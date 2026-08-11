PPC urcă în liga marilor companii energetice ale lumii. Ratingul care i-a adus statutul Prime

Grupul PPC a obținut statutul Prime acordat de ISS STOXX, după îmbunătățirea ratingului său de sustenabilitate de la „C+” la „B-”. Scorul de performanță al companiei a urcat de la 47,04 la 50,83. Distincția plasează Grupul printre companiile energetice care îndeplinesc standardele ridicate stabilite pentru sectorul utilităților electrice în materie de mediu, responsabilitate socială și guvernanță.

PPC și-a îmbunătățit poziția în evaluarea internațională realizată de ISS STOXX, scorul general de performanță crescând de la 47,04 la 50,83. Evoluția a dus la majorarea ratingului ESG de la „C+”, nivel înregistrat în 2025, la „B-” și la acordarea statutului Prime.

Noua evaluare consolidează poziționarea internațională a Grupului în ceea ce privește performanța ESG și îl plasează în categoria companiilor energetice care ating criteriile stabilite de ISS STOXX pentru acordarea acestei distincții.

Creșterea ratingului reflectă, potrivit informațiilor prezentate de companie, progresele realizate în integrarea criteriilor de mediu, sociale și de guvernanță în diferitele segmente ale activității Grupului.

Statutul Prime este acordat companiilor care ating pragurile de sustenabilitate stabilite de ISS STOXX în funcție de sectorul în care activează. Pentru industria utilităților electrice, calificativul este acordat companiilor care obțin un rating de cel puțin „B-”, nivel atins în prezent de Grupul PPC.

Evaluarea vizează modul în care o companie gestionează aspectele de mediu, sociale și de guvernanță, cunoscute prin acronimul ESG. Sunt analizate inclusiv capacitatea de administrare a riscurilor asociate acestor domenii și impactul activității asupra mediului și societății.

Prin atingerea pragului necesar pentru statutul Prime, Grupul intră în categoria companiilor care îndeplinesc standardele superioare de sustenabilitate stabilite de ISS STOXX pentru sectorul utilităților electrice.

ISS STOXX este una dintre organizațiile internaționale specializate în cercetarea și evaluarea performanțelor de sustenabilitate ale companiilor. Analizele sale urmăresc criteriile de mediu, sociale și de guvernanță, dar și capacitatea companiilor de a identifica și administra riscurile și oportunitățile specifice sectoarelor în care operează.

Organizația reprezintă divizia de investiții responsabile a Institutional Shareholder Services Inc. și are o experiență de peste 25 de ani în cercetarea ESG. Portofoliul său de evaluare cuprinde peste 8.600 de companii, iar serviciile sunt utilizate de aproximativ 5.000 de clienți, inclusiv investitori instituționali importanți la nivel internațional.

Ratingul corporativ ISS STOXX este utilizat la nivel global pentru evaluarea performanțelor de sustenabilitate și reprezintă unul dintre instrumentele prin care investitorii pot integra criteriile ESG în procesul de luare a deciziilor de investiții.

Strategia PPC din ultimii ani a urmărit accelerarea tranziției energetice și extinderea investițiilor asociate dezvoltării sustenabile, iar eliminarea completă a lignitului până la sfârșitul anului 2026 rămâne una dintre prioritățile Grupului.

Planul Strategic actualizat pentru perioada 2026-2030 prevede continuarea investițiilor în surse regenerabile de energie, producție flexibilă, sisteme de stocare și infrastructură energetică modernă. În același timp, Grupul integrează tehnologii digitale în diferitele componente ale activității sale.

Direcția de dezvoltare urmărește astfel transformarea portofoliului energetic și modernizarea infrastructurii, în paralel cu reducerea expunerii la formele de producție cu emisii ridicate.

Amploarea procesului de transformare este indicată și de structura investițiilor realizate în 2025, când Grupul PPC a alocat cea mai mare parte a celor 2,8 miliarde de euro investite către proiecte legate de tranziția energetică și modernizarea infrastructurii.

Mai exact, 87% din investițiile totale au fost direcționate către surse regenerabile de energie, producție flexibilă, precum și către extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice. Aceste domenii reprezintă principalii piloni ai strategiei de transformare a Grupului.

În paralel, PPC dezvoltă soluții energetice destinate clienților, cu accent pe electrificare, digitalizare și servicii cu valoare adăugată.

Strategia de sustenabilitate a PPC include și obiectivul de a genera valoare socio-economică pentru comunitățile și categoriile implicate sau influențate de activitatea Grupului.

Compania își raportează această direcție la nevoile părților interesate și la contribuția pe care activitatea sa o poate avea în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă stabilite de Organizația Națiunilor Unite.