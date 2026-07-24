Nouă din zece oameni din UE s-ar muta în altă țară. Costul vieții a devenit prea ridicat pentru tot mai multe persoane

Aproape jumătate dintre locuitorii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii se așteaptă să locuiască la un moment dat într-o altă țară, potrivit unui sondaj realizat în numele companiei de asigurări digitale Feather. Cercetarea arată că nouă din zece oameni din UE ar lua în calcul mutarea în străinătate, în timp ce doar unul din zece afirmă că nu ar face acest pas.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2.000 de adulți, câte 500 de persoane din fiecare dintre cele patru țări analizate: Franța, Germania, Italia și Marea Britanie.

Principala motivație care îi determină pe respondenți să ia în calcul mutarea într-o altă țară este creșterea costului vieții. Acest motiv a fost indicat de 53% dintre britanici, 48% dintre francezi, 43% dintre germani și 32% dintre italieni, conform Euronews.

În toate cele patru state analizate, doar aproximativ 10% dintre participanți au declarat că nu s-ar muta în străinătate în nicio situație.

În ceea ce privește destinațiile preferate, Spania este țara care apare cel mai frecvent în opțiunile respondenților.

Pentru britanici și italieni, Spania ocupă primul loc în clasament. Aproximativ 24% dintre respondenții din Marea Britanie și 20% dintre cei din Italia au indicat această țară drept destinația preferată pentru o eventuală mutare.

În cazul francezilor, Canada ocupă primul loc, fiind aleasă de 17% dintre respondenți. Italia se află pe poziția a doua, cu 14%, iar Spania este menționată de 12% dintre participanți.

Germanii preferă destinații apropiate de țara lor. Austria ocupă primul loc, fiind aleasă de 17% dintre respondenți, în timp ce Spania și Elveția împart locul al doilea, fiecare fiind menționată de câte 12% dintre participanți.

Britanicii sunt, în schimb, mai deschiși către destinații aflate la mare distanță. După Spania, Australia este aleasă de 19% dintre respondenți, Canada de 15%, iar Noua Zeelandă de 10%.

Deși Dubai este considerat frecvent una dintre destinațiile preferate ale expatriaților, doar 3% dintre britanici au declarat că iau în calcul o mutare acolo. Autorii sondajului precizează că cercetarea a fost realizată la sfârșitul lunii iunie, iar rezultatele ar fi putut fi influențate de atacurile Iranului asupra Emiratelor Arabe Unite din ultimele luni.

În analiza dedicată viitorului expatriaților, compania Feather a discutat și cu expertul în turism Holly Rubenstein, realizatoarea podcastului „The Travel Diaries”. Potrivit acesteia, modelul tradițional al expatului, care presupune alegerea unei singure țări în care o persoană își stabilește viața pe termen lung, începe să piardă din popularitate.

Expertul consideră că noua tendință este reprezentată de un stil de viață mai flexibil, în care oamenii petrec câteva luni într-o țară, lucrează de la distanță, testează diferite stiluri de viață și își construiesc relații în mai multe locuri.

Totodată, Holly Rubenstein apreciază că generația Alpha va crește într-un context în care conexiunile la distanță vor deveni ceva obișnuit, iar cariera, relațiile de prietenie și identitatea personală nu vor mai fi legate de un singur loc.