Potrivit programului oficial, reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scena marii finale a Eurovision 2026 abia la 00:05 (ora României).

Cât despre câștigătorul ediției din acest an, telespectatorii din țară îl vor putea afla abia la ora 01:49 (ora României).

Știrea inițială

România revine în această seară în Marea Finală Eurovision după o pauză de patru ani, iar Alexandra Căpitănescu va urca pe scena competiției de la Viena cu numărul 24. Reprezentanta țării noastre promite un moment spectaculos în cadrul show-ului organizat la Wiener Stadthalle, într-o ediție care reunește 25 de state finaliste și milioane de telespectatori din întreaga lume.

Marea Finală Eurovision Song Contest 2026 va fi transmisă în direct de TVR 1 și TVR+, începând cu ora 22:00. Prezentatorii ediției din acest an vor fi Bogdan Stănescu și Kyrie Mendel, în timp ce punctajul acordat de juriul României va fi anunțat de Eda Marcus. Totodată, TVR+ va asigura și transmisiunea în limba semnelor române.

Înaintea finalei, Alexandra Căpitănescu și membrii trupei sale – Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomas Cîrcotă – au avut un program intens de pregătire la Viena. Vineri dimineață, artiștii au participat la tradiționala repetiție cu steaguri, eveniment la care au fost prezente toate cele 25 de țări calificate în ultimul act al competiției.

Tot vineri a avut loc și repetiția dedicată juriilor de specialitate, considerată una dintre cele mai importante etape înaintea finalei de sâmbătă seară. În cadrul acesteia, reprezentanții fiecărei țări au interpretat piesele exact în condițiile în care vor apărea și în transmisiunea live, deoarece notele juriilor sunt stabilite încă din această etapă.

Alexandra Căpitănescu va interpreta piesa „Choke Me”, un moment care deschide pentru România speranța unei clasări importante la ediția din acest an. Organizatorii au stabilit ca artista să intre în concurs în a doua parte a show-ului, poziția 24 fiind considerată de mulți fani Eurovision una avantajoasă în economia spectacolului.

La ediția din acest an, rezultatele finale vor fi stabilite prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale, fiecare având o pondere de 50%. Sistemul rămâne similar cu cel utilizat în ultimii ani ai competiției organizate de European Broadcasting Union.

Publicul din România își poate susține favoriții atât prin SMS, cât și online, însă regulamentul Eurovision interzice votarea reprezentantului propriei țări. Astfel, românii nu vor putea trimite voturi pentru Alexandra Căpitănescu din interiorul țării.

Pentru a vota în Marea Finală, telespectatorii trebuie să trimită un SMS la numărul 1399, cu numărul de concurs al piesei preferate. În finală pot fi votate toate piesele numerotate de la 01 la 25, cu excepția poziției 24, rezervată României. Costul unui vot este de 1 euro plus TVA, la care se adaugă tariful standard al mesajului.

Organizatorii au anunțat că votul online este disponibil prin platforma oficială esc.vote, accesibilă atât de pe telefon, cât și de pe calculator. Plata poate fi realizată prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay, iar fiecare utilizator poate acorda maximum 10 voturi, distribuite unuia sau mai multor concurenți.

În ceea ce privește România, artista poate primi voturi din partea publicului din țările participante și din categoria „Rest of the World”, destinată telespectatorilor din state care nu iau parte la concurs. Susținătorii Alexandrei Căpitănescu vor putea vota introducând numărul 24, corespunzător poziției de intrare a României în concurs.

Organizatorii au precizat că sesiunea de vot va fi deschisă înainte de interpretarea primei piese și va rămâne activă pe toată durata prestațiilor, precum și aproximativ 40 de minute după ultimul moment artistic din concurs.

Cele 25 de țări finaliste care vor urca pe scena Eurovision 2026 sunt:

Danemarca – Soren Torpegaard Lund – „For Vi Gar Hjem” Germania – Sarah Engels – „Fire” Israel – Noam Bettan – „Michelle” Belgia – ESSYLA – „Dancing on the Ice” Albania – Alis – „Nân” Grecia – Akylas – „Ferto” Ucraina – LELEKA – „Ridnym” Australia – Delta Goodrem – „Eclipse” Serbia – LAVINA – „Kraj Mene” Malta – AIDAN – „Bella” Cehia – Daniel Zizka – „Crossroads” Bulgaria – DARA – „Bangaranga” Croația – LELEK – „Andromeda” Marea Britanie – LOOK MUM NO COMPUTER – „Eins, Zwei, Drei” Franța – Monroe – „Regarde!” Republica Moldova – Satoshi – „Viva, Moldova!” Finlanda – Linda Lampenius & Pete Parkkonen – „Liekinheitin” Polonia – ALICJA – „Pray” Lituania – Lion Ceccah – „Sólo Quiero Más” Suedia – FELICIA – „My System” Cipru – Antigoni – „JALLA” Italia – Sal Da Vinci – „Per Sempre Sì” Norvegia – JONAS LOVV – „YA YA YA” România – Alexandra Căpitănescu – „Choke Me” Austria – COSMÓ – „Tanzschein”

Marea Finală Eurovision 2026 este găzduită anul acesta de Viena, sub sloganul „United by Music”, după ce Austria a câștigat ediția precedentă a competiției.

După finală, Televiziunea Română va difuza o ediție specială dedicată participării României la Eurovision 2026. Emisiunea „Viena – Povestea de după Eurovision 2026” va fi transmisă duminică, 17 mai, de la ora 16:00, pe TVR 1 și va fi moderată de Liana Stanciu.

În cadrul programului vor fi invitați membrii delegației României, Crina Mardare și Zoli Toth, artistul care a obținut pentru România locul al treilea la Eurovision 2005, alături de Luminița Anghel.

Liana Stanciu a povestit că înainte de plecarea delegației la Viena a făcut un pariu cu Smaranda Vornicu privind clasarea Alexandrei Căpitănescu în concurs. Potrivit realizatoarei TV, Smaranda Vornicu era convinsă că România va intra în top 3, în timp ce ea considera că artista va ajunge cel puțin în top 5.

Moderatoarea a transmis că, indiferent de rezultat, este convinsă că Alexandra Căpitănescu are un talent remarcabil și o forță artistică foarte mare.

„Înainte de plecarea delegației României la Viena, am făcut un pariu cu Smaranda Vornicu despre locul pe care Alexandra îl va obține la Eurovision. Smaranda era convinsă că va intra în top 3, iar eu am spus că sigur va ajunge în top 5. Indiferent de rezultat, un lucru este clar pentru mine: Alexandra Căpitănescu are un talent și o forță artistică uriașă. Sincer, am senzația că scena Eurovision începe să îi rămână mică. Nu vi se pare?”, a afirmat Liana Stanciu.

Participarea din acest an marchează o revenire importantă pentru România în competiția europeană, după absența din ultimele ediții. Totodată, România este una dintre cele trei reveniri notabile din 2026, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

Alexandra Căpitănescu este considerată una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Ea a devenit cunoscută publicului larg în 2023, după câștigarea trofeului emisiunii „Vocea României”, unde parcursul său a convins atât juriul, cât și telespectatorii.

Artista are un profil diferit față de majoritatea concurenților din industria muzicală. Alexandra este absolventă a Facultății de Fizică și urmează în prezent un master în fizică medicală, reușind să combine pregătirea academică cu dezvoltarea unei cariere artistice tot mai vizibile.

După succesul obținut la concursul de talente, cântăreața și-a consolidat prezența în industria muzicală prin lansări proprii și colaborări, construindu-și o identitate artistică bazată pe autenticitate și expresie directă.

Piesa „Choke Me”, cu care reprezintă România la Eurovision Song Contest 2026, abordează într-un limbaj metaforic stările de presiune emoțională și blocaj interior. Mesajul melodiei vorbește despre confruntarea propriilor vulnerabilități și despre depășirea fricilor și a presiunilor venite din exterior.

Tema centrală a piesei este legată de acceptarea limitelor personale și regăsirea echilibrului interior, fragilitatea fiind prezentată ca o parte firească a puterii de a merge mai departe.

Eurovision Song Contest este organizat de European Broadcasting Union, cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a concursului a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția, iar competiția a devenit între timp unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume.

România participă la Eurovision din 1993, prin intermediul Televiziunii Române, iar cele mai bune performanțe ale țării noastre rămân cele două clasări pe locul al treilea, obținute de Luminița Anghel & Sistem în 2005 și Paula Seling & Ovi în 2010, precum și locul al patrulea obținut de Mihai Trăistariu în 2006.