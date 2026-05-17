România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari. În perioada cuprinsă între anii 2021 și 2026, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a urcat în țara noastră cu un procent de 93%.

Acest salt plasează piața autohtonă pe o poziție remarcabilă, fiind devansată în Europa doar de Polonia, care a bifat o creștere record de 109%, și de Turcia, cu un avans de 94%, scrie profit.ro. În prezent, pe teritoriul național sunt înregistrați oficial 749 de multimilionari.

Dincolo de granițele țării, performanțe notabile au mai fost bifate în Grecia, Cehia și Portugalia, unde comunitățile de bogați s-au extins cu peste 50%. La nivel continental, numărul celor cu un statut financiar extrem de ridicat a cunoscut un progres general de 26% pe parcursul ultimilor cinci ani.

Acest procent reflectă o infuzie de peste 37.000 de noi multimilionari în societatea europeană, conform unui studiu global („Wealth Report”) realizat de compania de consultanță Knight Frank pentru anul în curs. Documentul relevă că o mare parte din averile lumii sunt concentrate în Europa, regiune ce găzduiește aproape 184.000 de persoane ultra-bogate.

Clasamentul european este condus autoritar de Germania, singurul stat care sparge bariera de 20.000 de rezidenți cu averi colosale, însumând peste 38.000 de astfel de cazuri.

Pozițiile următoare sunt ocupate de Marea Britanie (27.876) și Franța (21.528), în timp ce restul țărilor din Europa Centrală și de Est înregistrează valori mult mai modeste.

Valori relativ mai ridicate regăsim în Elveția (17.692) și Italia (15.433), apoi numărul de multimilionari scade abrubt:

Spania – 9.186

Suedia – 6.845

Olanda – 5.077

Danemarca – 4.657

Turcia – 4.208

Austria – 4.188

Polonia – 3.017.

În termeni absoluți, Germania a raportat și cea mai mare creștere nominală, integrând peste nouă mii de noi multimilionari în intervalul de cinci ani analizat.

Autorii studiului au explicat în textul analizei că bătrânul continent își menține o influență puternică prin performanțele din Suedia, România sau Grecia, fapt ce demonstrează o dispersie geografică a avuției, chiar dacă nucleul economic rămâne concentrat în marile puteri.

Totodată, directorul global de cercetare al instituției, Liam Bailey, a arătat că omenirea traversează o epocă marcată de una dintre cele mai profunde redistribuiri ale capitalului din istoria modernă.

Specialistul a subliniat că, deși Statele Unite ale Americii continuă să dețină o supremație globală evidentă cu peste 387.000 de multimilionari, ascensiunea rapidă a Indiei și a altor piețe emergente reconfigurează profund geopolitica financiară actuală.

Experții au concluzionat că înăsprirea reglementărilor legale și presiunile fiscale tot mai mari accelerează vizibil o migrație internațională a capitalurilor.

În acest context global, persoanele cu disponibilități financiare uriașe, incluzând diverși multimilionari de pe glob, aleg să își împartă portofoliile în mai multe jurisdicții distincte, apelând la structuri de tip family offices pentru a atenua riscurile politice.

