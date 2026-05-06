Compania a fost lansată în Edinburgh în 2023 și a atras rapid atenția industriei datorită obiectivului său extrem de ambițios: dezvoltarea unor zboruri comerciale electrice, considerate de mulți specialiști viitorul transportului aerian regional.

Planul EcoJet presupunea introducerea unor curse cu emisii reduse sau chiar zero, într-o perioadă în care presiunea asupra companiilor aeriene de a reduce poluarea și consumul de combustibili fosili devine tot mai mare.

Compania își propusese să opereze inițial zboruri între Edinburgh și Southampton, urmând ca ulterior să își extindă rețeaua către alte destinații europene. Proiectul era prezentat drept unul dintre cele mai îndrăznețe startup-uri din industria aviatică europeană.

Totuși, compania nu a reușit să treacă de faza de dezvoltare și pregătire operațională.

Problemele financiare au început să se agraveze după ce EcoJet nu a reușit să obțină finanțarea necesară pentru continuarea proiectului. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, compania încerca să atragă aproximativ 20 de milioane de lire sterline pentru susținerea dezvoltării operațiunilor și a infrastructurii necesare.

Eșecul negocierilor cu investitorii a dus însă la blocarea proiectului și, în cele din urmă, la intrarea în procedură de lichidare.

Publicația The Herald a relatat că lichidatori provizorii au fost numiți încă din luna februarie, iar ulterior firma Opus Restructuring a fost desemnată oficial pentru administrarea procedurii de închidere a companiei.

În registrul oficial britanic The Gazette a fost publicată și confirmarea numirii lui Paul Dounis și Mark Harper pentru coordonarea lichidării EcoJet Airlines.

Deși compania nu deține active importante, reprezentanții administratorului judiciar au precizat că acționarii vor susține financiar procedura pentru a garanta plata drepturilor angajaților.

„EcoJet a fost un start-up și nu deține active semnificative. Acționarii au ales să finanțeze procesul de lichidare pentru a garanta că angajații companiei primesc integral toate compensațiile prevăzute de lege”, a declarat un purtător de cuvânt.

Pentru angajați, decizia reprezintă finalul unui proiect care promitea să schimbe modul în care funcționează aviația regională și să deschidă drumul către transportul aerian electric.

Compania a fost fondată de antreprenorul britanic Dale Vince, cunoscut și pentru compania de energie verde Ecotricity.

Acesta a confirmat că investițiile în proiect au fost suspendate temporar, explicând că tehnologia necesară pentru dezvoltarea aviației electrice nu este încă suficient de matură pentru implementare pe scară largă.

„Rămânem dedicați electrificării tuturor formelor de transport — iar aviația este ultima frontieră și cea mai dificilă. Este nevoie de mai mult timp decât am sperat pentru a alinia tehnologia și partea de reglementare, așa că, pentru moment, suspendăm proiectul.”

Declarația reflectă una dintre cele mai mari probleme ale industriei aviatice moderne: dificultatea tranziției către tehnologii nepoluante.

Spre deosebire de automobilele electrice, avioanele au nevoie de:

autonomie foarte mare;

greutate redusă;

sisteme de siguranță extrem de stricte;

infrastructură specializată;

aprobări complexe din partea autorităților aeronautice.

Bateriile actuale nu oferă încă suficientă autonomie pentru zboruri comerciale extinse, iar costurile de dezvoltare rămân foarte ridicate.

În plus, industria este puternic reglementată, iar certificarea unor aeronave electrice comerciale poate dura ani întregi.

Din acest motiv, multe proiecte similare lansate în ultimii ani s-au confruntat cu întârzieri, probleme de finanțare sau chiar falimente.

Prăbușirea EcoJet vine într-un moment extrem de dificil pentru transportul aerian mondial. Creșterea costurilor cu combustibilul și tensiunile economice internaționale au obligat numeroase companii aeriene să reducă zborurile și să își reorganizeze operațiunile.

Experții de la Cirium, citați de Express, susțin că operatorii aerieni au redus deja aproximativ două milioane de locuri din programele lor de zbor.

Datele analizate arată că:

companiile au oferit aproximativ 130 de milioane de locuri la nivel global;

în perioada anterioară existau aproximativ 132 de milioane;

reducerea este considerată una semnificativă pentru industrie.

Pentru a limita impactul creșterii costurilor, transportatorii aerieni au început să ia măsuri dure:

reducerea numărului de zboruri;

utilizarea unor aeronave mai mici;

introducerea unor avioane mai eficiente din punct de vedere al consumului;

modificarea orarelor;

reducerea frecvențelor pe anumite rute;

posibile majorări ale prețurilor biletelor.

Cele mai afectate sunt companiile aeriene din regiunea Golfului, însă problemele s-au extins rapid și în Europa, Asia și America de Nord.

Experții au identificat mai mulți transportatori importanți care au redus cursele sau au anulat zboruri în luna aprilie:

Companie aeriană Țara / Regiunea Turkish Airlines Turcia Air China China Lufthansa Germania Emirates Emiratele Arabe Unite United Airlines Statele Unite British Airways Regatul Unit American Airlines Statele Unite All Nippon Airways Japonia KLM Olanda Delta Air Lines Statele Unite Japan Airlines Japonia Singapore Airlines Singapore Air France Franța Air Canada Canada Etihad Airways Emiratele Arabe Unite

Deși multe companii și investitori continuă să creadă în viitorul transportului aerian electric, falimentul EcoJet arată cât de dificil este acest drum.

Industria aviatică trebuie să găsească un echilibru între:

reducerea emisiilor;

costurile uriașe ale dezvoltării tehnologice;

presiunea economică;

cerințele stricte de siguranță;

volatilitatea prețurilor combustibilului.

Specialiștii avertizează că în următorii ani este posibil să vedem și alte proiecte suspendate sau amânate, până când tehnologia va deveni suficient de matură și rentabilă pentru utilizare comercială la scară largă.