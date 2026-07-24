American Airlines avea alte așteptări pentru 2026. Ce s-a întâmplat în doar câteva săptămâni

American Airlines și-a revizuit în scădere prognozele de câștig pentru anul 2026, după ce majorarea costurilor cu combustibilul pentru avioane a depășit efectele pozitive generate de veniturile record, tarifele mai ridicate și menținerea cererii pentru călătorii.

Compania aeriană estimează acum că rezultatul ajustat pentru întregul an se va situa într-un interval cuprins între o pierdere de 65 de cenți pe acțiune și un profit de 65 de cenți pe acțiune. Pragul de rentabilitate este plasat la mijlocul acestui interval.

Estimarea anterioară indica un rezultat cuprins între o pierdere de 40 de cenți pe acțiune și un câștig de 1,10 dolari pe acțiune. Analiștii anticipau, în medie, un profit de 65 de cenți pe acțiune, potrivit datelor LSEG.

Creșterea cheltuielilor pentru combustibil a afectat mai multe companii aeriene importante. Costurile combinate pentru combustibil ale Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines și Alaska Air au fost cu aproape 8 miliarde de dolari mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, conform unui calcul Reuters.

Impactul majorării prețurilor la combustibil diferă de la o companie la alta, însă situația este mai dificilă pentru American Airlines, care operează cu marje mai reduse și continuă să înregistreze un decalaj de profitabilitate față de Delta și United.

Presiunea asupra rezultatelor pune noi provocări pentru strategia de redresare coordonată de directorul executiv Robert Isom. Compania a încercat să își consolideze poziția pe segmentul călătoriilor de afaceri, a introdus mai multe locuri premium și s-a bazat într-o măsură mai mare pe programul de fidelizare.

În același timp, sindicatele au exercitat presiuni asupra consiliului de administrație din cauza nivelului redus al profitabilității, iar unii reprezentanți au solicitat schimbări la conducerea companiei. La începutul lunii iulie, American Airlines estima că veniturile mai mari vor compensa aproape integral creșterea costurilor cu combustibilul anticipată pentru a doua jumătate a anului, a declarat directorul financiar Devon May pentru Reuters.

Ulterior, estimările privind costurile cu combustibilul pentru restul anului 2026 au crescut cu aproape 1,6 miliarde de dolari față de începutul lunii iulie. „evident nu este de 100%”, a spus May referindu-se la capacitatea veniturilor suplimentare de a acoperi integral aceste cheltuieli.

Acțiunile American Airlines au scăzut cu aproximativ 8% la prânz după actualizarea perspectivelor financiare. În același timp, Delta Air Lines și-a menținut obiectivul anual de câștiguri, iar United Airlines a majorat limita inferioară a prognozei sale. Southwest Airlines a redus limita minimă a estimărilor, în timp ce Alaska Air nu a restabilit previziunile pentru întregul an.

American Airlines se așteaptă ca ritmul de creștere a veniturilor unitare din trimestrele al treilea și al patrulea să fie superior celui înregistrat în trimestrul al doilea. La începutul lunii iulie, compania anticipa că profitul înainte de impozitare pentru întregul an se va apropia de 1,5 miliarde de dolari, aproximativ de patru ori peste nivelul estimat pentru 2025.

Devon May a precizat că American Airlines ar fi prezentat o perspectivă anuală mai favorabilă dacă ar fi publicat estimările pe 10 iulie, moment în care Delta Air Lines și-a raportat rezultatele. În săptămâna următoare, costurile estimate pentru combustibil ale American Airlines au crescut cu 230 de milioane de dolari pentru trimestrul al treilea și cu 550 de milioane de dolari pentru restul anului.

Fiecare creștere cu un cent a prețului combustibilului adaugă aproximativ 46 de milioane de dolari la cheltuielile anuale cu combustibilul ale American Airlines și afectează în mare parte profitul înainte de impozitare.

May a declarat că reducerea diferenței de marjă dintre American Airlines și companiile Delta și United va necesita câțiva ani. El a precizat însă că performanța relativă a marjelor companiei s-a îmbunătățit în prima jumătate a anului și că este așteptată continuarea acestui progres în trimestrul al treilea.

În trimestrul al doilea, cheltuielile cu combustibilul au crescut cu peste 2,2 miliarde de dolari, respectiv 83%, aproape egalând creșterea veniturilor de aproximativ 2,3 miliarde de dolari. Majorarea tarifelor a permis companiei să recupereze aproape jumătate din costurile suplimentare generate de combustibil.

Pentru trimestrul al treilea, American Airlines estimează o creștere a veniturilor cuprinsă între 16% și 19%, însă anticipează o pierdere ajustată între 70 și 10 cenți pe acțiune. Analiștii estimau un profit de 28 de cenți pe acțiune. Compania a raportat pentru trimestrul analizat un câștig ajustat de 15 cenți pe acțiune, peste estimarea analiștilor de 3 cenți pe acțiune.