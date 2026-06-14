UPDATE: România are un nou premier desemnat. Decizia anunțată de Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că premierul desemnat Eugen Tomac a renunţat la mandatul de formare a Guvernului. În locul acestuia, şeful statului l-a desemnat pe Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru. La scurt timp după nominalizare, Adrian Veştea a declarat că acceptă această misiune într-o perioadă marcată de instabilitate politică şi a subliniat că obiectivul său este constituirea unui guvern politic, capabil să îşi asume reforme consistente şi măsuri concrete de modernizare.

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a anunţat Nicuşor Dan, duminică, la Palatul Cotroceni.

Preşedintele a subliniat că Adrian Veştea are o experienţă administrativă solidă, amintind că a ocupat cu succes funcţiile de primar, preşedinte de consiliu judeţean şi ministru.

Şeful statului a evidenţiat, de asemenea, implicarea lui Veştea în atragerea fondurilor europene şi în dezvoltarea unor proiecte importante de infrastructură, printre care Aeroportul Braşov. Nicuşor Dan a precizat că noul premier desemnat este o persoană cu orientare ferm prooccidentală, deschisă dialogului şi familiarizată cu gestionarea bugetelor publice.

„Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină”, a adăugat el.

Totodată, preşedintele i-a transmis mulţumiri lui Eugen Tomac pentru modul în care şi-a asumat mandatul primit.

„Vreau să-i mulţumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare şi pentru responsabilitate. Şi vreau să spun că nici domnul Tomac şi nici eu nu ne-am jucat de a guvernarea. Am mers în această direcţie în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluţie politică este cea care este potrivită. Şi vreau să le mulţumesc de asemenea tuturor celor care erau pregătiţi să facă parte din guvern. Oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-şi lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetăţenilor, într-un guvern al României şi oameni pe care noi am înţeles că ne putem baza şi de care societatea noastră are nevoie”, a mai declarat preşedintele.

În declaraţia susţinută la Palatul Cotroceni, Veştea a arătat că preia această misiune într-o perioadă dificilă pentru scena politică şi a subliniat că experienţa acumulată în administraţie îl ajută să înţeleagă problemele cu care se confruntă cetăţenii.

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Naţional Liberal. Am fost de la simplu concilier local, la trei mandate ulterior de primar, al treilea mandat de preşedinte de conciliul judeţean şi am avut şi timp de un an jumatate şansa de a fi membru al Guvernului României şi am fost ministru la dezvoltare”, a spus Adrian Veştea.

Premierul desemnat a insistat asupra necesităţii continuării proiectelor de dezvoltare şi a menţinerii direcţiei europene a ţării.

„Îmi doresc un guvern politic care să-şi asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia pro-occidentală. Noi suntem a şasea ţară din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi”, a ţinut să precizeze premierul desemnat.

Veştea a explicat că viitorul program de guvernare va fi concentrat pe priorităţile urgente ale României, printre care finalizarea investiţiilor şi reformelor asumate prin PNRR, aderarea la OCDE şi implementarea programului SAFE, considerat esenţial pentru consolidarea securităţii naţionale.

„Siguranţa românilor şi bunăstarea lor sunt obiectivele mele”, a mai declarat Veştea.

De asemenea, acesta a transmis un mesaj de deschidere către forţele politice parlamentare cu care doreşte să colaboreze în vederea formării unei majorităţi.

„Plec la drum cu gândul la toţi primarii din această ţară cu care am lucrat, cu gândul la toţi românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate şi responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formaţiunile politice, democratice, pro-occidentale, din Parlamentul României”, a mai afirmat el.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan susține duminică, de la ora 9:00, o declarație de presă la Palatul Cotroceni, într-un moment politic extrem de tensionat. Anunțul vine în timp ce premierul desemnat Eugen Tomac încearcă să obțină majoritatea necesară pentru învestirea Guvernului, iar negocierile dintre partide continuă.

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan va face o declarație de presă începând cu ora 9:00. Instituția nu a precizat însă care este tema intervenției.

Momentul ales pentru declarațiile șefului statului este unul important pentru scena politică, în condițiile în care premierul desemnat Eugen Tomac încearcă să strângă sprijinul parlamentar necesar pentru a-și instala Cabinetul.

Cu o zi înainte, Eugen Tomac a prezentat programul de guvernare al viitorului Executiv. Potrivit echipei sale, documentul nu fusese încă transmis Parlamentului, semn că negocierile politice erau încă în desfășurare.

Ultima intervenție publică a președintelui Nicușor Dan a avut loc pe 10 iunie, când acesta a lansat „un apel responsabilitatea partidelor față de acest moment”, în contextul discuțiilor privind formarea noului Guvern.

Premierul desemnat a declarat vineri că se bazează pe aproximativ 200 de voturi pentru trecerea Guvernului prin Parlament, fără să ofere însă detalii despre formațiunile sau parlamentarii care și-au exprimat sprijinul.

Pentru a fi învestit, Executivul are nevoie de cel puțin 233 de voturi în plenul reunit al Parlamentului.

Situația este complicată de faptul că mai multe partide au anunțat deja că nu vor susține Cabinetul propus de Eugen Tomac. PNL, USR și AUR au transmis public că nu vor vota pentru învestirea Guvernului, ceea ce înseamnă că premierul desemnat nu poate conta pe 225 de parlamentari din totalul de 465.

În actuala configurație parlamentară, PSD deține cel mai mare grup parlamentar, cu 128 de aleși. Din acest motiv, poziția social-democraților este considerată esențială pentru șansele Guvernului Tomac de a obține votul de încredere.

Chiar și în scenariul în care ar beneficia de susținerea PSD, premierul desemnat ar avea nevoie de sprijin suplimentar din partea altor formațiuni și grupuri parlamentare. Printre potențialii parteneri se numără UDMR, grupul minorităților naționale, SOS România, Uniți pentru România, PACE și parlamentarii neafiliați.

În total, aceste grupuri însumează peste 100 de voturi, însă rămâne de văzut câte dintre acestea vor putea fi mobilizate în favoarea noului Executiv.

Declarațiile pe care le va face Nicușor Dan sunt așteptate cu interes, în condițiile în care procesul de formare a Guvernului se află într-un moment decisiv, iar orice mesaj transmis de la Palatul Cotroceni poate influența negocierile politice din următoarele zile.