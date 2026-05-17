Scandal și reacții intense în Republica Moldova după finala Eurovision 2026, în urma votului acordat României de către juriul de la Chișinău. Deși publicul moldovean a oferit punctajul maxim României, specialiștii din juriu au acordat doar 3 puncte reprezentantei țării noastre, Alexandra Căpitănescu.

Decizia a provocat un val de nemulțumiri pe rețelele sociale, atât în România, cât și în Republica Moldova, mai ales în condițiile în care Alexandra Căpitănescu a terminat competiția pe locul trei.

Directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a reacționat după izbucnirea scandalului și a transmis că „Juriul ne-a surprins”, mulțumind în același timp publicului moldovean pentru susținerea oferită României.

Rita Engleza, cea care a anunțat în direct punctajul oferit de Republica Moldova, a declarat că a fost surprinsă de rezultatele primite din partea juriului și că inițial nici nu a vrut să le prezinte.

„Cînd am primit rezultatul, foița aceea pe care să o citesc, și am văzut punctele acelea, am văzut România — 3 puncte, Ucraina în general nu era. Am avut o reacție de șoc. Zic: voi glumiți? Eu asta trebuie să citesc?”, a declarat aceasta.

Prezentatoarea a povestit că l-a contactat imediat pe directorul Teleradio-Moldova pentru a-și exprima nemulțumirea.

„I-am zis: scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint. Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România, eu nu pot să mă uit în fața camerei și să zic că România are 3 puncte”, a afirmat Rita Engleza.

În spațiul public au apărut rapid reacții care au încercat să explice diferența uriașă dintre votul publicului și cel al juriului.

Expertul IPRE Daniel Vodă a transmis într-o postare pe Facebook că Republica Moldova nu a întors spatele României și că votul publicului a demonstrat acest lucru.

„Publicul din Republica Moldova a făcut exact ce trebuia: a oferit 12 puncte României. Cumulat, România a primit de la Republica Moldova 15 puncte. Problema este că rezultatele juriului apar primele. Iar impresia inițială a fost una nedreaptă: că Republica Moldova ar fi întors spatele României. Asta este fals. Publicul a votat România. Publicul a salvat onoarea”, a declarat Daniel Vodă.

Acesta a criticat și modul în care postul public de televiziune a gestionat situația.

„Aici intervine responsabilitatea postului public. Când știi că există o vulnerabilitate emoțională majoră în relația Moldova-România, te pregătești. Comunici rapid. Explici votul publicului”, a adăugat expertul.

Numeroși utilizatori au reacționat dur pe internet și au cerut explicații privind modul în care au fost acordate punctele.

„Rușine pentru juriul lui Vlad Țurcanu (directorul TV Moldova)! Să dai României, ajunsă în final pe locul trei, doar 3 puncte, iar Poloniei tocmai 12 puncte, e mai mult decât ciudat! E oribil, și seamănă a corupție! URGENT o investigație! Vrem și numele acestor jurați!”, a scris un internaut.

Alți utilizatori au susținut că votul juriului nu reflectă opinia publicului din Republica Moldova.

„Să nu ne îmbătăm cu apă chioară, corect, publicul de pe ambele maluri au votat frumos, în schimb ce au votat «experţii» moldoveni asta-i întrebarea?! Aş fi putut înţelege, dacă Alexandra era la coada clasamentului, nu are rost să mai discutăm, dintr-un glod în altul, atât au ştiut şi înţeles atât au spus! Ruşine!”, a comentat o altă persoană.

Mulți au cerut publicarea identității membrilor juriului.

„Eu vreau sa stiu cine a fost in Juriul Moldovei??? Adică România a primit de la juriul Moldovei 3 puncte şi Romania ne-a dat 10 (deşi noi nu suntem chiar de locul 2) Cine a fost acest «juriu» deştept de anul asta?”, a scris un alt utilizator.

În ciuda controverselor legate de jurii, România a beneficiat de un sprijin masiv din partea publicului european. Alexandra Căpitănescu a obținut 232 de puncte din televot, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii, rezultat care a contribuit decisiv la clasarea pe podium.

Luxemburg a oferit României punctajul maxim, 12 puncte, iar alte țări precum Cehia, Norvegia, Polonia, Italia și Israel au acordat punctaje importante.

În schimb, mai multe state nu au oferit deloc puncte României, diferențele dintre televot și votul juriilor devenind una dintre cele mai discutate teme ale ediției Eurovision 2026.

Finala Eurovision Song Contest 2026 a fost câștigată de Bulgaria, iar Republica Moldova s-a clasat pe locul opt.