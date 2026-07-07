Primăria Capitalei, anunț important pentru locatarii blocului din Rahova. Ce se întâmplă cu partea afectată de explozie

Locatarii blocului din Rahova se apropie de momentul în care vor putea reveni în imobilul afectat de explozie, pentru recuperarea bunurilor rămase în apartamente. Primăria Municipiului București anunță că în această săptămână va fi predat amplasamentul și va fi emis ordinul de începere a lucrărilor pentru punerea în siguranță a clădirii.

Potrivit informațiilor transmise de municipalitate, de la jumătatea lunii mai, când primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu locatarii afectați, au fost realizate mai multe etape necesare pregătirii intervenției. Au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, internet și electricitate necesare organizării de șantier, iar proiectarea lucrărilor este aproape finalizată.

Primăria precizează că proiectul a fost întârziat cu aproape trei săptămâni după ce expertul judiciar a solicitat efectuarea unor săpături suplimentare în jurul blocului, operațiuni necesare pentru desfășurarea anchetei. În această perioadă, constructorul nu a putut avea acces pe șantier pentru continuarea activităților de proiectare.

Locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie! Săptămâna aceasta, predăm amplasamentul și dăm ordin de începere pentru punerea în siguranță a blocului. Din a doua jumătate a lunii mai, de când primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu locatarii, și până acum: au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, internet, electricitate, necesare organizării de șantier,

și s-a lucrat la proiectarea care va fi gata săptămâna viitoare. Am fost întârziați aproape trei săptămâni deoarece expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. În acest timp, constructorul nu a avut acces pe șantier, să continue proiectarea”, a transmis Primăria Capitalei.

Etapa de punere în siguranță a blocului este estimată să dureze 50 de zile. Intervențiile prevăd separarea etajelor afectate de restul clădirii, îndepărtarea și demolarea porțiunii avariate, precum și sprijinirea structurii rămase pentru o susținere mai bună.

După finalizarea acestor lucrări, locatarii din partea de bloc care a rămas în picioare vor putea intra în apartamente pentru a recupera actele și bunurile de valoare. Accesul va fi permis doar după ce zona va fi considerată sigură din punct de vedere tehnic.

Ulterior, va fi realizată o expertiză tehnică ce va stabili dacă segmentul de bloc rămas poate fi consolidat și păstrat sau dacă este necesară demolarea integrală a imobilului. Decizia va depinde de concluziile specialiștilor care vor analiza starea structurii.

„Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile. – Procedura implică separarea etajelor afectate de restul blocului. – Partea afectată se îndepărtează și se demolează, iar partea care rămâne se popește pentru o mai bună susținere. Abia după acest moment, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare”, se mai arată în postare.

După stabilirea soluției tehnice, autoritățile vor trece la următoarea etapă, respectiv reconstrucția blocului și refacerea drepturilor de proprietate ale locatarilor. Procesul va depinde de rezultatele expertizei și de intervențiile necesare pentru aducerea clădirii într-o stare sigură.

Pentru apartamentele aflate în partea de bloc distrusă de explozie, posibilitatea accesului rămâne redusă, din cauza nivelului de afectare a structurii. Autoritățile spun că vor continua intervențiile necesare pentru identificarea celor mai potrivite soluții pentru locatari.

Primarul Ciprian Ciucu le-a transmis locatarilor că siguranța acestora rămâne prioritară și că instituțiile statului vor fi implicate pentru sprijinirea persoanelor afectate.

„Se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate; Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor. Așadar, în aproximativ două luni, o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile. Din păcate, nu toți! E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată. Dar vom face tot ce este posibil!

„Importantă e viața dumneavoastră, a celor care vă însoțesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură și la toate autoritățile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele. Noi vă vom asista în acest demers”, le-a promis Ciprian Ciucu.

Lucrările de punere în siguranță reprezintă prima etapă necesară înaintea evaluării definitive a structurii și a stabilirii soluției pentru viitorul blocului afectat de explozie.