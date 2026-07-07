ANI a identificat trei practici repetate. Cum încalcă primarii și consilierii normele de integritate
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin
ANI anunță că a identificat trei tipare sistematice prin care sunt încălcate normele de integritate în administrația publică locală și în sistemul de sănătate. Concluziile au rezultat în urma utilizării unui sistem digital de analiză bazat pe tehnologii big-data. Instituția precizează că au fost deja deschise peste o sută de autosesizări, iar o parte dintre acestea s-au finalizat cu constatarea unor stări de incompatibilitate.
Cum a identificat ANI principalele tipare de încălcare a normelor de integritate
ANI susține că primele rezultate operaționale obținute prin utilizarea sistemului digital de analiză confirmă eficiența procesului de digitalizare a activității instituției. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, alertele generate automat de platforma big-data au permis declanșarea unor autosesizări și identificarea unor practici recurente care încalcă legislația privind integritatea.
Instituția afirmă că, pe măsura dezvoltării infrastructurii digitale, sistemul a început să producă rezultate concrete, transformând analiza automată a datelor într-un instrument de prevenire și depistare a încălcărilor cadrului legal.
În urma acestor verificări au fost identificate trei tipare sistematice de încălcare a normelor de integritate, prezente atât în administrația publică locală, cât și în sistemul sanitar:
- desfășurarea de către primari și viceprimari a unor activități incompatibile cu funcția deținută;
- încheierea, de către consilieri locali, prin intermediul firmelor deținute de aceștia sau de soțul ori soția acestora, a unor contracte cu unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora exercită mandatul;
- numirea, fără respectarea prevederilor legale, a unor persoane cu apartenență politică în consiliile de administrație ale spitalelor.
Peste 100 de autosesizări au fost deschise, iar 50 s-au încheiat cu constatarea incompatibilității
Rezultatele prezentate de instituție arată că sistemul digital a generat până în prezent 106 autosesizări. Dintre acestea, 69 au fost finalizate, iar 37 se află încă în analiză.
Potrivit datelor comunicate de ANI, dintre cele 69 de dosare finalizate, în 50 de cazuri a fost constatată starea de incompatibilitate, iar alte 19 au fost clasate.
Instituția amintește că primul comunicat referitor la soluțiile rezultate în urma acestor autosesizări a fost publicat în iunie 2025. La acel moment au fost vizați trei aleși locali care au încheiat, în cadrul unităților administrativ-teritoriale în care își exercitau mandatul, contracte în valoare de aproximativ un milion de lei. Potrivit ANI, cazul a demonstrat capacitatea sistemului de a identifica riscuri de integritate cu impact financiar semnificativ.
ANI respinge acuzațiile privind influența politică asupra verificărilor
În același comunicat, Agenția Națională de Integritate afirmă că activitatea instituției a fost ținta unor atacuri politice și subliniază că sistemul utilizat nu diferențiază persoanele verificate în funcție de apartenența politică.
În acest context, instituția a transmis integral următorul punct de vedere:
„Un fapt esenţial, care răspunde direct atacurilor publice îndreptate recent împotriva Agenţiei: aproximativ 5% dintre persoanele vizate de aceste autosesizări sunt membre ale partidului care critică în prezent activitatea Agenţiei. Cifra vorbeşte de la sine – sistemul big-data nu face diferenţa dintre culorile politice, ci aplică aceleaşi criterii tuturor, exact aşa cum este menit să funcţioneze.
Evaluările Agenţiei sunt actualizate permanent în raport cu jurisprudenţa şi cu practica instanţelor de judecată, inclusiv cu deciziile definitive ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ceea ce garantează rigoare şi predictibilitate juridică.
Aceste rezultate confirmă direcţia ANI 2.0: o Agenţie care pune prevenţia înaintea reacţiei, care identifică riscurile de integritate înainte ca ele să se transforme în fapte consumate şi care acţionează printr-un management bazat exclusiv pe date – fără subiectivism, fără partizanat, fără excepţii”, mai spune ANI.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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