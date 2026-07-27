Mesajul lui Florin Cîțu despre TVA și salariile la stat: Evident că se pot face amândouă
SURSA FOTO: Dreamstime/Florin Cîțu
Florin Cîțu, fost premier al României și fost ministru al Finanțelor, a transmis un nou mesaj public în care critică deciziile privind politica fiscală și susține că există diferențe între modul în care sunt prioritizate reducerile de taxe și majorările de cheltuieli pentru sectorul public.
Florin Cîțu: Țară, țară, vrem liberali!
Fostul șef al Guvernului a afirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că discuțiile despre lipsa spațiului fiscal pentru reducerea taxelor trebuie analizate în raport cu deciziile privind creșterea cheltuielilor cu salariile din sectorul bugetar.
„Țară, țară, vrem liberali! (din seria) Atunci când vă spun că nu există spațiu fiscal pentru a reduce taxele (cum ar fi TVA), aduceți-le aminte de un lucru simplu: tot ei spun că există destul spațiu fiscal pentru a crește cheltuielile cu salariile la stat cu 12 miliarde de lei (echivalentul scăderii TVA de la 21% la 18%)”, a transmis Florin Cîțu în mesajul publicat pe social media.
Fostul premier a explicat că, în opinia sa, reducerea taxelor are un impact mai larg asupra populației, în timp ce majorările salariale în sectorul public se adresează unei categorii mai restrânse de persoane.
„Este foarte simplu:
- Reducerea taxelor îi ajută pe TOȚI românii.
- Creșterea salariilor la stat ajută doar o parte dintre ei (unii merită)”, a mai precizat Florin Cîțu.
Florin Cîțu susține că măsurile fiscale pot fi împărțite
În același mesaj, fostul ministru al Finanțelor a afirmat că cele două tipuri de măsuri pot fi aplicate simultan, dacă resursele disponibile sunt împărțite diferit.
„Evident că se pot face amândouă! O împărțire echitabilă ar însemna, de exemplu, 4 miliarde de lei pentru salarii și 8 miliarde de lei pentru scăderi de taxe (pe consum si pe forța de munca). Dar pentru asta ar trebui să îi intereseze soarta românilor, nu doar păstrarea propriului scaun”, a transmis Florin Cîțu în încheierea postării sale de pe Facebook.
Mesajul fostului premier vine pe fondul discuțiilor despre măsurile fiscale, nivelul taxelor și modul în care sunt gestionate cheltuielile publice. Florin Cîțu a susținut în repetate rânduri reducerea poverii fiscale și limitarea creșterii cheltuielilor bugetare, iar în această postare a pus accent pe comparația dintre reducerile de taxe și majorările salariale pentru angajații statului.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.