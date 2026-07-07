OPEC se află în fața unei decizii istorice. Mișcarea care ar putea schimba prețul petrolului

Războiul din Iran a scos la suprafață tensiuni mai vechi între membrii OPEC, una dintre cele mai influente organizații ale statelor producătoare de petrol. Disputa a devenit vizibilă în primăvara acestui an, când cartelul s-a confruntat cu cel mai mare șoc al ofertei de petrol din istoria sa.

În prezent, OPEC se află în fața unei provocări majore privind menținerea unității grupului. Redeschiderea treptată a Strâmtorii Ormuz a permis reluarea transporturilor, iar unele state membre solicită creșterea producției pentru a recupera volumele pierdute și veniturile.

Această situație readuce în prim-plan conflictele legate de limitele de producție, probleme care au contribuit deja la retragerea Emiratelor Arabe Unite din organizație în aprilie. OPEC trebuie să aleagă între menținerea unui control strict asupra producției, cu riscul unor nemulțumiri interne, și majorarea livrărilor, cu posibilitatea reducerii prețurilor și a slăbirii cooperării dintre membri.

În perioada în care multe state încercau să găsească surse alternative de petrol, țările din Orientul Mijlociu dispuneau de cantități importante de țiței, dar întâmpinau dificultăți în livrarea acestuia către cumpărători, potrivit celor relatate de CNN.

Închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran și blocada ulterioară impusă de Statele Unite au afectat aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol. Mai multe state OPEC, printre care Iranul, Irakul și Kuweitul, au fost nevoite să reducă sau să oprească temporar producția.

Odată cu reluarea traficului prin această rută maritimă strategică, discuțiile privind cotele de producție au revenit în centrul atenției. Irakul, al doilea mare producător din OPEC, se numără printre statele care cer o schimbare a limitelor actuale.

Ministrul petrolului din Irak a declarat pentru Bloomberg că țara ar putea analiza rămânerea în organizație dacă obiectivele de producție nu vor fi majorate semnificativ. Producția irakiană a fost puternic afectată de conflict, coborând la puțin peste 1 milion de barili pe zi în aprilie și mai, față de peste 4,5 milioane de barili pe zi în primele luni ale anului.

Irakul urmărește să obțină aprobarea pentru o producție record de 5 milioane de barili pe zi după încheierea războiului, cu un obiectiv pe termen lung de 7 milioane de barili pe zi, potrivit informațiilor relatate de Bloomberg.

„Care este motivația? Au nevoie de bani!”, a spus Jay Hatfield, CEO și fondator al companiei de administrare a activelor Infrastructure Capital Advisors.

Poziția Arabiei Saudite va fi esențială în evoluția negocierilor. Regatul este cel mai mare producător din OPEC și are o influență importantă asupra deciziilor organizației.

Spre deosebire de Irak și Kuweit, Arabia Saudită nu depinde în aceeași măsură de creșterea rapidă a producției. Țara a reușit să mențină o parte importantă a exporturilor prin utilizarea conductelor care transportă petrol către portul Yanbu, situat la Marea Roșie.

Această alternativă nu este disponibilă pentru Irak și Kuweit, ale căror principale porturi maritime se află în Golful Persic. Din acest motiv, scăderea producției a fost mult mai accentuată în cazul celor două state.

În perioada conflictului, producția Arabiei Saudite s-a redus cu mai puțin de 40%, în timp ce Irak și Kuweit au înregistrat pierderi mult mai mari. Creșterea rapidă a producției nu ar reprezenta neapărat un avantaj pentru Riad, deoarece o ofertă prea mare ar putea reduce veniturile într-un moment în care cererea mondială nu a revenit complet.

„În această situație, pare contraproductiv să inunzi piața și să scazi prețurile”, a declarat Dan Pickering, fondator și director de investiții la Pickering Energy Partners.

OPEC a transmis că va aborda cu prudență eventualele majorări ale producției și va continua discuțiile cu statele membre. OPEC+, alianța care include și Rusia, alături de alte state din afara cartelului, a decis recent o creștere limitată a producției zilnice cu 188.000 de barili, aceasta fiind a cincea majorare graduală de la începutul lunii martie.

Dacă OPEC ar decide să crească puternic producția, piața ar putea avea dificultăți în absorbirea întregului volum suplimentar. Cererea de petrol a scăzut în timpul războiului, pe fondul prețurilor ridicate și al restricțiilor de aprovizionare, iar revenirea consumului rămâne incertă.

China și Europa sunt printre regiunile unde cererea ar putea evolua diferit față de perioada anterioară conflictului, pe fondul accelerării procesului de electrificare.

„Piața se confruntă cu riscul unei supraabundențe temporare, deoarece petrolul blocat reintră în sfârșit într-un sistem care a petrecut deja luni întregi învățând cum să funcționeze fără el”, a remarcat Natasha Kaneva, șefa strategiei globale pe mărfuri la JPMorgan.

Pe termen scurt, există cumpărători potențiali, deoarece rezervele globale de petrol pentru situații de urgență și cele comerciale au scăzut considerabil, în special în Statele Unite și China. Oferta mondială a pierdut aproximativ 1,4 miliarde de barili de la începutul războiului.

Totuși, refacerea acestor stocuri ar putea deveni mai probabilă în 2027 decât în 2026, deoarece guvernele urmăresc evoluția prețurilor înainte de a face achiziții majore, potrivit Natasha Kaneva.

Dacă producția OPEC crește brusc, aceasta ar putea intra în competiție cu aproximativ 90 de milioane de barili suplimentari care încep să circule din nou prin Strâmtoarea Hormuz, potrivit Kpler. În cazul unei cereri insuficiente, presiunea asupra prețurilor ar putea crește.

Economistul senior pentru climă și mărfuri la Capital Economics, Kieran Tompkins, a estimat că petrolul ar putea ajunge la aproximativ 60 de dolari pe baril anul viitor, iar în 2028 ar putea coborî spre 50 de dolari pe baril.

OPEC încearcă să păstreze cooperarea dintre membri într-o perioadă în care piața petrolului trece prin schimbări rapide, iar Statele Unite au devenit un competitor important în producția globală.

Cartelul a mai trecut prin perioade de tensiune internă, însă situația actuală pune presiune asupra mecanismelor sale de control.

„Irakul a stabilit de mai multe ori obiective de creștere a capacității de producție, fără prea mult succes”, a remarcat Tompkins. „Cu toate acestea, acest lucru amplifică sentimentul că coeziunea și constrângerile din cadrul OPEC se descompun”.

Blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea influența însă modul în care Arabia Saudită va aborda negocierile. În cazul unei presiuni crescute din partea altor membri, regatul ar putea folosi capacitatea proprie de producție ca instrument de negociere.

O creștere masivă a producției saudite ar putea împinge prețurile petrolului spre niveluri apropiate de 40 de dolari pe baril, un prag pe care doar cei mai puternici producători l-ar putea susține pe termen mai lung.

„Prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman ar putea spune: Dacă mă împingeți prea departe, poate vom crește și producția”, a spus Vikas Dwivedi, strateg global pentru petrol și gaze la Macquarie Group.

Dwivedi a precizat că acesta nu este scenariul cel mai probabil, dar că nu poate fi exclus. „Ar fi extrem de ironic dacă am trece de la cel mai mare șoc al ofertei de până acum la un exces istoric de ofertă”, a concluzionat el.