UPDATE: UDMR, luat prin surprindere de desemnarea lui Adrian Veștea. „Nu dorim să facem parte dintr-un exercițiu de rupere a PNL”

UDMR nu a luat încă o decizie privind susținerea unui eventual guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Senatorul UDMR Turos Lorand a declarat că formațiunea așteaptă mai multe informații despre programul de guvernare, majoritatea parlamentară pe care se bazează Veștea și sprijinul politic de care acesta beneficiază.

Turos Lorand a subliniat că ar fi firesc ca Adrian Veștea să fie susținut de PNL și a avertizat că, dacă nominalizarea acestuia ar reprezenta un „exercițiu de rupere a PNL”, UDMR nu dorește să participe la un astfel de demers.

„Am avut azi o discuție, nu am luat o decizie pentru că nu avem destule informații. Trebuie să vedem ce dorește domnul Veștea, ce guvern dorește, ce majoritate și ce program de de guvernare. E un lucru foarte important ce majoritate dorește și sau ce se conturează și dacă dânsul contează pe sprijinul partidului, pentru că ar fi un lucru firesc să fie sprijinit de PNL. Dacă această nominalizare ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din acest exercițiu. Ideal ar fi ca domnul Veștea să aibă susținerea PNL. Liberalii au un cuvânt important de spus în ceea ce se va întâmpla”, a afirmat Turos Lorand la Digi24.

Potrivit senatorului, o decizie va fi luată după noi discuții cu premierul desemnat și după clarificarea contextului politic.

„Vom lua o decizie după ce primim aceste informații, pe de o parte de la domnul Veștea, iar pe de altă parte din sfera politică”, mai spune senatorul UDMR.

Știrea inițială:

UDMR va analiza în cadrul unei ședințe interne poziția pe care o va adopta după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Liderii formațiunii spun că decizia președintelui Nicușor Dan a venit pe neașteptate și că partidul nu a fost consultat înainte de anunțul făcut la Palatul Cotroceni.

Declarațiile au fost făcute de Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, care a precizat că formațiunea va evalua situația politică înainte de a lua o decizie privind susținerea viitorului guvern.

Csoma Botond a declarat că desemnarea lui Adrian Veștea a surprins conducerea UDMR și că partidul urmează să decidă în cadrul unei reuniuni interne ce pași va face în continuare.

Acesta a explicat că analiza UDMR nu se va limita la distribuirea portofoliilor ministeriale, ci va lua în calcul și susținerea politică de care beneficiază premierul desemnat.

Potrivit liderului deputaților UDMR, este necesară o evaluare a majorității parlamentare care ar putea susține noul executiv, în condițiile în care, în opinia sa, PSD nu poate asigura singur o majoritate.

Csoma Botond a precizat că formațiunea va avea o ședință în cursul serii, în care va analiza toate implicațiile politice ale desemnării făcute de președinte.

„Ne-a luat prin surprindere. Vom avea la ora 18:00 o ședință și vom vedea ce vom face. Sunt absolut sigur că decizia noastră nu se va rezuma la faptul dacă vom primi sau nu portofolii ministeriale în noul Guvern. Este o analiză mult mai complexă. Trebuie să vedem ce susținere are domnul Veștea, din ce zonă. PSD nu ajunge pentru o majoritate”, a afirmat parlamentarul UDMR.

Reprezentantul UDMR a afirmat că liderii formațiunii au considerat că Eugen Tomac nu va reuși să obțină sprijinul necesar în Parlament pentru formarea unui guvern.

În acest context, UDMR se aștepta ca după încheierea mandatului acestuia să existe noi discuții politice cu președintele României privind identificarea unei alte variante pentru funcția de prim-ministru.

Csoma Botond a explicat că liderii partidului au crezut că pozițiile politice se vor flexibiliza după eșecul tentativei de formare a unei majorități în jurul lui Eugen Tomac și că va exista posibilitatea prezentării unei noi propuneri la Palatul Cotroceni.

Liderul deputaților UDMR a declarat că președintele formațiunii, Kelemen Hunor, nu a fost informat și nici consultat înainte de desemnarea lui Adrian Veștea.

Potrivit acestuia, după apariția informațiilor în spațiul public, conducerea UDMR a discutat situația și a constatat că decizia a fost luată fără o consultare prealabilă cu partidul.

Csoma Botond a subliniat că desemnarea a aparținut exclusiv președintelui Nicușor Dan și că UDMR nu a avut cunoștință despre această variantă înainte de anunțul oficial.

„Domnul președinte Kelemen Hunor nu a fost informat, consultat cu privire la această desemnare. Nu știa nici el, am discutat cu dânsul după ce am văzut în presă această informație. Noi ne-am gândit că poate se vor flexibiliza puțin pozițiile politice după ce Tomac nu strânge majoritatea sau renunță la mandat. Am crezut că putem merge la Cotroceni cu o propunere de premier. Nu a fost așa. Domnul Nicușor Dan a făcut această desemnare”, a punctat membrul UDMR.

Conducerea UDMR urmează să analizeze în detaliu noua situație politică apărută după desemnarea lui Adrian Veștea. Potrivit declarațiilor făcute de Csoma Botond, formațiunea nu se aștepta la această evoluție și va evalua atât perspectivele de formare a unei majorități parlamentare, cât și direcția viitorului executiv.