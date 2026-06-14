Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan după nominalizarea lui Adrian Veștea: A procedat corect în lipsa unor soluții de la partide

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după retragerea mandatului lui Eugen Tomac. Băsescu consideră că șeful statului a acționat în limitele Constituției și că prioritatea momentului este formarea rapidă a unui guvern.

Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor apărute în PNL și al reacțiilor politice generate de desemnarea lui Adrian Veștea.

Fostul șef al statului a afirmat că Nicușor Dan nu a încălcat Constituția prin desemnarea lui Adrian Veștea și că problema ține mai degrabă de comunicarea politică dintre președinte și liderii partidelor.

Băsescu a explicat că președintele ar fi putut să îl informeze pe liderul PNL, Ilie Bolojan, înainte de anunțul oficial, însă a subliniat că acest aspect nu afectează legalitatea deciziei.

Potrivit fostului președinte, Nicușor Dan se confruntă cu presiunea de a găsi rapid o soluție pentru depășirea blocajului politic și pentru instalarea unui nou executiv.

El a declarat că președintele a procedat corect în lipsa unor propuneri viabile venite din partea partidelor și că obiectivul principal este ca România să aibă cât mai repede un guvern cu puteri depline.

„Eu am avut în vedere respectarea Constituției, uneori la limită. Nici ce a făcut Nicușor Dan nu e în afara Constituției. Nu a greșit din punct constituțional, ci din punct de vedere al relațiilor interumane. Putea să îl sune pe Bolojan și să îi spune că îl desemnează pe Veștea. Putea să îl informeze, nu să îi ceară părerea”. „Nu cred că președintele a avut în intenție spargerea partidului. El e presat de alte obligații. Sunt 45 de zile de când avem guvern și nu a reușit să desemneze un ministru care se treacă.” „Președintele are ca prioritate să dea țării un guvern”. „Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide”, a spus acesta la Digi24.

Traian Băsescu a apreciat că șansele guvernului propus de Adrian Veștea depind în mare măsură de poziția Partidului Național Liberal. Acesta a susținut că, dacă liberalii vor decide să sprijine noul executiv, guvernul ar putea trece de votul Parlamentului.

În același timp, fostul președinte a transmis un apel la responsabilitate către conducerea PNL și a avertizat asupra riscului unor tensiuni interne care ar putea afecta partidul.

Băsescu a afirmat că Ilie Bolojan ar trebui să dea dovadă de maturitate politică și să evite o eventuală ruptură în interiorul formațiunii.

În opinia sa, lipsa unui guvern reprezintă în prezent cea mai mare problemă, iar disputele dintre liderii politici ar trebui lăsate în plan secund.

„PSD nu poate să facă un guvern credibil cu celelalte partide.” „Dacă liberalii ajută guvernul Veștea, o să treacă. Bolojan trebuie să aibă maturitate, să nu se spargă partidul. Trebuie să facă ce trebuie făcut. Celmai important lucru e că nu avem guvern”.

Fostul președinte s-a pronunțat și în favoarea refacerii alianței de guvernare care a funcționat înainte de căderea executivului prin moțiune de cenzură.

Acesta a argumentat că niciunul dintre partidele participante nu a denunțat oficial protocolul politic care stă la baza colaborării și că, din acest motiv, înțelegerea ar putea continua să producă efecte.

Băsescu consideră că refacerea actualei formule de guvernare reprezintă cea mai realistă variantă pentru gestionarea problemelor urgente ale țării.

Potrivit acestuia, o astfel de soluție ar putea contribui la salvarea unor proiecte importante finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și la continuarea programelor de înzestrare a Armatei.

El a atras atenția că România riscă să piardă fonduri din PNRR și a subliniat că aceste probleme nu ar fi putut fi evitate nici în cazul unui alt executiv.

„Eu sper să se refacă singura formulă posibilă, deci alianța care a funcționat până la moțiunea de cenzură. Nu am luat notă ca vreunul din membrii alianței să fi denunțat protocolul. Protocolul este în funcție.”, a punctat Traian Băsescu pentru România TV. „Refacerea unui guvern cu alianța este singura soluție, măcar în încercarea de a salva ce se mai poate salva din PNRR și din programul de înzestrare a Armatei.”, a mai zis Băsescu.

Întrebat despre posibilitatea declanșării procedurii de suspendare a lui Nicușor Dan, Traian Băsescu a declarat că nu exclude un asemenea scenariu.

El a criticat o parte a clasei politice și a spus că nu s-ar mira dacă ar exista inițiative de suspendare chiar într-un moment în care România nu are încă un guvern învestit.

„La cât de iresponsabili sunt politicienii de astăzi, mă aștept la așa ceva. Nu mă miră că vor iniția suspendarea să nu avem nici premier, nici președinte. E greu să vezi atâta aroganță de la niște neica-nimeni”.

Cu toate acestea, fostul președinte s-a declarat optimist în privința formării noului executiv și a apreciat că există posibilitatea ca guvernul propus de Adrian Veștea să primească votul Parlamentului în cursul săptămânii viitoare.

Băsescu a precizat totodată că nu a avut discuții cu Nicușor Dan pe tema desemnării premierului și că nu a avut niciun rol în nominalizarea lui Eugen Tomac sau a lui Adrian Veștea.