Potrivit explicațiilor publicate de Radu Miruță pe Facebook, i s-a cerut aprobarea unor bugete care ar fi consemnat creșterea pierderilor și a datoriilor pentru cele două companii feroviare. Radu Miruță a anunțat că a refuzat aprobarea și a solicitat refacerea documentelor pe baza unui plan real, măsurabil și verificabil de reducere a cheltuielilor, astfel încât anul 2026 să aducă pierderi mai mici, nu mai mari.

În cazul CFR Călători, ministrul a semnalat că la capitolul „alte venituri” fusese introdusă suma de 785 de milioane de lei, reprezentând bani estimați a fi primiți suplimentar de la stat sub formă de subvenție pentru serviciul public de transport feroviar de călători. Conform ministrului, această sumă nu este însă aprobată în bugetul de stat, ceea ce înseamnă că în document au fost trecute venituri fără existență reală. Astfel, pierderea companiei ar fi fost transformată artificial, pe hârtie, în profit.

Radu Miruță a mai precizat că estimarea a fost realizată folosind tariful maxim legal, ca și cum statul ar fi obligat să achite întotdeauna plafonul maxim prevăzut de lege, lucru pe care ministrul îl consideră incorect. El a anunțat că a respins categoric acest buget, apreciind că o astfel de abordare reprezintă o cosmetizare a pierderilor și o mutare a costurilor către contribuabili.

„Am respins, în forma în care mi-au fost prezentate, bugetele de venituri și cheltuieli pentru CFR Călători și CFR SA. Mi s-a cerut să aprob un buget care oficializa pierderi mai mari și datorii mai mari. Am refuzat. Am cerut refacerea bugetului pe baza unui plan real, măsurabil și verificabil de reducere a cheltuielilor, astfel încât 2026 să însemne mai puține pierderi, nu mai multe. În bugetul propus, CFR Călători a trecut la „alte venituri" încă 785 de milioane de lei, bani imaginari, bani pe care compania estimează că i-ar mai primi de la stat ca subvenție pentru serviciul public de transport feroviar, adică pentru operarea trenurilor de călători. Doar că această sumă nu este aprobată în bugetul statului. Practic, au fost trecuți în buget bani inexistenți, iar astfel, pe hârtie, pierderea companiei era transformată în profit. Mai mult, calculul a fost făcut folosind tariful maxim legal, ca și cum legea obligă statul să plătească mereu plafonul maxim. Nu este adevărat. Am respins categoric acest buget.

Pentru mine, asta nu înseamnă management. Înseamnă cosmetizarea pierderilor și mutarea notei de plată tot către contribuabili”, a scris Miruță pe Facebook.

Potrivit ministrului interimar al Transporturilor, a cerut mai multe modificări înaintea unei noi aprobări. Printre acestea se numără eliminarea sumelor fără acoperire bugetară legală, fundamentarea bugetelor exclusiv pe venituri reale și aprobate oficial, precum și elaborarea unui plan concret de eficientizare și reducere a pierderilor.

Și în cazul CFR SA, ministrul a reclamat probleme majore în bugetul propus pentru 2026. Documentul prevedea o creștere a pierderilor cu 32,9%, echivalentul a aproximativ 700 de milioane de lei.

Radu Miruță a făcut referire și la condițiile din transportul feroviar românesc, afirmând că anual miliarde de lei din bani publici sunt direcționați către sistemul feroviar, însă rezultatele sunt prea puțin vizibile pentru călători. Ministrul a invocat aspecte precum curățenia, condițiile de transport și respectul față de pasageri, sugerând că investițiile publice nu se reflectă suficient în calitatea serviciilor oferite.

„Am cerut: •⁠ ⁠eliminarea sumelor care nu au acoperire bugetară legală;

•⁠ ⁠fundamentarea bugetului doar pe venituri reale și aprobate;

•⁠ ⁠un plan concret de eficientizare și reducere a pierderilor. La CFR SA (compania care administrează infrastructura feroviară) bugetul propus pentru 2026 prevedea creșterea pierderilor cu 32,9% (aproximativ 700 de milioane de lei). Dacă citiți această postare din tren, sper să aveți parte de curățenie, de condiții decente și de respectul pe care orice călător îl merită. Spun asta pentru că, an de an, miliarde de lei din banii publici merg către sistemul feroviar românesc. Problema este că, de prea multe ori, acești bani par să intre într-o sită: torni constant, dar rezultatele se văd prea puțin”, a mai scris Miruță.

