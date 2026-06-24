S-a votat în Parlament! Proiectul privind unirea României cu Republica Moldova a trecut de prima etapă

Propunerea legislativă inițiată de parlamentarii S.O.S. România privind unirea României cu Republica Moldova a fost adoptată tacit de Camera Deputaților, după depășirea termenului de dezbatere și vot. Proiectul prevede declanșarea negocierilor cu autoritățile de la Chișinău și notificarea principalelor organizații internaționale, însă mai are nevoie de votul Senatului, care este for decizional.

În ședința de plen de miercuri, președintele de ședință, Natalia Intotero, a anunțat că inițiativa legislativă privind unirea României cu Republica Moldova se consideră adoptată tacit, întrucât termenul pentru dezbatere și vot final a fost depășit.

„Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, Pl-x 305 din 2026, termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, propunerea legislativă se consideră adoptată”, a anunțat aceasta în plenul Camerei Deputaților.

Adoptarea tacită nu înseamnă însă că proiectul devine automat lege. Acesta urmează să fie analizat și votat în Senat, care este forul decizional.

Potrivit inițiativei legislative depuse de parlamentarii S.O.S. România, Parlamentul României ar urma să decidă oficial unirea cu Republica Moldova și să mandateze Guvernul să înceapă negocieri cu autoritățile de la Chișinău.

Textul proiectului stipulează că:

„Parlamentul României reiterează ataşamentul faţă de prevederile Actului final al Conferinţei C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi paşnice, diplomatice. Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova”.

De asemenea, documentul prevede că:

„Parlamentul României abilitează guvernul ţării să înceapă de urgenţă, imediat, negocieri cu autorităţile de la Chişinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova”.

Inițiatorii mai propun ca, după publicarea legii în Monitorul Oficial, să fie notificate autoritățile din Republica Moldova, precum și partenerii internaționali, inclusiv SUA, NATO, ONU și Uniunea Europeană.

În expunerea de motive, parlamentarii S.O.S. România susțin că actualul context internațional ar putea oferi României oportunitatea de a relansa discuțiile privind reunificarea celor două state românești.

„Iniţiativa subsemnaţilor deschide cu adevărat calea negocierii pentru aducerea la trupul patriei mamă a unor teritorii smulse samavolnic de bolşevici din trupul ţării, cu concursul marilor puteri. Niciodată nu am fost la masa tratativelor, ci mereu am suportat deciziile altora”, se arată în document.

Autorii proiectului susțin că procesul ar trebui să urmeze modelul istoric al Unirii Principatelor din 1859 și al Marii Uniri din 1918.

„Ar trebui repetat acelaşi proces ca în 1918, dar şi Unirea Principatelor din 1859, astfel încât Parlamentul României să decidă unirea României cu Republica Moldova, ulterior Parlamentul Republicii Moldova să decidă unirea cu România”, se precizează în expunerea de motive.

Proiectul legislativ a fost depus la Camera Deputaților pe 14 aprilie 2026 și a trecut tacit prin prima cameră sesizată.

Următoarea etapă este dezbaterea în Senat, care va avea ultimul cuvânt asupra inițiativei. Abia după un eventual vot favorabil în camera decizională, proiectul ar putea merge spre promulgare.