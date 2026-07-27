Doar două companii au rezistat. Restul operatorilor feroviari au încheiat anul 2025 pe pierdere

Transportul feroviar de călători din România a traversat un an dificil în 2025, după ce rezultatele financiare indică o schimbare semnificativă față de anul precedent. Dacă în 2024 toți cei șase operatori analizați raportau profit, în 2025 situația s-a inversat pentru patru dintre aceștia, potrivit datelor analizate de Economedia.

Pe lângă trecerea pe pierdere a majorității companiilor, aproape toți operatorii au raportat scăderi ale cifrei de afaceri. Cinci dintre cele șase societăți au înregistrat venituri mai mici decât în anul anterior, în timp ce nivelul cheltuielilor a continuat să rămână ridicat.

Datele financiare aferente anului 2025 evidențiază o degradare a rezultatelor atât pentru operatorul național CFR Călători, cât și pentru principalii transportatori privați care activează pe piața din România.

CFR Călători, liderul pieței, a înregistrat o cifră de afaceri de 3,24 miliarde de lei, cu aproximativ 7% sub nivelul raportat în 2024. Totodată, compania a trecut de la un profit net de 29,3 milioane de lei la o pierdere de 43,4 milioane de lei, cea mai mare consemnată în sectorul transportului feroviar de călători.

Pe lângă rezultatele financiare mai slabe, CFR Călători și-a diminuat și efectivul mediu de personal. Numărul angajaților a scăzut de la 10.597 în 2024 la 10.192 în 2025, ceea ce înseamnă o reducere de peste 400 de salariați.

Și Regio Călători, al doilea operator ca dimensiune de pe piață, controlat de Georgeta Tănase din Brașov, a raportat un recul. Compania a realizat o cifră de afaceri de 299 de milioane de lei, cu aproximativ 5% mai mică decât în anul precedent, iar rezultatul financiar s-a schimbat de la un profit de 12 milioane de lei la o pierdere de 32,7 milioane de lei.

Transferoviar Călători, companie controlată de Călin Mitică din Cluj-Napoca, a avut o evoluție asemănătoare. Cifra de afaceri a coborât la 223,9 milioane de lei, iar rezultatul net a trecut de la un profit de 13,3 milioane de lei în 2024 la o pierdere de 8,4 milioane de lei în 2025.

Interregional Călători, al cărei acționar este Gaga Iulian, reprezintă singurul operator din primele patru companii care și-a majorat cifra de afaceri. Veniturile au crescut cu aproximativ 4%, până la 141,4 milioane de lei. Chiar și în aceste condiții, societatea a încheiat anul cu o pierdere de aproximativ 230.000 de lei, după un profit de 2,5 milioane de lei raportat în 2024.

Din totalul celor șase operatori analizați, doar două companii au reușit să încheie anul 2025 cu rezultat financiar pozitiv. Softrans, compania de transport a producătorului de locomotive Softronic, controlat de Ionel Ghiță, și-a majorat profitul net de la 1,1 milioane de lei la 1,4 milioane de lei. Evoluția a fost consemnată în condițiile unor venituri ușor mai reduse, ceea ce indică o diminuare a cheltuielilor într-un ritm superior scăderii veniturilor.

Astra Trans Carpatic, companie controlată de industriașul Valer Blidar, proprietarul fabricii Astra Vagoane Călători din Arad, a rămas, de asemenea, pe profit. Totuși, câștigul net s-a redus considerabil, de la 3,2 milioane de lei la aproximativ 784.000 de lei.

Compania se diferențiază prin structura veniturilor raportate. Cifra de afaceri este de 29,3 milioane de lei, în timp ce veniturile totale depășesc 62,5 milioane de lei, diferența provenind din alte surse, inclusiv compensații și alte venituri din exploatare.

În timp ce CFR Călători și-a redus personalul, toți cei cinci operatori privați și-au mărit numărul mediu de angajați pe parcursul anului 2025. Regio Călători a ajuns de la 675 la 700 de salariați, Transferoviar Călători a crescut de la 508 la 547 de angajați, Interregional Călători de la 220 la 256, Astra Trans Carpatic de la 95 la 104, iar Softrans de la 62 la 68 de angajați.

În același timp, nivelul cheltuielilor a continuat să exercite presiune asupra operatorilor, ceea ce a redus marjele de profit și a contribuit la înregistrarea pierderilor în cazul celor mai mari companii din domeniu.

Rezultatele financiare aferente anului 2025 conturează o imagine dificilă pentru transportul feroviar de călători. Cinci dintre cei șase operatori au raportat venituri din exploatare mai mici decât în anul precedent, iar patru companii au trecut de la profit la pierdere.

CFR Călători își păstrează poziția de lider al pieței, cu o cifră de afaceri de peste zece ori mai mare decât cea a următorului operator clasat, însă compania înregistrează și cea mai mare pierdere în valoare absolută.

În același timp, operatorii de dimensiuni mai reduse au reușit să rămână pe profit, însă cu marje considerabil mai mici comparativ cu anii anteriori, pe fondul presiunii exercitate de costurile ridicate asupra întregului sector al transportului feroviar de călători.