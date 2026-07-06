Primăria Capitalei verifică blocurile cu risc seismic. Peste 6.000 de imobile intră în program

Primăria Municipiului București a lansat un amplu program de evaluare vizuală a clădirilor din Capitală. Peste 6.000 de imobile vor fi verificate până în luna noiembrie pentru identificarea vulnerabilităților structurale, fără ca proprietarii să suporte vreun cost.

Primăria Municipiului București a anunțat începerea Programului Municipal de Evaluare Vizuală Rapidă, prin care peste 6.000 de imobile din zona centrală și mediană a Capitalei vor fi analizate din punctul de vedere al stării structurale.

Evaluările sunt realizate de echipe autorizate ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) și se vor desfășura în perioada iulie-noiembrie.

Reprezentanții Primăriei subliniază că echipele nu vor intra în apartamente, ci vor inspecta doar exteriorul clădirilor și spațiile comune.

Potrivit autorităților, programul reprezintă primul pas pentru realizarea unei hărți actualizate a riscului seismic din București.

Evaluările se desfășoară în șase zone ale municipiului București.

Printre acestea se numără zona Calea Moșilor, pe tronsonul cuprins între bulevardele Carol I și C.A. Rosetti și strada Negustori, cu ramificații spre Hristo Botev, Sfânta Vineri și Lipscani.

Programul mai include zona Grivița și cartierele adiacente Buzești, Berzei, Sfinții Voievozi și Mircea Vulcănescu, precum și zona Călărași, între Mircea Vodă și străzile Traian și Țepeș Vodă.

Vor fi verificate și imobilele situate pe axa Magheru – Nicolae Bălcescu – I.C. Brătianu, în zona cuprinsă între Piața Romană, Universitate și Piața Unirii.

Alte evaluări sunt programate în zona Pache Protopopescu – Moșilor, cu extindere spre Iancului și Mihai Bravu, precum și în cartierul din jurul Parcului Ioanid, care include străzi din zonele Dacia, Mihai Eminescu și Dumbrava Roșie.

Primăria precizează că proprietarii și asociațiile de proprietari nu vor suporta niciun cost pentru desfășurarea evaluărilor.

Întreaga acțiune este finanțată din bugetul local, prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

La sfârșitul lunii iunie au fost afișate anunțuri la avizierele blocurilor incluse în program, iar începând de săptămâna trecută au fost demarate verificările propriu-zise.

Echipele pot fi identificate pe teren după tabletele utilizate pentru înregistrarea informațiilor privind starea clădirilor și eventualele vulnerabilități structurale observate la exterior și în spațiile comune.

Primăria Capitalei precizează că această etapă nu reprezintă o expertiză tehnică și nu stabilește încadrarea imobilelor într-o clasă de risc seismic.

Evaluarea vizuală are rolul de a identifica imobilele care prezintă indicii privind posibile vulnerabilități structurale și care ar putea necesita ulterior o expertiză tehnică detaliată.

Pe baza rezultatelor obținute, autoritățile vor stabili lista clădirilor care vor avea prioritate pentru expertizare și, ulterior, pentru lucrări de consolidare seismică.