care poate influența prețul mașinilor noi

Norma de poluare Euro 7 va introduce noi reguli pentru automobilele comercializate în Europa și va influența modul în care sunt dezvoltate viitoarele generații de mașini. Reglementarea nu vizează doar reducerea emisiilor provenite de la motoare, ci extinde verificările asupra mai multor componente ale vehiculelor.

Euro 7 va intra în vigoare la 29 noiembrie 2026 pentru toate modelele noi omologate, iar de la 29 noiembrie 2027 va fi aplicată tuturor autoturismelor noi vândute în Uniunea Europeană. Mașinile aflate deja în circulație nu vor fi afectate de noile cerințe.

Noua normă schimbă modul în care sunt evaluate automobilele, deoarece verificările nu se mai limitează la emisiile evacuate prin sistemul de eșapament.

Autoritățile europene vor urmări și particulele generate de sistemele de frânare, precum și uzura anvelopelor. În plus, pentru vehiculele electrice vor exista cerințe legate de menținerea performanței bateriilor pe o perioadă mai lungă, potrivit tvrinfo.ro.

Aplicarea standardului Euro 7 va presupune utilizarea unor tehnologii suplimentare, ceea ce ar putea influența costurile de producție. Constructorii auto estimează că prețul unei mașini cu motor termic ar putea crește cu valori cuprinse între 500 și 2.000 de euro, în funcție de model și de tipul de motorizare.

Comisia Europeană consideră că efectul asupra prețurilor va fi mai redus, însă reprezentanții industriei auto avertizează că anumite modele compacte și accesibile ar putea deveni mai greu de produs la un nivel de cost justificat economic.

Acest context se reflectă deja în strategiile marilor producători. Companii precum Volkswagen, Ford și Renault își ajustează portofoliile, reducând numărul unor modele cu volume mici de vânzări și orientând investițiile către platforme comune și vehicule care pot îndeplini mai ușor noile cerințe de emisii.

Schimbările sunt legate și de direcția stabilită de Uniunea Europeană pentru reducerea poluării provenite din transport. Sectorul rutier reprezintă o sursă importantă de emisii de dioxid de carbon, iar Euro 7 face parte din procesul de tranziție către obiectivele europene privind reducerea emisiilor provenite de la autoturismele noi.

Noua reglementare este considerată una dintre ultimele etape majore de actualizare a standardelor pentru motoarele termice înainte de schimbările prevăzute pentru perioada următoare în industria auto europeană.

Pentru proprietarii de automobile existente, introducerea Euro 7 nu aduce obligații noi legate de vehiculele deja înmatriculate. O mașină care respectă actualele norme de poluare, inclusiv Euro 6, va putea fi utilizată în continuare conform regulilor în vigoare.

Pentru cei care intenționează să cumpere un autoturism nou în următorii ani, schimbările vor fi vizibile prin apariția unor sisteme tehnice mai complexe și prin posibile modificări ale prețurilor de achiziție.

Producătorii auto vor trebui să adapteze noile modele la cerințele suplimentare privind emisiile, durabilitatea componentelor și performanța bateriilor, în timp ce piața auto europeană se pregătește pentru o nouă etapă de transformare.