Benjamin Netanyahu respinge planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza. Israelul nu se retrage până la dezarmarea Hamas

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul respinge planul de pace în 15 puncte propus de președintele american Donald Trump pentru Fâșia Gaza și că armata israeliană nu își va retrage trupele până când Hamas nu va renunța complet la arme. Declarația marchează o nouă etapă în conflictul din Orientul Mijlociu, în condițiile în care eforturile diplomatice pentru încheierea războiului rămân blocate.

Premierul Benjamin Netanyahu a transmis duminică faptul că Israelul nu este dispus să accepte planul de pace prezentat de Donald Trump și că orice retragere militară este condiționată de dezarmarea totală a Hamas.

Potrivit liderului israelian, obiectivul guvernului rămâne eliminarea amenințării reprezentate de gruparea islamistă înainte de încheierea operațiunilor militare.

Declarația vine într-un moment în care comunitatea internațională încearcă să relanseze negocierile privind încetarea conflictului din Fâșia Gaza.

Luna trecută, președintele american Donald Trump declara că planul său de pace pentru Gaza a înregistrat un progres important.

Acesta susținea că atât Israelul, cât și Hamas au acceptat cadrul propus anul trecut, proces care a debutat odată cu intrarea în vigoare a armistițiului.

Cu toate acestea, potrivit Reuters, situația din teren a rămas tensionată, iar Israelul a continuat să desfășoare lovituri asupra Fâșiei Gaza și după acceptarea încetării focului.

Donald Trump a afirmat, de asemenea, că Hamas și-ar fi exprimat disponibilitatea de a renunța la armament.

Gruparea islamistă a controlat Fâșia Gaza timp de aproape două decenii, înainte de atacul lansat asupra Israelului la 7 octombrie 2023, eveniment care a declanșat actualul război.

În ciuda acestor declarații, poziția exprimată de Benjamin Netanyahu arată că autoritățile israeliene nu consideră îndeplinite condițiile necesare pentru retragerea armatei din Gaza, ceea ce menține incertitudinea privind perspectivele unui acord de pace.