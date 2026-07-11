Donald Trump a primit apelul care poate schimba totul. Liderul care influențează Orientul Mijlociu cere pace

Donald Trump a purtat o convorbire telefonică cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, în timp ce eforturile diplomatice pentru detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu s-au intensificat. În paralel, Iranul poartă discuții în Oman privind viitorul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de energie. Evoluțiile au loc pe fondul amenințărilor reciproce dintre Washington și Teheran și al reluării operațiunilor militare americane.

Donald Trump s-a aflat sâmbătă în centrul unor noi demersuri diplomatice menite să limiteze extinderea conflictului din Orientul Mijlociu, într-un moment în care tensiunile dintre Statele Unite și Iran continuă să crească. În paralel cu schimbul de avertismente dintre cele două state, mai multe capitale din regiune încearcă să faciliteze dialogul și să prevină noi confruntări militare.

Unul dintre cele mai importante contacte politice ale zilei a fost convorbirea telefonică dintre președintele american și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, liderul de facto al regatului saudit. Discuția are loc într-un context regional extrem de volatil, în care Arabia Saudită încearcă să își mențină rolul de actor influent în stabilizarea Orientului Mijlociu.

În același timp, diplomația a fost reactivată pe mai multe paliere, în încercarea de a reduce riscul unei escaladări militare. Atât Washingtonul, cât și Teheranul continuă să își transmită mesaje ferme, însă în paralel sunt susținute inițiative menite să păstreze deschise canalele de negociere și să evite extinderea conflictului în întreaga regiune.

Un element important al acestor eforturi îl reprezintă implicarea Omanului, stat care a jucat în repetate rânduri rolul de mediator între Iran și Statele Unite în perioade de criză.

Pe fondul acestor evoluții, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-a deplasat în Oman pentru consultări privind viitorul Strâmtorii Ormuz, punct strategic prin care tranzitează o parte semnificativă a exporturilor mondiale de petrol și gaze naturale.

Discuțiile vizează identificarea unui mecanism care să reglementeze circulația navelor comerciale prin această arteră maritimă esențială pentru comerțul energetic mondial. Siguranța navigației în zonă reprezintă o preocupare majoră pentru statele din regiune, dar și pentru marile economii dependente de fluxurile de hidrocarburi care traversează Golful Persic.

Importanța Strâmtorii Ormuz a crescut și mai mult în ultimele luni, pe fondul atacurilor asupra unor nave comerciale și al riscului ca tensiunile militare să afecteze transporturile internaționale. Orice perturbare a traficului maritim în această zonă poate avea consecințe directe asupra piețelor energetice și asupra prețurilor petrolului la nivel global.

În acest context, Omanul încearcă să faciliteze dialogul dintre părțile implicate și să contribuie la reducerea riscurilor pentru navigația comercială într-una dintre cele mai sensibile regiuni ale lumii.

În paralel cu aceste demersuri diplomatice, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a transmis un mesaj ferm privind direcția pe care o va urma conducerea de la Teheran după moartea tatălui său, Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei a promis că va răzbuna moartea fostului lider suprem, ucis la Teheran într-un bombardament produs pe 28 februarie, în prima zi a războiului declanșat de Statele Unite și Israel. Declarația amplifică incertitudinea privind evoluția conflictului și alimentează temerile privind o posibilă extindere a confruntărilor.

La rândul său, Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor răspunde cu bombardamente devastatoare dacă Iranul va încerca să organizeze un atentat împotriva sa. Declarația vine după informații apărute în presă potrivit cărora Israelul ar fi transmis Washingtonului că Teheranul ar pregăti un plan pentru asasinarea președintelui american. Ulterior, Donald Trump a negat existența unui astfel de avertisment.

În același timp, Statele Unite au reluat, la mijlocul acestei săptămâni, bombardamentele asupra unor obiective din Iran. Washingtonul acuză autoritățile iraniene că au încălcat memorandumul de înțelegere privind încetarea ostilităților, după atacurile asupra a trei nave comerciale din zona Strâmtorii Ormuz. Reluarea operațiunilor militare și schimbul de amenințări dintre cele două state sporesc presiunea asupra eforturilor diplomatice desfășurate în regiune și mențin Orientul Mijlociu într-o stare de instabilitate accentuată.