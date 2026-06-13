Se întrerupe curentul și apa în București, Ilfov și Giurgiu. Mii de români vor fi afectați în perioada 15-21 iunie

Rețele Electrice Muntenia și Apa Nova au anunțat noi întreruperi programate ale furnizării energiei electrice și apei reci în București, Ilfov și Giurgiu. Lucrările de modernizare, reparații și mentenanță programate în perioada 15-21 iunie vor afecta numeroase străzi, cartiere și localități. Locuitorii sunt sfătuiți să își ia măsuri din timp pentru a reduce disconfortul cauzat de oprirea temporară a utilităților.

Compania Rețele Electrice Muntenia a informat că în perioada 15-21 iunie vor avea loc întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone din Capitală, județul Ilfov și județul Giurgiu.

Potrivit operatorului, măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de reparații, modernizare și mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

În București, printre zonele afectate se numără Calea Giulești, Bulevardul Anul 1864 din Sectorul 6, Șoseaua Mihai Bravu, Calea Floreasca, Bulevardul Regina Elisabeta și Aleea Buchetului din Sectorul 3.

În Ilfov, întreruperile vor afecta localități precum Voluntari, Dobroești, Chiajna, Corbeanca, Otopeni, Afumați, Balotești, Pantelimon, Ciolpani și Șindrilița.

Pentru locuitorii din Voluntari, una dintre cele mai importante întreruperi este programată pe strada Salciei și pe mai multe străzi adiacente, dar și în zona Erou Iancu Nicolae, unde vor fi afectați inclusiv hotelurile și complexele rezidențiale din apropiere.

În județul Giurgiu, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în localitățile Gostinari, Poiana lui Stângă, Joița, Crucea de Piatră, Adunații Copăceni și Varlaam.

În județul Ilfov, lucrările programate se vor desfășura pe parcursul întregii săptămâni și vor afecta atât zone rezidențiale, cât și agenți economici.

La Voluntari sunt programate întreruperi pe strada Salciei, strada Matei Millo, strada Zimnicea, strada Pinului, strada Irisului și pe Erou Iancu Nicolae.

În Corbeanca, locuitorii din Cartierul Romatsa vor rămâne fără energie electrică pe numeroase străzi, inclusiv Gladiolei, Liliacului, Codrului, Radarului, Daliei, Lalelei, Nufărului, Margaretei, Floarea Soarelui și Aviatorilor.

La Otopeni, întreruperile sunt programate pe strada Marin Sorescu, strada Nichita Stănescu, 1 Mai și pe mai multe artere adiacente.

Pe lângă întreruperile de curent, bucureștenii vor fi afectați și de opriri temporare ale furnizării apei reci.

Apa Nova a anunțat lucrări de modernizare și intervenție în perioada 16-18 iunie, care vor duce la întreruperea alimentării cu apă în mai multe zone ale Capitalei.

În Sectorul 1, apa rece va fi oprită pe Bulevardul Ficusului, strada Băneasa, strada Marinarilor, strada Bibescu George Valentin și strada Belizarie.

În Sectorul 2, lucrările vor afecta strada Icoanei și Bulevardul Dacia.

În Sectorul 3, furnizarea apei va fi întreruptă pe Bulevardul Unirii, Bulevardul Dimitrie Cantemir și Bulevardul Mircea Vodă.

În Sectorul 6, sunt programate intervenții pe Bulevardul 1 Mai, strada Sibiu, strada Vijeliei, strada Inspirației, Intrarea Vijeliei și pe porțiuni din Bulevardul Iuliu Maniu.

Autoritățile și operatorii de utilități recomandă locuitorilor din zonele vizate să își pregătească din timp rezerve de apă și să ia măsuri pentru protejarea aparatelor electrice sensibile.

În cazul întreruperilor de curent, este recomandată deconectarea echipamentelor electronice importante pentru a evita eventualele probleme la reluarea alimentării cu energie.

De asemenea, în zonele în care apa rece va fi oprită temporar, locuitorii sunt sfătuiți să își asigure rezerve suficiente pentru consumul casnic pe durata lucrărilor.