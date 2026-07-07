ANI a identificat trei practici repetate. Cum încalcă primarii și consilierii normele de integritate

ANI anunță că a identificat trei tipare sistematice prin care sunt încălcate normele de integritate în administrația publică locală și în sistemul de sănătate. Concluziile au rezultat în urma utilizării unui sistem digital de analiză bazat pe tehnologii big-data. Instituția precizează că au fost deja deschise peste o sută de autosesizări, iar o parte dintre acestea s-au finalizat cu constatarea unor stări de incompatibilitate.

ANI susține că primele rezultate operaționale obținute prin utilizarea sistemului digital de analiză confirmă eficiența procesului de digitalizare a activității instituției. Potrivit Agenției Naționale de Integritate, alertele generate automat de platforma big-data au permis declanșarea unor autosesizări și identificarea unor practici recurente care încalcă legislația privind integritatea.

Instituția afirmă că, pe măsura dezvoltării infrastructurii digitale, sistemul a început să producă rezultate concrete, transformând analiza automată a datelor într-un instrument de prevenire și depistare a încălcărilor cadrului legal.

În urma acestor verificări au fost identificate trei tipare sistematice de încălcare a normelor de integritate, prezente atât în administrația publică locală, cât și în sistemul sanitar:

desfășurarea de către primari și viceprimari a unor activități incompatibile cu funcția deținută;

încheierea, de către consilieri locali, prin intermediul firmelor deținute de aceștia sau de soțul ori soția acestora, a unor contracte cu unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora exercită mandatul;

numirea, fără respectarea prevederilor legale, a unor persoane cu apartenență politică în consiliile de administrație ale spitalelor.

Rezultatele prezentate de instituție arată că sistemul digital a generat până în prezent 106 autosesizări. Dintre acestea, 69 au fost finalizate, iar 37 se află încă în analiză.

Potrivit datelor comunicate de ANI, dintre cele 69 de dosare finalizate, în 50 de cazuri a fost constatată starea de incompatibilitate, iar alte 19 au fost clasate.

Instituția amintește că primul comunicat referitor la soluțiile rezultate în urma acestor autosesizări a fost publicat în iunie 2025. La acel moment au fost vizați trei aleși locali care au încheiat, în cadrul unităților administrativ-teritoriale în care își exercitau mandatul, contracte în valoare de aproximativ un milion de lei. Potrivit ANI, cazul a demonstrat capacitatea sistemului de a identifica riscuri de integritate cu impact financiar semnificativ.

În același comunicat, Agenția Națională de Integritate afirmă că activitatea instituției a fost ținta unor atacuri politice și subliniază că sistemul utilizat nu diferențiază persoanele verificate în funcție de apartenența politică.

În acest context, instituția a transmis integral următorul punct de vedere: