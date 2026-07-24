Florin Cîțu lansează noi critici la adresa Guvernului: Are spațiu pentru reducerea taxelor, dar preferă să crească salarii în sectorul bugetar

Fostul premier Florin Cîțu susține că Guvernul dispune de spațiu fiscal pentru anul 2027, însă a ales să îl utilizeze pentru majorarea salariilor din sectorul bugetar, în loc să reducă taxele și impozitele.

Executivul, deși se află într-o situație politică dificilă, a identificat un spațiu fiscal de 12 miliarde de lei pentru anul 2027 și ar fi beneficiat de acceptul specialiștilor în fiscalitate de la Bruxelles pentru utilizarea acestor fonduri, potrivit explicațiilor oferite de Cîțu pe Facebook.

Florin Cîțu afirmă că întreaga sumă este direcționată către salariile din sectorul public, despre care spune că reprezintă continuarea unei politici bazate exclusiv pe măsuri socialiste.

Fostul prim-ministru susține că un guvern cu orientare liberală ar fi folosit diferit cele 12 miliarde de lei. În opinia sa, 4 miliarde de lei ar fi fost alocate pentru aplicarea legii salarizării, iar restul de 8 miliarde de lei ar fi fost direcționate către reducerea fiscalității.

„Guvernul are spațiul fiscal pentru reducerea taxelor, dar preferă să crească unele salarii în sectorul bugetar (din seria „Țară, țară, vrem liberali!”) Guvernul României, așa demis cum este, a găsit, se pare, un spațiu fiscal de 12 miliarde de lei pentru 2027. A găsit și bunăvoință la „specialiștii” în fiscalitate de la Bruxelles. Și ce face cu banii? Ca orice guvern care a condus exclusiv prin măsuri socialiste, îi alocă integral salariilor din sectorul bugetar”, a scris Cîțu pe Facebook.

Mai exact, Cîțu consideră că fondurile ar fi trebuit utilizate pentru reducerea cotei standard de TVA de la 21% la 19%, eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă cu timp parțial și eliminarea supraimpozitării concediilor medicale.

Fostul premier afirmă că această abordare evidențiază diferența dintre un guvern pe care îl consideră socialist și unul liberal. În viziunea sa, un guvern socialist utilizează spațiul fiscal pentru a aloca resurse către sectorul bugetar, în timp ce un guvern liberal ar reduce taxele, astfel încât beneficiile să ajungă la toți românii.

Totodată, Florin Cîțu susține că un guvern liberal nu ar împărți societatea între persoanele care lucrează în sectorul bugetar și cele care contribuie la finanțarea bugetului de stat. El apreciază că, atunci când există spațiu fiscal, acesta ar trebui folosit pentru măsuri care să îmbunătățească nivelul de trai al tuturor românilor.

„Un guvern liberal ar fi procedat altfel: ar fi alocat 4 miliarde de lei legii salarizării, iar restul de 8 miliarde i-ar fi folosit pentru reducerea TVA de la 21% la 19%, eliminarea supraimpozitării contractelor cu timp parțial și eliminarea supraimpozitării concediilor medicale. Sper ca vedeți diferența. Un guvern socialist are spațiul fiscal și îl distribuie clientelei bugetare. Un guvern liberal reduce taxele și lasă banii tuturor românilor. Un guvern liberal nu împarte niciodată România între cei care trăiesc din buget și cei care îl finanțează. Dacă există spațiu fiscal, acesta trebuie folosit pentru a face viața mai bună pentru toți românii”, a conchis acesta.

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