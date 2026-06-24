UPDATE: Sorin Grindeanu, după ce a fost propus premier: „Nu mă sperie aceste lucruri”

UPDATE 14:07 Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a propus premier: „Nu mă sperie aceste lucruri”. Liderul social-democrat promite reforme și recâștigarea încrederii românilor

Biroul Permanent Național al PSD a decis miercuri, în unanimitate, intrarea partidului la guvernare și susținerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.

După ședința conducerii PSD, Sorin Grindeanu a transmis că este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării, chiar dacă situația economică este una complicată.

Întrebat dacă românii au încredere în el pentru funcția de premier, liderul PSD a răspuns că nivelul de încredere este probabil similar cu cel acordat altor politicieni.

„La fel de puțină sau multă cum au și în alții”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat că încrederea se câștigă prin rezultate și prin modul în care sunt exercitate funcțiile publice.

„Rămâne să dovedești prin acțiunile pe care le faci, în funcțiile pe care le ocupi, câtă încredere meriți. Am mai trecut prin situații, chiar vorbeam cu colegii, analizam împreună, dacă e bine să intrăm acum și să preluăm de unii singuri această guvernare fiindcă sunt foarte multe lucruri de făcut, sunt de făcut reforme pe care unii le-au făcut doar cu numele, pe mine nu mă sperie aceste lucruri”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a făcut o paralelă între provocările actuale ale economiei și situația infrastructurii rutiere din perioada în care a preluat Ministerul Transporturilor.

„Când am mers la Transporturi, românii nu aveau niciun fel de perspectivă legată de autostrăzile din România, să vă gândiți unde eram acum 4-5 ani. A însemnat foarte multă muncă, a mea și a echipei, iar acum nu am ajuns unde am dori, dar totuși, din punct de vedere al infrastructurii rutiere, se vede luminița de la capătul tunelului.”

Potrivit acestuia, România se află acum într-o situație similară în plan economic și are nevoie de măsuri ferme și de reforme reale.

„Cam în acea situație ne aflăm, dar încrederea sau neîncrederea o dovedești prin ceea ce faci acolo unde te duci”, a adăugat liderul social-democrat.

În urma deciziei de a intra la guvernare, PSD a transmis că obiectivele principale ale viitorului Executiv trebuie să fie relansarea economică și recâștigarea încrederii populației în clasa politică.

Social-democrații susțin că următorul guvern va trebui să adopte rapid măsuri economice și reforme structurale, într-un context marcat de presiuni bugetare și de necesitatea respectării angajamentelor asumate de România.

Propunerea PSD privind desemnarea lui Sorin Grindeanu ca premier urmează să fie discutată în cadrul negocierilor politice pentru formarea noului guvern.

Conducerea PSD a stabilit, în ședința desfășurată miercuri de la ora 12:00, că propunerea partidului pentru funcția de prim-ministru este Sorin Grindeanu, potrivit unor surse politice.

În același timp, Biroul Permanent Național al PSD a decis în unanimitate să susțină intrarea formațiunii la guvernare, asumându-și participarea la formarea noului Executiv.

Decizia finală privind candidatura pentru funcția de premier urmează să fie validată de Consiliul Național al PSD.

Hotărârea social-democraților apare la o zi după consultările organizate la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan cu partidele parlamentare.

În cadrul discuțiilor, șeful statului a cerut formațiunilor politice să ajungă rapid la un acord pentru susținerea unui nou guvern și pentru depășirea blocajului politic.

Potrivit surselor politice, PSD merge la negocierile cu celelalte partide cu mandatul clar de a solicita funcția de prim-ministru, argumentând că este pregătit să își asume guvernarea într-un moment dificil pentru țară.

Sursele citate susțin că miercuri sunt așteptate noi discuții între PSD, Partidul Național Liberal și Uniunea Democrată Maghiară din România pentru identificarea unei formule de majoritate parlamentară.

Scenariul aflat în discuție vizează formarea unui guvern minoritar condus de PSD, care să beneficieze de sprijin parlamentar pentru învestire și pentru adoptarea principalelor măsuri guvernamentale.

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit miercuri în format online pentru a stabili atât mandatul de negociere al partidului, cât și propunerea de premier care va fi prezentată în discuțiile cu celelalte formațiuni politice și cu președintele României.

Prin desemnarea lui Sorin Grindeanu drept candidat pentru funcția de prim-ministru, PSD transmite că este pregătit să preia conducerea viitorului Executiv, în condițiile în care negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare intră într-o etapă decisivă.