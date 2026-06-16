Cristian Tudor Popescu îl atacă pe Nicușor Dan. Spune că planul cu Adrian Veștea este: O mârșăvie pusă în scenă de cașcavalerii președintelui

Cristian Tudor Popescu a criticat marți, într-o postare, decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Jurnalistul susține că actuala construcție politică ignoră principiile democratice și voința exprimată de alegători. În analiza sa, acesta vorbește despre un calcul politic bazat pe interese de putere și formulează acuzații dure la adresa liderilor implicați în negocierile pentru formarea viitorului Executiv. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor politice generate de încercarea de constituire a unei noi majorități parlamentare.

Cristian Tudor Popescu consideră că situația politică apărută după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier reprezintă rezultatul unor înțelegeri de culise care contravin așteptărilor alegătorilor și regulilor unei competiții democratice normale.

Într-o postare publicată pe Facebook, jurnalistul a folosit un limbaj extrem de critic la adresa liderilor implicați în procesul de formare a noului Guvern și a președintelui Nicușor Dan.

„Dincolo de socotelile de tejghea, toate, desigur, „în interesul național”, cea mai populară acoperire printre canaliile politice, ceea ce vede acum orice om de bun-simț este o mârșăvie. Pusă în scenă de Veștea și ceilalți cașcavaleri naționali din PNL, sub înțeleapta îndrumare a Excelenței Sale N. Dan, mârșăvia se bazează pe convingerea, dureros de răspândită printre români, că amoralitatea, cinismul, lipsa de scrupule înseamnă inteligență”, scrie CTP pe Facebook.

Potrivit jurnalistului, această evoluție politică reflectă o percepție greșită asupra modului în care trebuie exercitată puterea și asupra valorilor care ar trebui să stea la baza unei guvernări democratice.

În aceeași intervenție publică, Cristian Tudor Popescu și-a îndreptat criticile către posibilitatea formării unei majorități parlamentare cu sprijinul unor parlamentari proveniți din afara formațiunilor considerate pro-europene.

Jurnalistul afirmă că această perspectivă demonstrează un dispreț față de partide, vot și mecanismele democratice, acuzând o schimbare oportunistă a criteriilor politice utilizate pentru obținerea unei majorități în Parlament.

„Și pe disprețul acestora față de partide, vot și democrație. Pentru N. Dan, voturile dejecțiilor SOS-POT și ale năpârcii cu ochelari V. Ponta sunt acum prooccidentale și providențiale. De ce? Ca președintele să împlinească altă dorință rusească a multor români: țara să fie birjărită „cu mână de fier” de un singur om, ce atâtea partide, unul e destul, partidul prezidențial PSD Plus – plus cașcavalerii roșalbăstrui”, mai spune jurnalistul.

Declarațiile vin într-un moment în care negocierile pentru susținerea viitorului cabinet sunt în centrul scenei politice, iar discuțiile privind obținerea unei majorități parlamentare continuă.

În finalul mesajului său, Cristian Tudor Popescu a susținut că modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat desemnarea premierului reprezintă o ruptură față de așteptările celor care l-au votat.

Jurnalistul apreciază că această decizie politică marchează primul moment în care noul șef al statului și-ar fi dezamăgit în mod semnificativ susținătorii.