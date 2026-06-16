Adrian Veştea, premierul desemnat, va menține programul de guvernare: Vreau să ne încadrăm în acelaşi deficit bugetar

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat, marți, că va menține actualul program de guvernare și echipa economică, inclusiv pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a asigura stabilitatea financiară a României. Totodată, el a respins speculațiile privind o relație privilegiată cu președintele Nicușor Dan.

Premierul desemnat, Adrian Veştea, a declarat marţi, la Parlament, că nu va modifica programul de guvernare și că obiectivul său principal este menținerea deficitului bugetar și recâștigarea predictibilității economice. Veștea nu își va depune mandatul, în ciuda presiunilor politice, și că România trebuie să revină urgent la stabilitate pentru a evita costuri suplimentare la împrumuturi și deteriorarea ratingului de țară.

„Scopul nostru este de a avea o majoritate cât mai largă, de a avea o colaborare şi pe viitor, după instalarea acestui Guvern, în aşa fel încât România să poată să iasă din acest blocaj. O să stau de vorbă cu cei de la UDMR şi o să vedem, o să comunicăm. Este acelaşi program de guvernare şi nu cred că este necesar ca la jumătatea unui an fiscal să vin cu măsuri speciale şi să încep să creez un impact bugetar diferit. Vreau să ne încadrăm în acelaşi deficit bugetar. Din acest motiv am avut, şi am intenţia de a-l păstra pe actualul ministru de Finanţe, am discutat cu domnul Nazare şi urmează să mai aibă şi el o discuţie şi în cursul acestei zile voi primi această informaţie. Voi face tot ceea ce stă în putere, după priceperea şi pregătirea pe care o am, în aşa fel încât să depăşim acest moment”, a subliniat Veştea.

Veștea a explicat că schimbarea programului la jumătatea anului fiscal ar crea un impact bugetar dificil de gestionat și ar pune în pericol ținta de deficit. El a făcut apel la parlamentari să dea dovadă de responsabilitate și să treacă peste „orgolii și reguli impuse de lideri de partid”. El a insistat că orice măsură — fie că vizează pensiile, alocațiile sau alte beneficii sociale — trebuie evaluată strict prin prisma impactului bugetar: „Nu schimb regulile în timpul jocului. Mediul economic are nevoie să știe la ce să se aștepte. Îmi doresc să se întâmple indexarea pensiilor, dar toate aceste aspecte trebuie calculate.”

Veștea a explicat că România se află într-o situație financiară delicată, în care instabilitatea politică scumpește împrumuturile: „Anual România plătește aproape 65 de miliarde de lei doar dobânzi.” El a avertizat că în perioada imediat următoare vor veni agențiile de rating pentru evaluare, iar orice semnal de instabilitate poate afecta costurile de finanțare ale statului.

„Acele măsuri s-au luat pe mediul de afaceri în speță, pe companii. Au avut succes aceste măsuri, s-au corectat mai mult. Toate aceste lucruri nu le-au dat nimeni. Toate s-au întâmplat cu aceste mici afaceri românești. Toate acestea, spune-te cu siguranță că le voi măsura în perioada următoare și le voi verifica gradul de impact. Și vă asigur că v-a existat, am vrut să nu creez o polemică în plus referitor la programul de guvernare, l-am preluat totul. Eu îmi doresc să creez stabilitatea și îmi doresc ca România să ajungă să poată să funcționeze din resursele pe care le are. Gândiți-vă că în fiecare lună instituțiile statului trebuie să fie funcționale. Și toate aceste aspecte trebuie susținute din împrumuturi. Deci, anual, România plătește aproape 65 de miliarde de lei doar dobânzi. Dacă domnul Bolojan a aplicat programul ăsta de guvernare vreme de un an de zile sau cât l-a aplicat, de ce n-au scăzut dobânzile până acum? Ceea ce trebuie să facem în perioada următoare și v-am spus, începând cu 15, în perioada aceasta urmează să vină mai multe agenții de rating și v-am spus că vom fi monitorizați și la șase luni de zile vom avea din nou un anumit rating care va conta în momentul în care te vei prezenta pentru a obține credite, pentru a obține finanțare pentru funcționarea acestor instituții. Mai mult decât atât, ceea ce vă spuneam, accederea în OCDE îți dă stabilitate, îți dăm încredere pe piața financiară și în felul acesta reușești să obții bani. Sunt foarte multe reforme care au fost făcute și multe dintre ele sunt simțite în special de aparatul bugetar și acest lucru cred că vă pot confirma cei care sunt în aparatul bugetar, de la normele de hrană care se iau numai la un anumit nivel de salarizare, de la anumite sporuri care erau unele dintre ele destul de mari. De ce au făcut-o? Au fost diminuate… Știu, erau sporuri pe cei care implementau proiecte pe fonduri europene care de asemenea au fost diminuate și s-au creat alte plafoane. Deci, sunt altfel de lucruri. Plus că s-au făcut și aceste restructurări în aparatul bugetar. Sunt niște realități care s-au întâmplat și putem spune că sunt niște reforme. Lucrurile care s-au întâmplat și care, până la urmă, au creat un impact pozitiv”, a declarat Veștea.

Veștea a confirmat că intenționează să îl păstreze pe actualul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare, tocmai pentru a evita turbulențe suplimentare în zona fiscală și pentru a menține continuitatea în relația cu instituțiile financiare internaționale.

Veștea a afirmat că anumite reforme în aparatul bugetar au fost deja implementate, dar că este nevoie de o evaluare completă a tuturor măsurilor luate în ultimul an:

„Vom identifica măsurile care pot duce la creștere economică și la susținerea bugetului.”

Adrian Veștea neagă o relație privilegiată cu Nicușor Dan și spune că a fost desemnat pentru echilibrul și capacitatea sa de dialog



Veștea a respins speculațiile privind o relație privilegiată cu Nicușor Dan: „Nu am avut o relație specială. Ne-am cunoscut prima dată când eram ministru la dezvoltare.” El a explicat că nominalizarea sa a venit în urma unei evaluări făcute de președinte, fiind considerat „un om echilibrat, dispus la dialog și agreat de partenerii politici”.