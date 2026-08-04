Ce se întâmplă cu metroul și trenurile CFR în plină criză energetică. Anunțul lui Radu Miruță: Mă aștept ca aceste măsuri să dilueze problemele

Circulația metroului din București nu va fi întreruptă și nici redusă în contextul măsurilor adoptate pentru limitarea consumului de energie, iar în acest moment nu sunt avute în vedere măsuri similare nici în cazul CFR.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, a explicat că impactul asupra populației ar fi prea mare pentru ca transportul cu metroul să fie inclus printre primele opțiuni de reducere a consumului.

Întrebat dacă situația energetică actuală ar putea determina autoritățile să reducă numărul garniturilor de metrou, ministrul a exclus un asemenea scenariu și a precizat că nu sunt discutate, luate în calcul sau analizate măsuri privind întreruperea circulației metroului.

„Nu, pentru că efectul eliminării transportului cu metroul este unul cu consecințe mult mai mari decât alte măsuri care pot fi luate până se ajunge acolo. Nu este discutată, nu este luată în calcul, nu se fac analize despre întreruperea mersului cu metroul sub nicio formă”, a declarat Radu Miruță la Digi24.

Radu Miruță a explicat că metroul se află printre prioritățile autorităților atunci când este analizată importanța serviciilor pentru populație. Potrivit acestuia, dacă vor fi necesare măsuri de reducere a consumului de energie, acestea vor fi analizate de la coada listei, nu din capătul listei, ceea ce înseamnă că transportul cu metroul nu reprezintă o opțiune aflată în prim-plan.

„Adică este una dintre prioritățile de sus în ceea ce privește importanța raportată la beneficiul cetățenilor. Dacă se iau măsuri, se analizează și ele de la coada listei, nu din capătul listei”, a mai spus acesta.

Întrebat dacă sunt avute în vedere măsuri similare în cazul CFR, ministrul a răspuns că, în acest moment, nu există astfel de planuri.

Deși nu sunt prevăzute restricții pentru transportul feroviar de călători, CFR este implicată în măsurile adoptate pentru facilitarea transportului carburanților. Radu Miruță a explicat că existau dificultăți în transportul feroviar de la Oil Terminal, din cauza aglomerației de trenuri din zona Constanța.

În urma unei întâlniri care a avut loc luni între reprezentanții Oil Terminal și cei ai CFR, a fost identificat un interval orar suplimentar în jurul prânzului, care permite circulația încă unui tren cu combustibil, pe lângă cele două prevăzute în programul curent.

„A existat ieri o întâlnire între cei de la Oil Terminal și cei de la CFR și s-a suplimentat, s-a găsit în jurul prânzului un interval orar în care să se permită traversarea încă unei navete, încă unui tren cu combustibil, suplimentar față de cele două care existau conform programului curent”, a declarat ministrul.

Potrivit ministrului, Oil Terminal transporta până acum două trenuri pe zi, iar introducerea celui de-al treilea tren reprezintă o creștere cu 50% a capacității de transport a combustibilului.

„Cei de la Oil Terminal acum au un tren în plus față de cele două. Deci ei până acum transportau două trenuri pe zi. Deja un tren în plus înseamnă 50% în plus”, a subliniat el.

Radu Miruță a precizat că autoritățile iau măsuri pentru ca efectele situației internaționale să fie resimțite cât mai puțin în România. El a vorbit și despre discuțiile privind reluarea transporturilor de petrol din Kazahstan prin Marea Neagră, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina, menționând că la nivel diplomatic se încearcă deschiderea unui culoar pentru astfel de transporturi.

Ministrul se așteaptă ca suplimentarea transportului de combustibil și celelalte măsuri adoptate să reducă presiunea asupra pieței interne și să contribuie la asigurarea unor cantități suficiente de combustibil la pompă. El a precizat, de asemenea, că situația stocurilor este gestionată de Ministerul Energiei.